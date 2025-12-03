Человеческий след уходит в межзвёздную ночь: Вояджер-1 почти на расстоянии одного светового дня

Подтверждено приближение Вояджера-1 к световому дню

Почти полвека назад автоматический зонд NASA "Вояджер-1" покинул Землю, чтобы исследовать внешние планеты. Тогда никто не предполагал, что он станет символом человеческого присутствия в межзвёздной пустоте. Сегодня аппарат приближается к исторической отметке — расстоянию, равному одному световому дню от Земли. Об этом сообщают специалисты, отслеживающие траекторию и состояние зонда.

Фото: Freepik by pikisuperstar Планеты солнечной системы

Путь, который начинался как стандартная миссия

Когда "Вояджер-1" был отправлен в путь 5 сентября 1977 года, он считался частью программы Mariner и носил обозначение Mariner 11. Однако NASA быстро поняло, что объём исследований и траектория аппарата выходят далеко за рамки предыдущих миссий, и корабль был переименован в "Вояджер". На момент запуска зонд оказался вторым по старту — его "сестра" Voyager 2 ушла в космос на две недели раньше из-за технической перестановки в графике.

Основная задача аппарата заключалась в изучении Юпитера и Сатурна, включая их спутники, магнитосферу и межпланетную среду. Эти этапы миссии он прошёл блестяще, передав снимки, которые изменили представление учёных о внешних планетах Солнечной системы. Затем NASA решило продолжить работу аппарата, позволив ему двигаться за пределы орбиты Сатурна и направиться в глубины космической среды.

С сентября 1977 года "Вояджер-1" удаляется от Земли со скоростью около 60 тысяч километров в час. Ни один другой созданный человеком объект пока не способен догнать эту рекордную скорость. Каждый новый год увеличивал дистанцию между аппаратом и Солнцем, и в 2012 году зонд стал первым работающим кораблём, который пересёк границу гелиосферы и вошёл в межзвёздное пространство.

Работа за пределами гелиосферы

Вокруг Солнца существует гигантский "пузырь" — область, где солнечный ветер и магнитное поле доминируют над межзвёздной средой. Она называется гелиосферой. "Вояджер-1" преодолел её границу и оказался в зоне, где влияние звёздного ветра от других объектов становится значимее, чем воздействие нашего светила. Это сделало аппарат уникальным инструментом для изучения плотности плазмы, радиации и магнитных процессов в межзвёздной среде.

Несмотря на возраст, зонд продолжает отправлять данные на Землю. Такие измерения дают учёным редкую возможность рассматривать границы Солнечной системы в динамике. Однако работа прибора сопровождается множеством трудностей: деградацией электроники, снижением мощности радиоизлучения, неработающими системами навигации.

Около года назад инженеры NASA столкнулись с серьёзной проблемой, когда аппарат неожиданно отключил передатчик X-диапазона и перешёл на экономичный режим связи. Тем не менее команда смогла стабилизировать параметры и вернуть часть функций. В 2024 году специалисты даже реанимировали комплект двигателей коррекции ориентации, который считался нерабочим с 2004 года. Эти манёвры позволили зонд удерживать антенну правильно направленной на Землю.

Дистанция в один световой день

Начало 2026 года станет для "Вояджера-1" новой символической точкой. Сейчас аппарат находится примерно в 25,5 миллиарда километров от Земли, а время передачи сигнала в одну сторону составляет около 23 часов 34 минут. Это означает, что корабль почти достиг расстояния, эквивалентного одному световому дню, то есть длине, которую луч света проходит за 24 часа.

По расчётам траектории, в ноябре 2026 года "Вояджер-1" окажется около 26,2 миллиарда километров от Земли. Эта отметка станет очередной вехой в истории автоматических полётов. Сравнение масштабов поражает: расстояние между Землёй и Солнцем (около 150 миллионов километров) свет проходит примерно за 8,3 минуты. "Вояджер-1" удалится от нас на дистанцию, в 173 раза превышающую расстояние Земля-Солнце.

Аппарат продолжит движение по межзвёздному пространству, и расчёты показывают, что через 40 тысяч лет он пройдёт в 1,6 световых года от звезды AC+79 3888 — тусклого объекта в созвездии Жирафа.

Что несёт на борту "Вояджер-1"

Зонд знаменит не только своей траекторией, но и "золотой пластинкой" — медным позолоченным диском диаметром 305 миллиметров. На нём записаны 115 изображений в аналоговом виде, звуки природы, приветствия на 55 языках, музыкальные фрагменты разных эпох и культур. Это своего рода "внешний архив" цивилизации. На корпусе указаны бинарные схемы для воспроизведения записи, параметры вращения пластинки и радиоактивный "паспорт" — образец урана-238, позволяющий определить возраст зонда.

Эта часть миссии была призвана направить потенциальному внеземному получателю сообщение о нашем виде, нашей планете и уровнях технологий.

Сравнение: "Вояджер-1" и другие межзвёздные миссии

Если сравнить "Вояджер-1" с другими автоматическими аппаратами, то различия становятся очевидны. Его "двойник" — "Вояджер-2" — тоже покинул гелиосферу, но движется в другом направлении и медленнее, поэтому находится ближе к Земле. Другие аппараты, такие как "Новые горизонты", удаляются быстро, но пока не приблизились к межзвёздной границе и не достигли сопоставимых дистанций.

"Пионеры-10" и "Пионеры-11" вышли из Солнечной системы первыми, но давно потеряли связь. "Вояджер-1" остаётся единственным аппаратом, одновременно находящимся в межзвёздном пространстве и продолжающим обмен данными с Землёй. Его траектория и скорость делают его самым удалённым человеческим объектом в истории.

Плюсы и минусы межзвёздной миссии

Преимущества продолжения работы "Вояджера-1" заключаются в возможности изучать физику межзвёздной среды, следить за процессами за пределами гелиосферы и моделировать взаимодействие солнечного ветра с галактической плазмой. Аппарат остаётся эталоном в области долговременной автоматической эксплуатации.

Однако миссия сопровождается трудностями: снижается мощность радиоизлучения, уменьшается энергия радионуклидных батарей, возрастает риск критических ошибок в навигации и обработке данных. Ряд приборов уже безвозвратно утрачен, а оставшиеся работают на пределе возможностей. С каждым годом корректировать ориентацию аппарата становится сложнее.

Советы: как учёные продлевают жизнь миссии

Перераспределяют энергию между оставшимися системами, отключая второстепенные узлы. Проводят редкие, но точные корректировки ориентации аппарата для поддержания связи. Используют резервные каналы и старые алгоритмы связи, когда современные методы недоступны. Применяют математические модели для прогнозирования отказов. Контролируют деградацию термоэлектрических генераторов. Работают с минимальными ресурсами памяти и минимальным количеством команд.

Популярные вопросы о миссии "Вояджер-1"

Долетит ли "Вояджер-1" до другой звезды?

Нет. Он лишь пройдёт относительно близко к объекту AC+79 3888 через 40 тысяч лет, но не войдёт в систему. Как долго зонд будет передавать данные?

Предполагается, что энергоресурсы иссякнут в начале 2030-х, после чего аппарат перейдёт в режим "пассивного дрейфа". Может ли сигнал от зонда исчезнуть раньше?

Да, любые сбои в ориентации антенны могут привести к полной потере связи.