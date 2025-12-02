Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук: Зеленскому указали на дверь
Елена Товстик потеряла надежду на примирение с мужем
Аргинин снизил агрегацию амилоида в тестах учёные университета Киндай
ЕЦБ отказал в выплате кредита Украине за счет российских активов
Малые загрузки стиральных машин ускоряют износ техники и тканей — Better H&G
Засуха длилась 113 лет и разрушила города Инда — ТАСС
Частое расчёсывание повышает ломкость волос — топ-стилист Татьяна Калугина
Продажи премиум-авто в России выросли на 13 % в октябре — автоаналитики
Соус бешамель делает жюльен густым и без сливок

На пороге вечной молодости: что на самом деле стоит за обещаниями победить старость

Победить старение одной таблеткой невозможно — генетик Карасев
Наука

Ни одна технология пока не способна победить старение, несмотря на громкие заявления о "вакцине против старости". Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач лабораторной диагностики, специалист в области организации здравоохранения Александр Карасев.

старость женщина
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
старость женщина

Ранее в Longevity Technology сообщили, что компания Immorta Bio из Майами заявила о прорыве в борьбе со старением. Она опубликовала патентную заявку на SenoVax — первую в своем роде терапию, которая обучает иммунную систему находить и уничтожать состарившиеся клетки организма. Эти клетки, накапливаясь с возрастом, считаются одной из ключевых причин развития хронических болезней и рака.

По словам Карасева, интерес к теме продления жизни возвращается регулярно, и сейчас мир переживает очередной пик этой повестки. Подобные волны возникали при открытии стволовых клеток и запуске проекта "Геном человека", однако до создания реальной технологии, способной обратить старение, наука пока не приблизилась.

"Вся медицина и вся наука направлены на то, чтобы уменьшить проявления или вылечить так называемые возраст-ассоциированные заболевания. Эти заболевания, как правило, действительно связаны с повышением возраста, но у них есть достаточно сложный и комплексный механизм. И теперь мы понимаем, что и у старения, даже если его рассматривать как болезнь, которую можно лечить, присутствует достаточно много факторов", — отметил Карасев.

Эксперт подчеркнул, что старение — это не единый процесс, а результат множества параллельных изменений. Среди них — истощение стволовых клеток, накопление ДНК-мутаций, нарушение функций митохондрий и микробиоты, повышение жесткости тканей и общий рост уровня воспаления. Все эти факторы, по словам специалиста, формируют сложную систему, которую невозможно нейтрализовать одним препаратом.

Он добавил, что в последнее время наука активно развивает таргетные подходы в лечении возраст-зависимых заболеваний — так же, как это уже происходит в онкологии. Однако даже самые продвинутые методы пока не дают гарантии успеха.

"В настоящее время у нас действуют принципы хельсинской декларации, которые говорят, что необходимо установить безопасность, эффективность, возможно показать объяснимость действия, но самое главное — предстоят достаточно сложные дорогостоящие исследования. Без них ответить напрямую никак не получится. Пока это просто маркетинг, который привлекает внимание к этой компании", — подчеркнул эксперт.

Карасев также отметил, что интерес к подобным заявлениям часто связан не столько с научным прогрессом, сколько с экономическими и инвестиционными ожиданиями. По его мнению, громкие заявления о прорыве в борьбе со старением могут быть частью стратегии по повышению капитализации компании и подготовке к возможной сделке с крупным фармпартнером.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Газовые котлы имеют высокие выбросы диоксида углерода — JDG
Недвижимость
Газовые котлы имеют высокие выбросы диоксида углерода — JDG
Правительство выделило 16,7 млрд рублей на создание спутников связи — портал актов
Экономика и бизнес
Правительство выделило 16,7 млрд рублей на создание спутников связи — портал актов
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Военные новости
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Ходьба уступает место новому фавориту: спорт, который после 60 укрепляет тело лучше любых шагов
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Последние материалы
В Госдуму внесут законопроект о наказании за буллинг и кибербуллинг
Вика Цыганова резко высказалась о деле Ларисы Долиной
Диетологи уточнили, что безопасно есть красную рыбу не более трёх раз в неделю
Rolling Stone назвал лучшие фильмы 2025 года
Ваня Дмитриенко заявил, что возрастные поклонницы ставят его в неловкое положение
Поросль усиливается из-за повреждений корней взрослых деревьев
Цены на живые русские и удмуртские ёлки остались на уровне прошлого года
Город направил 5,052 млрд ₽ на программу развития транспорта — Житников
Гамсутль сохранил древнюю каменную застройку — историки
Специалисты по питанию подтвердили, что жиры улучшают усвоение витаминов A и D
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.