Цена ошибки ИИ может быть слишком высокой: почему нельзя доверять нейросетям важные решения

Нейросеть можно сравнить с навигатором — она помогает найти путь, но окончательное решение все равно принимает человек. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель обучающих курсов "Сделаем" Роман Мориц.
По данным ВЦИОМ, 63% россиян уже используют искусственный интеллект в повседневной жизни, а каждый второй доверяет нейросетям. Однако, как отмечает эксперт, вместе с удобством ИИ приносит и новые риски: от утечки данных до финансовых потерь и репутационных проблем.
"ИИ кажется идеальным помощником, который знает ответы на все вопросы. Но он — не человек. Алгоритм не способен объяснить, почему принимает то или иное решение. Это своего рода черный ящик, и пока человек не понимает процесс его работы, говорить о полном доверии рано", — подчеркнул Мориц.
Он напомнил, что случаи ошибок нейросетей уже привели к серьезным последствиям — от утечек корпоративных данных до ложных публикаций в СМИ и потери денег пользователями. По словам эксперта, ИИ может выдавать недостоверную информацию, если обучен на неполных или искаженных данных, а иногда просто "придумывает" ответы, когда не находит их в источниках.
"Чтобы не попасть в ловушку, важно относиться к ИИ как к инструменту, а не к источнику истины. Проверяйте результаты, особенно если речь идет о бизнесе, медицине или юридических вопросах. Всегда оставляйте за собой последнее слово — именно человек несет ответственность за принятое решение", — отметил Мориц.
Эксперт добавил, что безопасность при работе с нейросетями зависит и от внимательного отношения к настройкам. Пользователям следует контролировать сохранение истории чатов, отключать использование данных для дообучения моделей и следить за приватностью общих ссылок.
Мориц подчеркнул, что искусственный интеллект способен облегчить работу и сэкономить время, но не заменит человеческий контроль, опыт и критическое мышление.
