Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красный и терракотовый — главные цвета встречи 2026 года
Кальмар-вампир находится на стыке осьминогов и кальмаров — геномист Олег Симаков
Эксперт ВТБ дал прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на 2026 год
Удмуртия заняла 27-е место по доступности ипотеки
Корни многолетников осенью растут даже при +5 °C температуры почвы — Toprecepty
Горячие напитки могут повредить зубную эмаль зимой — нутрициолог Ольга Панова
Сырная корочка сохраняет сочность свинины при запекании
Надежда Бабкина отметит Новый год без лишней роскоши
С 1 декабря езда на летних шинах в России запрещена по техрегламенту

Японская капсула для водных процедур: погружение в будущее релаксации или дорогая игрушка

Японская компания создала капсулу для SPA-процедур с микропузырьками
Наука

Устройство разработано японской компанией Science Co., известной своими инновациями в области бытовых технологий и систем водоочистки.

Спа
Фото: unsplash.com by Usen Parmanov is licensed under Free to use under the Unsplash License
Спа

Новая капсула напоминает кабину истребителя, но предназначена для комфортного размещения человека внутри. Её длина составляет около 2,5 метра, а ширина — один метр, благодаря чему большинство пользователей могут лечь, не испытывая стеснения движения.

После закрытия люка капсула наполняется водой примерно наполовину, так что человек оказывается частично погружённым. Основной элемент процедуры — воздействие струй воды с микропузырьками диаметром меньше трёх микрометров. Когда пузырьки соприкасаются с кожей и лопаются, они создают небольшие импульсы давления, мягко удаляющие загрязнения.

Такая технология уже используется в промышленности для очистки деликатных элементов электроники, которые нельзя обрабатывать химическими средствами. Однако в случае с капсулой производители сделали акцент не только на эффективности, но и на процессе расслабления. Во время процедуры система контролирует жизненные показатели, регулирует интенсивность потоков воды и использует встроенный экран для проекции успокаивающего контента.

Искусственный интеллект анализирует состояние пользователя и подбирает визуальные образы, которые помогают снизить стресс. Таким образом, устройство объединяет физическое очищение и цифровую терапию, создавая новый формат водных процедур.

История технологии: от концепта 1970-х к реальному продукту

Несмотря на свою футуристичность, идея подобного устройства возникла ещё полвека назад. На Всемирной выставке в Японии 1970 года компания Sanyo представила первый прототип "стиральной машины для людей". Он включал десятки пластиковых шариков, обеспечивающих массажное воздействие, и был направлен на популяризацию футуристических домашних технологий.

Тогда устройство вызвало огромный интерес. В Японии эпохи 1970-х собственные бани были роскошью, поэтому возможность получить новый вид очищения и релаксации привлекала многочисленных посетителей выставки. Среди тех, кто стоял в очереди, был будущий глава Science Co. Ясуаки Аояма, который позже занялся инновациями в сфере водных технологий.

Современная капсула стала развитием той идеи. Science Co. изначально создала её как демонстрационный проект для выставки Osaka Kansai Expo. Однако спрос оказался настолько высоким, что компания решила выпустить коммерческую партию. По предварительным данным, её объём составит 40-50 экземпляров, рассчитанных главным образом на премиальные отели и спа-комплексы.

Стоимость устройства — около 290 тысяч фунтов стерлингов (60 миллионов иен). Высокая цена объясняется сложностью оборудования, использованием искусственного интеллекта и необходимостью ручной сборки первых моделей.

Как работает "человеческая стиральная машина"

Процедура начинается с того, что пользователь располагается в кресле-ванне внутри капсулы. Система наполняет пространство водой, затем активирует микропузырьки, которые очищают кожу, удаляя загрязнения из пор.

Одновременно с этим встроенные датчики фиксируют частоту сердечных сокращений и другие параметры состояния. Эти данные используются для анализа уровня расслабления. На основе информации, полученной от датчиков, искусственный интеллект выбирает видеоряд, проецируемый на прозрачные панели капсулы.

Таким образом, физическая часть процедуры дополняется эмоциональной релаксацией. Компания планирует использовать данные для обучения алгоритма, чтобы устройство постепенно улучшало подбор контента.

Технология направлена не только на очищение кожи, но и на создание ощущения погружения в индивидуальный спа-процесс. Производитель подчёркивает, что цель устройства — не просто заменить душ, а сформировать особый ритуал восстановления.

