На пороге вечной молодости: что на самом деле стоит за обещаниями победить старость

Победить старение одной таблеткой невозможно — генетик Карасев

Ни одна технология пока не способна победить старение, несмотря на громкие заявления о "вакцине против старости". Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач лабораторной диагностики, специалист в области организации здравоохранения Александр Карасев.

Ранее в Longevity Technology сообщили, что компания Immorta Bio из Майами заявила о прорыве в борьбе со старением. Она опубликовала патентную заявку на SenoVax — первую в своем роде терапию, которая обучает иммунную систему находить и уничтожать состарившиеся клетки организма. Эти клетки, накапливаясь с возрастом, считаются одной из ключевых причин развития хронических болезней и рака.

По словам Карасева, интерес к теме продления жизни возвращается регулярно, и сейчас мир переживает очередной пик этой повестки. Подобные волны возникали при открытии стволовых клеток и запуске проекта "Геном человека", однако до создания реальной технологии, способной обратить старение, наука пока не приблизилась.

"Вся медицина и вся наука направлены на то, чтобы уменьшить проявления или вылечить так называемые возраст-ассоциированные заболевания. Эти заболевания, как правило, действительно связаны с повышением возраста, но у них есть достаточно сложный и комплексный механизм. И теперь мы понимаем, что и у старения, даже если его рассматривать как болезнь, которую можно лечить, присутствует достаточно много факторов", — отметил Карасев.

Эксперт подчеркнул, что старение — это не единый процесс, а результат множества параллельных изменений. Среди них — истощение стволовых клеток, накопление ДНК-мутаций, нарушение функций митохондрий и микробиоты, повышение жесткости тканей и общий рост уровня воспаления. Все эти факторы, по словам специалиста, формируют сложную систему, которую невозможно нейтрализовать одним препаратом.

Он добавил, что в последнее время наука активно развивает таргетные подходы в лечении возраст-зависимых заболеваний — так же, как это уже происходит в онкологии. Однако даже самые продвинутые методы пока не дают гарантии успеха.

"В настоящее время у нас действуют принципы хельсинской декларации, которые говорят, что необходимо установить безопасность, эффективность, возможно показать объяснимость действия, но самое главное — предстоят достаточно сложные дорогостоящие исследования. Без них ответить напрямую никак не получится. Пока это просто маркетинг, который привлекает внимание к этой компании", — подчеркнул эксперт.

Карасев также отметил, что интерес к подобным заявлениям часто связан не столько с научным прогрессом, сколько с экономическими и инвестиционными ожиданиями. По его мнению, громкие заявления о прорыве в борьбе со старением могут быть частью стратегии по повышению капитализации компании и подготовке к возможной сделке с крупным фармпартнером.