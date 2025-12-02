Дети с зелёной кожей из Вулпита: легенда Средневековья, которая сбивает с толку историков до сих пор

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:52
Наука

Легенда о "зелёных детях Вулпита" уже несколько веков остаётся одной из самых загадочных историй Средневековья. В ней удивительным образом переплелись факты, хроники и мифология. Рассказы о двух детях с зелёной кожей, найденных в английской деревне Вулпит в XII веке, до сих пор вызывают жаркие споры среди историков, антропологов и любителей тайн. Об этом сообщает historic-uk.com.

Дети у опушки во время жатвы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дети у опушки во время жатвы

Как всё началось

Летом, во время жатвы, крестьяне из деревни Вулпит (графство Суффолк) обнаружили возле волчьей ямы двух детей — мальчика и девочку. Их кожа имела зеленоватый оттенок, одежда была из неизвестной ткани, а речь — совершенно непонятной. Местные попытались накормить их, но дети отвергали любую пищу, пока не нашли сырые бобы.

После того как они постепенно привыкли к обычной еде, кожа стала терять зелёный цвет. Мальчик вскоре умер, а девочка выжила, крестилась и со временем освоила английский язык. Она рассказала, что вместе с братом пришла из "Земли святого Мартина" — мира, где всегда сумерки, а всё вокруг имеет зеленоватый оттенок. Как они оказались в Вулпите, девочка объяснить не смогла.

"Они пришли из страны, где не бывает солнца, и всё там зелёное", — записал хронист Ральф Коггсхолл в своей летописи.

Что говорят источники

Первые записи о необычных детях встречаются у двух английских хронистов конца XII — начала XIII века: Уильяма Ньюбургского и Ральфа Коггсхолла. Несмотря на схожесть деталей, исследователи считают, что каждый из них видел в этой истории свой смысл. Ньюбург, вероятно, стремился показать тревогу эпохи — столкновение старого мира с новым, а Коггсхолл — создать нравоучительный пример для современников.

Современный историк Михал Мадей в 2020 году проанализировал обе хроники и пришёл к выводу, что между фактом и легендой пролегает слой устных пересказов и фольклорных дополнений. Возможно, хронисты лишь зафиксировали уже переработанную народную историю, которую знали их современники.

Возможные объяснения

За восемь веков было предложено множество версий, объясняющих феномен "зелёных детей".

Историко-социальная гипотеза

Исследователь Пол Харрис предположил, что дети могли быть потомками фламандских переселенцев, скрывавшихся от преследований. Их язык звучал непонятно для местных, а "Земля святого Мартина" могла быть аллегорией их деревни. Зеленоватый оттенок кожи объяснялся длительным пребыванием в пещере или под землёй.

Медицинская гипотеза

Некоторые специалисты считают, что речь шла о заболевании, например, анемии или гиповитаминозе, из-за которого кожа приобретала зеленоватый оттенок. После перехода на полноценное питание цвет нормализовался.

"Зелёный оттенок кожи — это не мистика, а возможное следствие хронического недоедания", — отмечает врач Микеле Гаргьюло.

Фольклорно-мифологическая гипотеза

Согласно этой версии, хроники лишь передают древний мотив "подземного народа", часто встречающийся в британском и кельтском фольклоре. Легенды о существах, выходящих из "нижнего мира" или "страны фей", могли со временем трансформироваться в рассказ о зелёных детях.

Почему легенда не забыта

Интерес к истории Вулпита не угасает благодаря уникальному сочетанию реалистичных деталей и мистического содержания. В хрониках упоминаются конкретные места, традиции, продукты — всё, что делает рассказ правдоподобным. При этом присутствует элемент фантастики, заставляющий искать скрытый смысл.

Для фольклористов это — аллегория встречи с "иным" миром, для историков — отражение миграционных процессов, для психологов — пример культурного шока. А для широкой публики — загадка, в которой каждый видит своё объяснение.

Легенда или реальность

Чтобы понять, где заканчивается миф, а где начинается факт, исследователи сопоставляют хроники с другими средневековыми источниками.

  • Фактические признаки: описаны конкретные люди, место и время; поведение детей соответствует биологическим реакциям человека.
  • Мифологические элементы: загадочная "тёмная страна", зелёная кожа, невозможность объяснить происхождение.
  • Фольклорные параллели: легенды о феях, подземных народах, "дитя из иного мира" — устойчивый мотив европейских мифов.

Большинство историков считают, что перед нами — пример символического повествования, где реальные события легли в основу легенды.

Плюсы и минусы интерпретаций

Плюсы

  • Легенда имеет документированные источники.
  • Даёт материал для изучения средневекового мировоззрения.
  • Демонстрирует взаимодействие факта и мифа.

Минусы

  • Отсутствие археологических подтверждений.
  • Невозможность точно установить личности хронистов и свидетелей.
  • Высокая степень интерпретаций.

Что скрывает легенда

История зелёных детей Вулпита остаётся зеркалом средневекового мышления: в ней соединяются страх перед неизвестным и вера в чудеса. Возможно, перед нами — отражение культурного конфликта, болезненной реальности или мифологического кода эпохи.

И хотя наука склоняется к рациональному объяснению, именно неразгаданность делает эту историю живой. Она напоминает: граница между мифом и историей проходит не по дате, а по человеческому воображению.

Популярные вопросы

Существуют ли реальные доказательства их появления

Нет, сохранились только письменные хроники, составленные спустя десятилетия после событий.

Почему кожа детей была зелёной

Наиболее вероятное объяснение — следствие болезни или голода, но существуют и фольклорные толкования.

Что стало с девочкой после крещения

По некоторым данным, она выросла, работала в доме одного из местных землевладельцев и умерла во взрослом возрасте.

Какое значение имеет Земля святого Мартина

Исследователи считают это символом изоляции — либо реальной местностью, либо образом "другого мира".

Есть ли аналогичные истории в Европе

Да, похожие сюжеты встречаются во фольклоре Германии, Ирландии и Скандинавии, где говорится о "детях из подземного мира".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
