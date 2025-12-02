Марс нарушил вечную тишину: разряды мелькнули так быстро, будто планета боится выдавать свои тайны

Perseverance зафиксировал 55 электрических разрядов в атмосфере Марса — Sciencepost

8:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Марсианская пустыня долго считалась местом, где ничто не нарушает тишину, но последние данные изменили это представление. Марсоход Perseverance впервые зафиксировал электрические разряды, пересекающие разрежённую атмосферу Красной планеты. Акустические записи доказали то, что десятилетиями оставалось гипотезой: на Марсе действительно возникают молнии. Об этом сообщает Sciencepost.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гамма-вспышка в грозе

Первые марсианские грозы, услышанные человечеством

Несколько десятков часов звуковых записей, полученных микрофоном SuperCam, стали ключом к открытию. Команда под руководством Батиста Шида изучила собранные марсоходом шумы ветра, вибрации и посторонние звуки и выделила среди них сигналы, никак не связанные с движением аппарата.

В общей сложности на фоне регулярного "марсианского шума" удалось зафиксировать 55 отдельных электрических событий. Семь из них были записаны особенно чётко, что позволило различить три характерные фазы: мощный электромагнитный импульс, затем резонансное эхо длительностью всего несколько миллисекунд, а в конце — слабый звук миниатюрного ударного фронта.

Для проверки выводов исследователи воспроизвели марсианские условия на Земле с использованием точной копии оборудования. Результаты экспериментов совпали с данными Perseverance, что позволило официально подтвердить открытие и представить его в научном журнале.

Это первое прямое доказательство электрических разрядов на Марсе в истории наблюдений.

Электрические разряды без облаков и дождя

На Земле молния обычно связана с грозовыми облаками, насыщенными влагой, но в действительности вода не является обязательным компонентом. Извержения вулканов и крупные песчаные бури создают мощные электрические поля, которые приводят к искрам.

Марс — идеальная лаборатория для подобных явлений. Его атмосфера разреженная, преимущественно состоящая из углекислого газа, а поверхность покрыта колоссальными массами пыли. Во время бурь частицы трутся друг о друга, накапливая заряд. Несмотря на то что марсианский воздух сильно препятствует разрядке, условия всё-таки позволяют возникать микроскопическим вспышкам.

Большинство молний, обнаруженных марсоходом, происходили в моменты самых интенсивных ветров — примерно в трети наблюдаемых штормовых ситуаций. Значительная часть событий была связана с пылевыми вихрями, своеобразными марсианскими торнадо, которые перемещаются по пустынным равнинам.

Именно сочетание плотных потоков пыли, высокой скорости ветра и локальных турбулентностей формирует электрические поля, достаточные для возникновения разрядов.

Молнии, едва заметные, но важные

Несмотря на громкость открытия, сами марсианские вспышки миниатюрны. Большинство из них выделяют энергию от десятых долей наноджоуля до сотен наноджоулей — несравнимо меньше, чем на Земле, где средний разряд достигает миллиардов джоулей.

Одно из наиболее интенсивных событий, зарегистрированное Perseverance, составило порядка нескольких десятков миллиджоулей и, вероятно, стало разрядом между корпусом марсохода и окружающим грунтом. Такие микровспышки не представляют опасности, но указывают на сложную электродинамику поверхности.

Однако важность открытия не в масштабе энергии, а в факте наличия электрических процессов в атмосфере. Эти слабые разряды могут служить катализаторами химических превращений, которые происходят в верхних слоях воздуха и на поверхности планеты.

Что меняет обнаружение молний на Марсе

С практической точки зрения учёные получили новую информацию, необходимую для проектирования будущих миссий. Теперь инженеры смогут точнее учитывать возможные электрические разряды при защите оборудования, датчиков и элементов связи.

С научной точки зрения открытие имеет ещё более глубокий смысл. Электрические разряды способны инициировать реакции, связанные с образованием сложных молекул. В истории Земли существуют теории, согласно которым первичная молния участвовала в формировании органических соединений, что могло стать шагом к зарождению жизни.

Если ранний Марс действительно имел влажную и более плотную атмосферу, то подобные электрические процессы могли играть роль в химической эволюции его поверхности. Теперь планетологи смогут создавать модели, учитывающие этот фактор, и анализировать, какие химические продукты могли возникнуть миллиарды лет назад.

Новая ветвь марсианской метеорологии

Открытие заставляет пересматривать атмосферные модели Марса. До сих пор они описывали движение воздуха, распределение пыли, температурные колебания и сезонные колебания плотности атмосферы. Теперь к ним добавляется фактор электризации — неотъемлемая часть пылевых бурь, которые определяют климат планеты.

Данные Perseverance создают основу для разработки новых прогнозных систем, которые смогут учитывать не только динамику пыли, но и возможность возникновения электрических полей. Это позволит прогнозировать электростатические риски для будущих миссий, особенно в районах с высокой буревой активностью.

Марс оказался не столь тихим, как казалось. Его атмосфера насыщена процессами, которые до сих пор оставались скрытыми.

Сравнение: молнии на Земле и молнии на Марсе

Молнии на двух планетах сильно различаются:

земные разряды связаны с водяным паром и мощными облачными структурами;

марсианские — продукт пыльных вихрей и сухих штормов;

энергия земных молний превосходит марсианские в миллионы раз;

на Марсе разряды возникают чаще в наиболее бурные периоды, тогда как на Земле грозовая активность регулируется влажностью и температурой;

марсианские разряды могут влиять на химические реакции, но не создают масштабных ударных волн.

Это сравнение подчёркивает: Марс обладает уникальной электрической динамикой, требующей отдельного изучения.

Плюсы и минусы электрической активности на Марсе

Плюсы:

помогает изучать атмосферные процессы;

может участвовать в формировании органических соединений;

улучшает понимание марсианской климата и пылевых бурь;

способствует созданию более надёжной космической техники.

Минусы:

риск повреждения оборудования будущих миссий;

необходимость электроизоляции датчиков;

сложности при работе в условиях пылевых бурь;

возможные помехи для систем связи.

Советы для будущих миссий на Марс

Учитывать электростатические характеристики поверхности в районах посадки. Проектировать оборудование с дополнительной защитой от микрoразрядов. Использовать сенсоры, способные фиксировать локальные изменения электрического поля. Тестировать аппаратуру в моделируемых сухих пылевых условиях. Создавать совместные модели климата и электрических процессов. Предусматривать систему заземления оборудования. Разрабатывать методики анализа акустических и электромагнитных данных.

Популярные вопросы о марсианских молниях

Опасны ли молнии для техники на Марсе?

Они малы по энергии, но могут вызывать локальные электростатические разряды, влияя на чувствительные приборы.

Почему молнии возникают в такой разреженной атмосфере?

Из-за трения пылевых частиц при бурях и вихрях, что создаёт электрические поля.

Могли ли молнии сыграть роль в химической эволюции Марса?

Да, электрические разряды способны инициировать синтез сложных молекул, особенно в прошлом с более плотной атмосферой.