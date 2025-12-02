Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Число туристов в Греции осенью достигло рекордных значений — CNN
Вот как вода формирует облака и влияет на глубинные процессы на Юпитере — учёные
В октябре 2025 года количество отказов по потребительским займам достигло 76% — НБКИ
Полезные виды консервов для ежедневного меню перечислили диетологи — Verywellhealth
Мульча удерживает тепло корней в бесснежные зимы — "Наши 6 соток"
С 1 декабря запрещено ездить на летних шинах зимой
Оливковое масло снижает воспаление и укрепляет сердце — Лорен Манакер
Неправильный подбор белья усиливает складки на спине
Морские леопарды нападают на пингвинов и других тюленей в Антарктике — биологи

Трёхсотлетняя могила золота вскрыта: таинственный галеон 17 века наконец раскрыл часть своего груза

Подняты артефакты с галеона Сан-Хосе — антрополог Кайседо Фернандес
6:08
Наука

В Колумбии началась операция, которая может стать одной из самых громких археологических сенсаций XXI века. Со дна Карибского моря подняты первые артефакты с испанского галеона "Сан-Хосе", затонувшего более 300 лет назад. Эти находки — первые реальные свидетельства существования легендарного сокровища, стоимость которого когда-то оценили в миллиарды долларов. Об этом сообщает moya-planeta.ru.

Подводные останки корабля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подводные останки корабля

Возвращение истории из глубины океана

Работы по подъёму фрагментов легендарного корабля стали частью масштабного государственного проекта. На глубине около 600 метров, неподалёку от Картахены, исследователи обнаружили пушку, несколько монет и предметы из фарфора. По данным археологов, это лишь малая часть того, что ещё скрыто под толщей воды.

"Возвращение этих предметов позволяет приблизиться к истории "Сан-Хосе” через ощутимые свидетельства прошлого", — заявила директор Колумбийского института антропологии и истории Альена Кайседо Фернандес.

Обнаруженные находки оперативно законсервировали: пушку поместили в охлаждаемый контейнер, монеты — в солёную воду, чтобы предотвратить коррозию. Фарфор специалисты обработали раствором для стабилизации, чтобы сохранить эмаль и структуру материала.

Корабль, ставший легендой

Галеон "Сан-Хосе" был построен в Испании и спущен на воду в 1698 году. Это был 62-пушечный корабль, который в июне 1708 года следовал в составе флота из 18 судов из Южной Америки в Европу. На борту находились около 600 человек и огромный груз драгоценностей — по оценкам, более 200 тонн золота, серебра и изумрудов.

Во время столкновения с британскими военными кораблями у побережья Картахены "Сан-Хосе" получил прямое попадание в пороховой склад и взорвался. В считанные минуты корабль ушёл под воду, став одним из самых трагических кораблекрушений в истории испанского флота.

Тайна, погребённая на три века

Место гибели судна долго оставалось загадкой. Только в 2015 году с помощью подводных роботов и сонаров колумбийским специалистам удалось точно определить координаты корабля. Исследование подтвердило: останки галеона лежат на глубине 600 метров, и состояние артефактов сохранилось удивительно хорошо.

Обнаружение "Сан-Хосе" сразу вызвало международные споры. Претензии на сокровища предъявили Испания, американская компания Sea Search Armada, участвовавшая в поисках, и даже представители боливийского коренного народа Кхара-Кхара, чьи предки, как утверждается, добывали золото для испанской короны.

Колумбия же заявила, что все находки, поднятые в её территориальных водах, принадлежат государству. Это решение позволило начать систематическое изучение останков корабля и сохранить культурное наследие страны.

Современные технологии спасают древние сокровища

Работы ведутся с использованием дистанционно управляемых аппаратов и высокоточных камер. Роботы фиксируют артефакты, фотографируют их положение и аккуратно поднимают на поверхность. Все предметы проходят обязательную консервацию сразу после извлечения.

Поднятые объекты относятся ко второму этапу национальной программы, запущенной Министерством культуры. По плану, последующие экспедиции займутся подъёмом золотых слитков и предметов из драгоценных металлов.

"Мы не гонимся за богатством — наша цель сохранить культурное наследие человечества", — подчеркнули в министерстве.

Планы Колумбии: музей подлинных сокровищ

Власти страны намерены создать музей, где разместят все найденные предметы с "Сан-Хосе". Экспозиция позволит посетителям увидеть не только драгоценности, но и предметы быта, оружие и личные вещи моряков. Отдельная зона будет посвящена технологиям подводной археологии.

Министерство культуры также планирует сделать часть экспозиции виртуальной — с помощью 3D-моделей и панорамных съёмок, чтобы показать, как выглядел галеон до крушения.

Сан-Хосе и другие знаменитые кораблекрушения

Кораблекрушение "Сан-Хосе" часто сравнивают с легендарными морскими катастрофами, изменившими историю.

  • "Титаник" (1912): символ человеческой трагедии и технического прогресса.
  • "Васа" (1628): шведский военный корабль, поднятый спустя 333 года, ныне выставлен в музее в Стокгольме.
  • "Сан-Хосе" (1708): символ эпохи колониальных империй и испанского морского могущества.

Если "Титаник" стал уроком для инженеров, то "Сан-Хосе" — для историков и археологов, напоминание о том, как великое богатство может обернуться гибелью.

Популярные вопросы

Почему Сан-Хосе называют Святым Граалем кораблекрушений

Потому что по приблизительным подсчётам, его груз оценивается более чем в 18 млрд долларов — это одно из самых богатых судов, затонувших в мировой истории.

Кто владеет сокровищами

По решению властей Колумбии, всё имущество, найденное в её территориальных водах, принадлежит государству.

Когда планируется открытие музея

Ориентировочно после завершения третьего этапа подъёма, предположительно к 2028 году.

Можно ли будет увидеть находки онлайн

Да, министерство культуры готовит цифровой архив и виртуальную выставку.

Будут ли подняты все артефакты

Нет, часть останется на месте для научных исследований и сохранения экосистемы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Рынок сквалена ставит акул на грань вымирания — CNN
Наука и техника
Рынок сквалена ставит акул на грань вымирания — CNN
Газовые котлы имеют высокие выбросы диоксида углерода — JDG
Недвижимость
Газовые котлы имеют высокие выбросы диоксида углерода — JDG
Популярное
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами

Она не прощает обид и помнит лица годами: учёные выяснили, что одна из самых умных птиц способна мстить даже спустя 17 лет.

Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова Индия выбирает Россию: Путин везёт военные контракты и энергетическое сотрудничество Любовь Степушова
Россия вводит новые экспортные ограничения на критически важные материалы
Теракт на КТК принёс Казахстану миллиарды ущерба и политические последствия
Будущее морских ветропарков под вопросом: причины экономических проблем
Будущее морских ветропарков под вопросом: причины экономических проблем
Последние материалы
Подняты артефакты с галеона Сан-Хосе — антрополог Кайседо Фернандес
Морские леопарды нападают на пингвинов и других тюленей в Антарктике — биологи
Неправильный подбор белья усиливает складки на спине
Гирлянды нужно сдавать в центры приёма электронных отходов — idealista
Запашный заявил, что уехавшие артисты с позицией вызывают у него уважение
"Норникель" планирует продать золоторудное месторождение в Забайкальском крае
Порода не влияет на уровень агрессии у собак — Американская ветеринарная ассоциация
Пассажиры Air France раскритиковали скудное питание в эконом-классе
Для посола скумбрии достаточно 10 минут подготовки — "Наш уютный дом"
Учёные нашли способ "услышать" тёмные века Вселенной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.