Космические силы гриба из Чернобыля: 26 дней на МКС раскрыли невероятное

Этот гриб из Чернобыля использует экстремальные условия себе во благо — Metro

Чернобыльская зона отчуждения нередко становится источником данных, которые раскрывают неожиданные свойства живых организмов. Среди таких открытий особый интерес вызывает гриб Cladosporium sphaerospermum, обнаруженный в местах с экстремально высокой радиацией.

Фото: en.wikipedia.org by Medmyco is licensed under free for commercial use гриб Cladosporium sphaerospermum

Его способность выживать и даже развиваться в условиях, смертельно опасных для человека, привела учёных к новым исследованиям. Об этом сообщает Metro.

Гриб из Чернобыля: что обнаружили исследователи

Cladosporium sphaerospermum впервые привлёк внимание учёных в конце 1990-х годов. Микробиологи, изучавшие внутренние помещения разрушенного реактора № 4, нашли на его стенах десятки видов грибов, среди которых этот оказался одним из самых устойчивых. Реактор, где произошёл взрыв в 1986 году, остаётся зоной повышенной опасности, и тот факт, что гриб активно растёт именно там, вызвал множество вопросов.

Воздействие радиации на живые организмы обычно приводит к гибели клеток, мутациям и разрушению тканей. Однако в случае с C. sphaerospermum наблюдалась противоположная реакция: он не только сохранял жизнеспособность, но и разрастался. Это стало поводом для детальных исследований, которые продолжаются много лет. Учёные стремились понять, что именно делает гриб настолько устойчивым, и как он использует экстремальные условия себе во благо.

Интерес к этому виду вырос и благодаря тому, что его легко можно спутать с чёрной плесенью: окраска варьируется от тёмно-зелёной до почти чёрной. Однако в отличие от патогенных видов плесени, этот гриб стал объектом изучения из-за необычных биологических свойств. Ещё одна его особенность — ксеротолерантность, то есть способность расти почти без воды. Это качество повышает шансы выживания в разрушающихся помещениях, где влажность может резко меняться.

При вдыхании спор у чувствительных людей возможны аллергические реакции, а у астматиков — затрудненное дыхание. Но главная научная ценность этого гриба не в его бытовых свойствах, а в способности взаимодействовать с радиацией, что привлекло внимание исследователей со всего мира.

Как гриб использует радиацию и почему это важно

Основной интерес вызывает пигмент меланин, который придаёт грибу тёмную окраску. У людей аналогичный пигмент защищает кожу от ультрафиолетового излучения. В случае Cladosporium срабатывает похожий механизм, но направленный на радиацию. Учёные обнаружили, что меланин в клеточных стенках способен поглощать и преобразовывать энергию, возникающую под воздействием ионизирующего излучения.

Такой процесс сравнивают с фотосинтезом растений, которые используют солнечный свет для получения энергии. У чернобыльского гриба этот процесс получил название «радиосинтез». Он позволяет организму использовать энергию радиации для собственного роста. В условиях, которые губительны для большинства живых существ, этот гриб получает дополнительный стимул к развитию.

Способность меланина действовать как антиоксидант также играет роль. Ионизирующее излучение образует активные формы кислорода, которые повреждают клеточные структуры. Меланин снижает их влияние, обеспечивая клеткам защиту и стабилизируя внутриклеточные процессы. Это делает гриб одним из наиболее интересных объектов для биохимии и биофизики.

Необычные свойства гриба вдохновили учёных на новые исследования. Идея заключается в том, чтобы использовать биологические материалы для защиты от радиации. Органические элементы обладают способностью самовосстанавливаться, а это значит, что такие барьеры могут служить дольше и не требовать сложного обслуживания.

Испытание в космосе: как гриб повёл себя на МКС

Интерес к Cladosporium sphaerospermum усилился, когда учёные решили проверить его устойчивость к космической радиации. Путь грибов к орбите начался в 2018 году, когда образцы были отправлены на Международную космическую станцию. Там они находились 26 дней, подвергаясь потоку космических лучей, которые значительно интенсивнее, чем на поверхности Земли.