Ультразвуковая очистка vs. традиционные водные процедуры

Сравнение исторических и современных методов очищения показывает значительные отличия.
• Традиционный душ обеспечивает механическое удаление загрязнений, но не влияет на структуру пор.
• Ванны позволяют расслабиться, однако не дают направленного воздействия на кожу.
• Технология микропузырьков действует глубже, проникая в поры и мягко вымывая частицы грязи.
• Интеллектуальное управление делает процесс адаптивным — система подстраивается под состояние пользователя.

Такой подход используется в косметологии и медицинских процедурах, но теперь адаптирован для массового применения в премиальном сегменте.

Плюсы и минусы инновационной капсулы

Использование высокотехнологичного оборудования имеет свои сильные и слабые стороны.

Плюсы:
• глубокое очищение кожи без агрессивных химикатов;
• сочетание спа-процедуры с релаксацией и контролем состояния;
• минимальное участие человека — процесс полностью автоматизирован;
• эстетичность и технологичность, подходящая для отелей высокого уровня.

Минусы:
• высокая стоимость, ограничивающая доступность;
• крупные габариты требуют отдельного помещения;
• необходимость обслуживания и контроля технических элементов;
• сложность массового производства при текущей конструкции.

Тем не менее потенциал устройства остаётся высоким, особенно для индустрии отдыха и оздоровительных центров.

Советы тем, кто планирует опробовать подобное устройство

  1. Выбирать комплексы, прошедшие сертификацию по водным процедурам и безопасности оборудования.

  2. Уточнять наличие специалистов, способных контролировать работу устройства в реальном времени.

  3. Перед процедурой ознакомиться с индивидуальными рекомендациями, если есть кожные или сердечно-сосудистые особенности.

  4. После использования уделять внимание дополнительному уходу за кожей — увлажняющим средствам или кремам.

  5. Следить за обновлениями технологий: производители могут расширять набор функций, делая процедуры ещё комфортнее.

Популярные вопросы о "человеческой стиральной машине"

1. Для чего используются микропузырьки?
Они проникают в поры кожи и удаляют загрязнения мягким импульсом давления, не повреждая ткань.

2. Можно ли установить капсулу дома?
На данный момент цена и размер ограничивают использование в коммерческих пространствах.

3. Как защищается пользователь?
Система отслеживает частоту сердечных сокращений и регулирует процесс при необходимости.

4. Чем устройство отличается от обычных спа-процедур?
Оно объединяет очищение, водный массаж, мониторинг состояния и цифровую релаксацию.

5. Будет ли более доступная версия?
Компания допускает такую возможность после налаживания массового производства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Наука и техника
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Газовые котлы имеют высокие выбросы диоксида углерода — JDG
Недвижимость
Газовые котлы имеют высокие выбросы диоксида углерода — JDG
Технику тёплого компресса для мгновенной гладкости кожи раскрыли косметологи
Красота и стиль
Технику тёплого компресса для мгновенной гладкости кожи раскрыли косметологи
Популярное
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами

Она не прощает обид и помнит лица годами: учёные выяснили, что одна из самых умных птиц способна мстить даже спустя 17 лет.

Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
У певца Алексея Глызина спустя годы отыскалась внебрачная дочь
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Россия вводит новые экспортные ограничения на критически важные материалы
Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова Индия выбирает Россию: Путин везёт военные контракты и энергетическое сотрудничество Любовь Степушова
Будущее морских ветропарков под вопросом: причины экономических проблем
Теракт на КТК принёс Казахстану миллиарды ущерба и политические последствия
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур
Последние материалы
Сырная корочка сохраняет сочность свинины при запекании
Надежда Бабкина отметит Новый год без лишней роскоши
С 1 декабря езда на летних шинах в России запрещена по техрегламенту
Чечевица улучшает контроль уровня сахара у активных людей — тренеры
Золотые купола дают до 10 кг томатов с куста
Хорошая осанка снижает риск падений и переломов — тренер Роберт Брейс
В Чехии не знают, поступает ли в страну российский газ
Котёнок, выросший один, чаще формирует гипер-привязанность к человеку — Lemagduchat
Живую ёлку нельзя ставить возле вентиляции из-за риска пересушивания
Выезд на встречку при уступлении скорой может привести к лишению прав
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.