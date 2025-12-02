Трёхсотлетняя могила золота вскрыта: таинственный галеон 17 века наконец раскрыл часть своего груза

Подняты артефакты с галеона Сан-Хосе — антрополог Кайседо Фернандес

В Колумбии началась операция, которая может стать одной из самых громких археологических сенсаций XXI века. Со дна Карибского моря подняты первые артефакты с испанского галеона "Сан-Хосе", затонувшего более 300 лет назад. Эти находки — первые реальные свидетельства существования легендарного сокровища, стоимость которого когда-то оценили в миллиарды долларов. Об этом сообщает moya-planeta.ru.

Возвращение истории из глубины океана

Работы по подъёму фрагментов легендарного корабля стали частью масштабного государственного проекта. На глубине около 600 метров, неподалёку от Картахены, исследователи обнаружили пушку, несколько монет и предметы из фарфора. По данным археологов, это лишь малая часть того, что ещё скрыто под толщей воды.

"Возвращение этих предметов позволяет приблизиться к истории "Сан-Хосе” через ощутимые свидетельства прошлого", — заявила директор Колумбийского института антропологии и истории Альена Кайседо Фернандес.

Обнаруженные находки оперативно законсервировали: пушку поместили в охлаждаемый контейнер, монеты — в солёную воду, чтобы предотвратить коррозию. Фарфор специалисты обработали раствором для стабилизации, чтобы сохранить эмаль и структуру материала.

Корабль, ставший легендой

Галеон "Сан-Хосе" был построен в Испании и спущен на воду в 1698 году. Это был 62-пушечный корабль, который в июне 1708 года следовал в составе флота из 18 судов из Южной Америки в Европу. На борту находились около 600 человек и огромный груз драгоценностей — по оценкам, более 200 тонн золота, серебра и изумрудов.

Во время столкновения с британскими военными кораблями у побережья Картахены "Сан-Хосе" получил прямое попадание в пороховой склад и взорвался. В считанные минуты корабль ушёл под воду, став одним из самых трагических кораблекрушений в истории испанского флота.

Тайна, погребённая на три века

Место гибели судна долго оставалось загадкой. Только в 2015 году с помощью подводных роботов и сонаров колумбийским специалистам удалось точно определить координаты корабля. Исследование подтвердило: останки галеона лежат на глубине 600 метров, и состояние артефактов сохранилось удивительно хорошо.

Обнаружение "Сан-Хосе" сразу вызвало международные споры. Претензии на сокровища предъявили Испания, американская компания Sea Search Armada, участвовавшая в поисках, и даже представители боливийского коренного народа Кхара-Кхара, чьи предки, как утверждается, добывали золото для испанской короны.

Колумбия же заявила, что все находки, поднятые в её территориальных водах, принадлежат государству. Это решение позволило начать систематическое изучение останков корабля и сохранить культурное наследие страны.

Современные технологии спасают древние сокровища

Работы ведутся с использованием дистанционно управляемых аппаратов и высокоточных камер. Роботы фиксируют артефакты, фотографируют их положение и аккуратно поднимают на поверхность. Все предметы проходят обязательную консервацию сразу после извлечения.

Поднятые объекты относятся ко второму этапу национальной программы, запущенной Министерством культуры. По плану, последующие экспедиции займутся подъёмом золотых слитков и предметов из драгоценных металлов.

"Мы не гонимся за богатством — наша цель сохранить культурное наследие человечества", — подчеркнули в министерстве.

Планы Колумбии: музей подлинных сокровищ

Власти страны намерены создать музей, где разместят все найденные предметы с "Сан-Хосе". Экспозиция позволит посетителям увидеть не только драгоценности, но и предметы быта, оружие и личные вещи моряков. Отдельная зона будет посвящена технологиям подводной археологии.

Министерство культуры также планирует сделать часть экспозиции виртуальной — с помощью 3D-моделей и панорамных съёмок, чтобы показать, как выглядел галеон до крушения.

Сан-Хосе и другие знаменитые кораблекрушения

Кораблекрушение "Сан-Хосе" часто сравнивают с легендарными морскими катастрофами, изменившими историю.

"Титаник" (1912): символ человеческой трагедии и технического прогресса.

символ человеческой трагедии и технического прогресса. "Васа" (1628): шведский военный корабль, поднятый спустя 333 года, ныне выставлен в музее в Стокгольме.

шведский военный корабль, поднятый спустя 333 года, ныне выставлен в музее в Стокгольме. "Сан-Хосе" (1708): символ эпохи колониальных империй и испанского морского могущества.

Если "Титаник" стал уроком для инженеров, то "Сан-Хосе" — для историков и археологов, напоминание о том, как великое богатство может обернуться гибелью.

Популярные вопросы

Почему Сан-Хосе называют Святым Граалем кораблекрушений

Потому что по приблизительным подсчётам, его груз оценивается более чем в 18 млрд долларов — это одно из самых богатых судов, затонувших в мировой истории.

Кто владеет сокровищами

По решению властей Колумбии, всё имущество, найденное в её территориальных водах, принадлежит государству.

Когда планируется открытие музея

Ориентировочно после завершения третьего этапа подъёма, предположительно к 2028 году.

Можно ли будет увидеть находки онлайн

Да, министерство культуры готовит цифровой архив и виртуальную выставку.

Будут ли подняты все артефакты

Нет, часть останется на месте для научных исследований и сохранения экосистемы.