Самые длинные орбиты стабильны миллионы лет: почему эта звезда стала перспективной для астрономов

Среди множества звёзд, окружающих Солнечную систему, есть системы, которые выглядят особенно перспективно для поиска живых миров. Одной из таких стала двойная система Эта Кассиопеи, расположенная относительно близко к нам по космическим масштабам. Новые данные, полученные за десятилетия наблюдений, позволили исследователям по-новому оценить её структуру и потенциальную пригодность для жизни.
Эта Кассиопеи — дуэт из двух звёзд, заметных в небе даже без телескопа. Главная звезда относится к классу G и по своим параметрам напоминает Солнце, тогда как её спутник — более холодный оранжевый карлик класса K. Вместе они обращаются вокруг общего центра масс, и полный оборот занимает почти пять столетий. Их орбиты вытянутые, поэтому расстояние между компонентами меняется в широких пределах.
Такая конфигурация даёт возможность изучать, как формируются и развиваются планетные системы в условиях двойных звёзд. Для астрономов это важная модель: около двух третей светил в галактике — не одиночные, поэтому именно такие пары могут указывать, насколько часто у подобных систем возникают обитаемые миры.
Главный компонент системы лишь немного массивнее Солнца и имеет температуру поверхности около 5450 °C. Второй компонент примерно вдвое легче и заметно холоднее, что создаёт интересный контраст светимости и теплового влияния. Соседство двух звёзд влияет на то, как распределяются орбиты, на которых могут существовать устойчивые планеты.
Динамика данной пары хорошо изучена благодаря многолетней работе высокоточных приборов, наблюдающих изменения радиальной скорости звезд. Современные измерения позволили уточнить массу компонентов и лучше понять движение системы.
Группа специалистов из двух американских университетов проанализировала почти тысячу измерений, сделанных четырьмя разными спектрографами. Эти наблюдения фиксировали малейшие смещения звезды относительно Земли, позволяющие обнаруживать гигантские планеты. Такие миры создают характерные "качания" звезды, которые заметны даже при огромных расстояниях.
Чтобы удостовериться в отсутствии планет значительных размеров, исследователи применили метод моделирования: они ввели в данные искусственные сигналы, имитирующие присутствие газовых гигантов. Алгоритмы не выявили подобных возмущений, что позволило сделать важный вывод: в системе нет миров, сопоставимых с Юпитером или Сатурном.
Если бы такие планеты существовали, их орбиты из-за влияния второй звезды должны были находиться на гигантских расстояниях, где они легко обнаруживались бы приборами. Однако данные Gaia и спектрографов не указывают на их присутствие.
Отсутствие гигантов стало неожиданно положительным результатом. Такие массивные планеты часто меняют архитектуру системы, нарушая стабильность орбит более лёгких каменистых миров. Здесь же, напротив, сохраняется ситуация, благоприятная для формирования небольших планет.
Стало ясно, что гравитация второго компонента могла препятствовать накоплению вещества в протопланетном диске, поэтому крупные газовые объекты просто не смогли сформироваться. Однако для небольших каменистых тел условия были достаточно спокойными, чтобы они сохранились на устойчивых орбитах.
Особый интерес представляет область, в которой на поверхности гипотетической планеты может существовать жидкая вода. Моделирование показало, что зона обитаемости расположена между 0,76 и 1,8 астрономической единицы от главной звезды. Такой диапазон шире, чем у Солнца, из-за особенностей светимости системы.
Структура движения звёзд такова, что орбиты внутри этой зоны остаются стабильными в течение миллионов лет. Это означает, что если в этой области сформировались каменистые планеты, они могли бы сохранять условия, пригодные для жизни, на длительных интервалах времени.
Даже несмотря на присутствие второй звезды, её влияние в этой части системы минимально: гравитационные возмущения не нарушают устойчивость орбит. Такой редкий баланс делает зону обитаемости особенно перспективной.
Сегодня интерес к Eta Cassiopeia усиливается, так как именно подобные системы могут стать целями для будущих космических телескопов. Инструменты следующего поколения способны обнаруживать атмосферы небольших планет, определять их химический состав и выявлять признаки биологической активности. Об этом сообщает издание Naked Science.
Двойные звёзды обладают как преимуществами, так и ограничениями для образования планет.
Плюсы:
Минусы:
Потому что там нет газовых гигантов, а орбиты в зоне обитаемости устойчивы.
Вероятность высока: будущие телескопы смогут увидеть слабые сигналы от небольших миров.
Теоретически да — условия в зоне обитаемости позволяют существовать жидкой воде.
Они помогают определить наличие невидимых планет по колебаниям звезды.
Да, но влияние ограничено внешними областями и не разрушает стабильные орбиты в пределах зоны обитаемости.
Эта Кассиопеи — система, которая может стать ключом к пониманию того, как формируются землеподобные миры в сложных условиях двойных звёзд. Отсутствие крупных гигантов и устойчивость орбит открывают перед исследователями новые перспективы поиска жизни за пределами Солнечной системы.
