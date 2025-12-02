Телефон молчит, но вас все равно слышат: новая реальность цифрового мира

Определить прослушку телефона сегодня невозможно — киберэксперт Артимович

Современные технологии не оставляют пользователю возможности понять, что его телефон прослушивается. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал специалист по информационной безопасности и эксперт по кибербезопасности Дмитрий Артимович.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ смартфон

По словам эксперта, сегодня перехват данных и прослушка разговоров происходят не на самом устройстве, а на уровне операторов связи и базовых станций. Поэтому пользователю невозможно обнаружить какие-либо внешние признаки вмешательства.

"Современная прослушка незаметна для пользователя, поскольку реализуется на уровне операторской инфраструктуры — через базовые станции или сетевое оборудование. Это означает, что попытки обнаружить ее по помехам связи или посторонним звукам не имеют смысла. Технологии сегодня работают на ином уровне, не оставляя пользователю никаких внешних признаков для обнаружения", — пояснил Артимович.

Он отметил, что использование популярных мессенджеров также не гарантирует полной конфиденциальности. Многие из них технически способны дешифровать звонки и передавать данные при необходимости.

"При использовании мессенджеров вопрос взлома пользовательского устройства не стоит — сами сервисы обладают технической возможностью для расшифровки и передачи переписок и звонков. Следовательно, нельзя считать эти каналы связи абсолютно защищенными. Даже платформы с репутацией повышенной безопасности могут предоставлять доступ разработчикам или спецслужбам", — подчеркнул эксперт.

По словам Артимовича, защитить конфиденциальную информацию можно, отказавшись от обсуждения важных тем по телефону и в мессенджерах. Более надежную защиту обеспечивают специализированные программы шифрования, однако они требуют технических навыков и обычно используются специалистами. Эксперт напомнил, что прослушка допускается только по решению суда, но на практике этот порядок нередко нарушается.