Дети с зелёной кожей из Вулпита: легенда Средневековья, которая сбивает с толку историков до сих пор

Легенда о "зелёных детях Вулпита" уже несколько веков остаётся одной из самых загадочных историй Средневековья. В ней удивительным образом переплелись факты, хроники и мифология. Рассказы о двух детях с зелёной кожей, найденных в английской деревне Вулпит в XII веке, до сих пор вызывают жаркие споры среди историков, антропологов и любителей тайн. Об этом сообщает historic-uk.com.
Летом, во время жатвы, крестьяне из деревни Вулпит (графство Суффолк) обнаружили возле волчьей ямы двух детей — мальчика и девочку. Их кожа имела зеленоватый оттенок, одежда была из неизвестной ткани, а речь — совершенно непонятной. Местные попытались накормить их, но дети отвергали любую пищу, пока не нашли сырые бобы.
После того как они постепенно привыкли к обычной еде, кожа стала терять зелёный цвет. Мальчик вскоре умер, а девочка выжила, крестилась и со временем освоила английский язык. Она рассказала, что вместе с братом пришла из "Земли святого Мартина" — мира, где всегда сумерки, а всё вокруг имеет зеленоватый оттенок. Как они оказались в Вулпите, девочка объяснить не смогла.
"Они пришли из страны, где не бывает солнца, и всё там зелёное", — записал хронист Ральф Коггсхолл в своей летописи.
Первые записи о необычных детях встречаются у двух английских хронистов конца XII — начала XIII века: Уильяма Ньюбургского и Ральфа Коггсхолла. Несмотря на схожесть деталей, исследователи считают, что каждый из них видел в этой истории свой смысл. Ньюбург, вероятно, стремился показать тревогу эпохи — столкновение старого мира с новым, а Коггсхолл — создать нравоучительный пример для современников.
Современный историк Михал Мадей в 2020 году проанализировал обе хроники и пришёл к выводу, что между фактом и легендой пролегает слой устных пересказов и фольклорных дополнений. Возможно, хронисты лишь зафиксировали уже переработанную народную историю, которую знали их современники.
За восемь веков было предложено множество версий, объясняющих феномен "зелёных детей".
Исследователь Пол Харрис предположил, что дети могли быть потомками фламандских переселенцев, скрывавшихся от преследований. Их язык звучал непонятно для местных, а "Земля святого Мартина" могла быть аллегорией их деревни. Зеленоватый оттенок кожи объяснялся длительным пребыванием в пещере или под землёй.
Некоторые специалисты считают, что речь шла о заболевании, например, анемии или гиповитаминозе, из-за которого кожа приобретала зеленоватый оттенок. После перехода на полноценное питание цвет нормализовался.
"Зелёный оттенок кожи — это не мистика, а возможное следствие хронического недоедания", — отмечает врач Микеле Гаргьюло.
Согласно этой версии, хроники лишь передают древний мотив "подземного народа", часто встречающийся в британском и кельтском фольклоре. Легенды о существах, выходящих из "нижнего мира" или "страны фей", могли со временем трансформироваться в рассказ о зелёных детях.
Интерес к истории Вулпита не угасает благодаря уникальному сочетанию реалистичных деталей и мистического содержания. В хрониках упоминаются конкретные места, традиции, продукты — всё, что делает рассказ правдоподобным. При этом присутствует элемент фантастики, заставляющий искать скрытый смысл.
Для фольклористов это — аллегория встречи с "иным" миром, для историков — отражение миграционных процессов, для психологов — пример культурного шока. А для широкой публики — загадка, в которой каждый видит своё объяснение.
Чтобы понять, где заканчивается миф, а где начинается факт, исследователи сопоставляют хроники с другими средневековыми источниками.
Большинство историков считают, что перед нами — пример символического повествования, где реальные события легли в основу легенды.
История зелёных детей Вулпита остаётся зеркалом средневекового мышления: в ней соединяются страх перед неизвестным и вера в чудеса. Возможно, перед нами — отражение культурного конфликта, болезненной реальности или мифологического кода эпохи.
И хотя наука склоняется к рациональному объяснению, именно неразгаданность делает эту историю живой. Она напоминает: граница между мифом и историей проходит не по дате, а по человеческому воображению.
Нет, сохранились только письменные хроники, составленные спустя десятилетия после событий.
Наиболее вероятное объяснение — следствие болезни или голода, но существуют и фольклорные толкования.
По некоторым данным, она выросла, работала в доме одного из местных землевладельцев и умерла во взрослом возрасте.
Исследователи считают это символом изоляции — либо реальной местностью, либо образом "другого мира".
Да, похожие сюжеты встречаются во фольклоре Германии, Ирландии и Скандинавии, где говорится о "детях из подземного мира".