Результат оказался удивительным: гриб рос быстрее, чем в земных условиях, — примерно в 1,21 раза. Ускоренный рост объясняют не только воздействием радиации, но и особенностями микрогравитации. Тем не менее важным стало подтверждение способности меланина эффективно взаимодействовать с космическими лучами. Даже небольшой слой грибной биомассы смог частично блокировать излучение.

Для исследователей это стало свидетельством того, что меланин может выступать своеобразным защитным барьером. Эта идея особенно актуальна в связи с планами создания лунных баз, полётов к Марсу и длительных экспедиций за пределы земной орбиты. Космические лучи остаются одним из главных факторов риска для астронавтов, поэтому поиск новых решений крайне важен.

Учёные начали рассматривать использование грибов в качестве строительного материала для космических сооружений. Концепция биологических стен предполагает, что слои грибной биомассы могут стать дополнительным уровнем защиты, дополняя традиционные материалы. Такие структуры потенциально способны самовосстанавливаться, что делает их особенно привлекательными для дальних миссий.

Сравнение: традиционные методы защиты от радиации и биологический подход

Сравнивая классические способы защиты от радиации и возможности, которые предлагает чернобыльский гриб, можно выделить несколько ключевых различий.

Традиционные барьеры строятся на основе тяжёлых материалов — свинца, бетона, многослойных металлов. Они эффективно защищают от прямого излучения, но имеют существенный вес, что делает их малоэффективными для космических миссий.

Биологические материалы, напротив, легче и способны к частичному самовосстановлению. Меланин, содержащийся в грибах, может поглощать и рассеивать радиацию, снижая её воздействие. Кроме того, грибы можно культивировать прямо на месте будущего использования, уменьшая потребность в транспортировке тяжёлых материалов.

Однако биологический метод пока недостаточно изучен. Неизвестно, как долго могут сохраняться защитные свойства, как реагирует биомасса на длительное воздействие космических условий и насколько стабильна структура материала. Несмотря на это, исследования продолжаются, поскольку потенциал такого подхода огромен.

Плюсы и минусы применения грибов для защиты от радиации

Применение грибов в качестве радиационных барьеров рассматривается как перспективная идея, но она имеет свои особенности.

Плюсы:

• биоматериалы легче традиционных защитных веществ;

• возможность выращивания на месте, включая космические колонии;

• способность меланина поглощать ионизирующее излучение;

• потенциальная самовосстанавливаемость структуры.

Минусы:

• отсутствие долгосрочных данных о стабильности грибных барьеров;

• необходимость точного контроля условий выращивания;

• ограничения по толщине слоя, который требуется для эффективной защиты;

• риск биологических осложнений при контакте с человеком.

Эти параметры делают технологию перспективной, но требующей дополнительных исследований.

Советы по изучению экстремофильных организмов

Работа с организмами, способными выживать в экстремальных условиях, требует комплексного подхода.

Важно исследовать биохимические процессы, лежащие в основе устойчивости, чтобы оценить потенциальные применения. Необходимо проводить эксперименты в разных средах — от повышенной радиации до микрогравитации. Следует изучать скорость восстановления биомассы и её способность адаптироваться. Важна оценка безопасности — как для исследователей, так и для потенциального практического использования. Рекомендуется сравнивать экстремофилов разных видов, чтобы выявить общие механизмы устойчивости.

Популярные вопросы о чернобыльском грибе

1. Почему гриб растёт в местах с высокой радиацией?

Благодаря меланину он способен использовать энергию ионизирующего излучения, что позволяет ему развиваться в таких условиях.

2. Опасен ли этот гриб для человека?

Споры могут вызвать аллергические реакции у чувствительных людей, но биологическая опасность ограничена.

3. Можно ли применять гриб для защиты от космической радиации?

Исследования показывают перспективу, но технология требует дальнейшего изучения.

4. Почему гриб отправляли на МКС?

Чтобы изучить его реакцию на космические лучи и оценить потенциал использования меланина как защитного материала.

5. Может ли гриб участвовать в очистке радиоактивных отходов?

Да, его устойчивость к радиации делает его потенциально полезным в биоремедиации загрязнённых территорий.