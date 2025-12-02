Европа получает билет на Луну: три астронавта вступают в гонку, где каждый полёт меняет амбиции мира

Астронавты Германии, Франции и Италии получат места в Artemis

Европейское космическое сообщество наконец услышало новость, которую ждали много месяцев: Европе официально выделили места в будущих пилотируемых миссиях программы Artemis. Решение было объявлено на встрече в Бремене и подтвердило участие трёх представителей континента — немца, француза и итальянца. Для Франции это знак возвращения в лунную гонку, пусть и не на первой позиции. Об этом сообщает Sciencepost.

Европа получает гарантированный путь к Луне

Окончательное подтверждение участия европейцев в программе Artemis стало поворотным моментом для европейской космонавтики. Ранее участие ESA зависело от обсуждений, в которых смешивались технические обязательства, дипломатия и финансовые договорённости. Обеспечить гарантированные места для астронавтов удавалось далеко не всегда, и перспективы оставались туманными.

Теперь ситуация изменилась радикально: три европейских астронавта, представляющих крупнейших участников ESA, получат возможность отправиться к Луне в составе американских экспедиций. Важную роль сыграли технологические вклады: именно Европа создаёт служебные модули космического корабля Orion, без которых пилотируемые миссии Artemis просто не смогли бы состояться. Кроме того, европейские инженеры разрабатывают ключевые модули орбитальной станции Gateway, которая станет перевалочным пунктом на пути к лунной поверхности.

Распределение мест отражает финансовую структуру агентства: Германия как крупнейший донор получила приоритет, следом идут Франция и Италия. Это решение подчёркивает политический баланс внутри ESA и то значение, которое европейские страны придают своему космическому присутствию.

Франция и Томас Песке: долгожданная возможность

Среди французских кандидатов на участие в будущей высадке естественно выделяется Томас Песке — один из самых известных астронавтов ESA и заметный популяризатор космических исследований. Он присутствовал на церемонии объявления, а его реакция отражала удовлетворение тем, что многолетние обсуждения завершились позитивным решением.

Для Франции включение в программу Artemis означает закрепление статуса ключевого игрока в международном космосе. После двух длительных миссий на МКС Песке рассматривается как наиболее вероятный кандидат на участие в лунном полёте, хотя конкретные имена пока не объявлены. Даже если он не окажется первым европейцем, вернувшимся на поверхность Луны, его шансы участвовать в миссии остаются высокими.

Тем не менее график полётов диктует свои условия: германский астронавт отправится раньше, а французскому представителю придётся дождаться следующего рейса.

График Artemis и возвращение людей на Луну

Программа Artemis пережила множество переносов, и эксперты относятся к срокам осторожно. Однако план остаётся неизменным: Artemis-2 должен отправиться в пилотируемый облёт Луны в 2026 году. Эта миссия не предусматривает посадку, но станет первым за более чем пятьдесят лет случаем, когда люди вернутся в лунную орбиту.

Высадка запланирована в рамках Artemis-3, которая может состояться в 2027–2028 годах. Этот полёт станет историческим в нескольких смыслах: на лунную поверхность впервые ступят женщина и представитель небелого населения. Это станет символическим жестом обновлённой космонавтики, активно стремящейся к инклюзивности.

За графиком миссий скрывается мощная политическая конкуренция. Страны соперничают за лидерство, и США стремятся опередить Китай, который также намерен отправить пилотируемую миссию на Луну к 2030 году. Возвращение к Луне стало элементом новой глобальной гонки, где национальные амбиции тесно переплетены с технологическим прогрессом.

Государственно-частная модель: новые правила игры

Миссия Artemis отличается от программы Apollo не только международным сотрудничеством, но и тем, что в ней участвует множество частных компаний. SpaceX разрабатывает лунный посадочный модуль на основе корабля Starship, а другие фирмы создают элементы инфраструктуры, робототехники и логистики.

Этот подход ускоряет разработку технологий и позволяет переопределить роль частного бизнеса в космических исследованиях. Однако он вызывает вопросы о том, насколько государственные структуры могут контролировать доступ к ключевым технологиям, и как участие крупных корпораций повлияет на распределение ресурсов в будущем.

Для Европы такая модель даёт возможность развивать собственные компании, которые смогут принять участие в создании оборудования и сервисов для более сложных миссий.

Сравнение: программы Apollo vs Artemis

Между двумя эпохами лунных миссий существует ряд различий:

Apollo был полностью государственным проектом США, Artemis построен на международном и частно-государственном взаимодействии;

технологии Artemis многократно превосходят возможности XX века — от модулей жизнеобеспечения до посадочных систем;

основная цель Apollo — политический прорыв, тогда как Artemis стремится создать долговременную инфраструктуру;

участие Европы в Apollo ограничивалось ролью партнёра, а в Artemis европейцам предоставлены места в экипажах.

Эти различия показывают, что лунная гонка XXI века устроена иначе: она не только про символы, но и про создание устойчивого присутствия.

Плюсы и минусы включения Европы в программу Artemis

Плюсы:

европейские инженеры и астронавты получают уникальный опыт;

обеспечивается долгосрочное присутствие ЕС в лунных миссиях;

разработанные технологии используются в других проектах;

укрепляется статус ESA на глобальной арене.

Минусы:

зависимость от американского графика и политической повестки;

необходимость повышенных финансовых взносов;

ограниченное число мест для астронавтов;

риски, связанные с задержками и изменением миссий.

Советы по анализу международных космических программ

Изучать политический контекст объявленных миссий. Оценивать вклад стран-участниц и распределение ролей. Учитывать влияние частных компаний на технологические планы. Сравнивать геополитические цели разных держав. Следить за графиком разработки космических кораблей. Анализировать экономические последствия вложений. Отслеживать изменения в стратегии ESA и NASA.

Популярные вопросы о европейском участии в Artemis

Когда французский астронавт сможет отправиться к Луне?

После первого полёта немецкого представителя — ориентировочно в конце десятилетия.

Почему Германия получила приоритет?

Из-за крупнейшего вклада в бюджет ESA и участие в ключевых проектах.

Будут ли европейцы участвовать в высадке на поверхность Луны?

Да, один из трёх астронавтов получит возможность войти в экипаж миссии с посадкой.