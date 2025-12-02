Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плоская подошва не дает амортизацию на асфальте, отметил ортопед Стальнов
Sony и Honda покажут новый концепт AFEELA на CES-2026 — компания
Геополитика стала главным фактором падения доллара, заявил экономист Николаев
Выписать зарегистрированного жильца можно только через суд — адвокат Айвар
Натуральная смесь с корицей помогает затемнить седину — Emporio Montello
Свободно гуляющие кошки поедают 2084 вида животных — Naked Science
Дженна Ортега заявила о бездушности Голливуда из-за применения ИИ
В Германии растёт число работников с неполной занятостью — IAB
Отказ от курения уменьшает траты и нагрузку на природу, заявил эколог Менжерицкий

Телефон молчит, но вас все равно слышат: новая реальность цифрового мира

Определить прослушку телефона сегодня невозможно — киберэксперт Артимович
Наука

Современные технологии не оставляют пользователю возможности понять, что его телефон прослушивается. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал специалист по информационной безопасности и эксперт по кибербезопасности Дмитрий Артимович.

смартфон
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
смартфон

По словам эксперта, сегодня перехват данных и прослушка разговоров происходят не на самом устройстве, а на уровне операторов связи и базовых станций. Поэтому пользователю невозможно обнаружить какие-либо внешние признаки вмешательства.

"Современная прослушка незаметна для пользователя, поскольку реализуется на уровне операторской инфраструктуры — через базовые станции или сетевое оборудование. Это означает, что попытки обнаружить ее по помехам связи или посторонним звукам не имеют смысла. Технологии сегодня работают на ином уровне, не оставляя пользователю никаких внешних признаков для обнаружения", — пояснил Артимович.

Он отметил, что использование популярных мессенджеров также не гарантирует полной конфиденциальности. Многие из них технически способны дешифровать звонки и передавать данные при необходимости.

"При использовании мессенджеров вопрос взлома пользовательского устройства не стоит — сами сервисы обладают технической возможностью для расшифровки и передачи переписок и звонков. Следовательно, нельзя считать эти каналы связи абсолютно защищенными. Даже платформы с репутацией повышенной безопасности могут предоставлять доступ разработчикам или спецслужбам", — подчеркнул эксперт.

По словам Артимовича, защитить конфиденциальную информацию можно, отказавшись от обсуждения важных тем по телефону и в мессенджерах. Более надежную защиту обеспечивают специализированные программы шифрования, однако они требуют технических навыков и обычно используются специалистами. Эксперт напомнил, что прослушка допускается только по решению суда, но на практике этот порядок нередко нарушается.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Наука и техника
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Военные новости
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Правительство выделило 16,7 млрд рублей на создание спутников связи — портал актов
Экономика и бизнес
Правительство выделило 16,7 млрд рублей на создание спутников связи — портал актов
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Ходьба уступает место новому фавориту: спорт, который после 60 укрепляет тело лучше любых шагов
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Зверь-франкенштейн из тропиков: природа собрала хищника из трёх зверей и добавила аромат попкорна
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Последние материалы
Отказ от курения уменьшает траты и нагрузку на природу, заявил эколог Менжерицкий
Чиа-пудинг улучшает уровень холестерина у взрослых — кардиологи
Плотный снег ломает побеги древесных пионов — Mein Schoener Garten
Влажная уборка не подходит для кожи, древесины и электроники
Кевин Кестер раскрыл принципы тренировок после пятидесяти — City Lifestyle
Лариса Долина находится в загородном доме в посёлке Славино
Развод Самойловой и Джигана основан на реальных событиях — уверена Калашникова
Определить прослушку телефона сегодня невозможно — киберэксперт Артимович
Подкормка монстеры каждые 15 дней улучшает рост растения — Malatec
Китай разрабатывает уникальный вертолет для ударов над морем — MWM
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.