Мозг вместо семечек: зимой синицы переходят на жуткую диету

Синицы зимой расклевывают череп сородичей ради выживания – орнитолог Мишин
2:04
Наука

Во время сильных морозов синицы способны добивать ослабевших птиц из своей стаи и расклевывать их, начиная с головы, поскольку мозг является самым питательным источником энергии. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал орнитолог, основатель приюта для птиц "Орнитарий" Вадим Мишин.

синица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
синица

Орнитолог объяснил, что синицы относятся к числу всеядных птиц и способны адаптироваться к самым тяжелым условиям. Зимой, когда естественные источники пищи исчезают, они ищут любые способы восполнить запасы энергии. Именно поэтому на кормушках для них часто развешивают сало, которое служит ценным источником жиров.

"Синицы — всеядные птицы и не упустят возможности получить белковую пищу. Не зря на кормушках специально для них развешивают сало — они его расклевывают с удовольствием. Когда наступает холодная зима и полная бескормица, ослабевшую особь синицы безжалостно добивают и расклевывают, начиная с головы, ведь мозг — это жир и быстрая энергия", — рассказал Мишин.

Он отметил, что подобное поведение не является проявлением агрессии, а продиктовано законами выживания. Птицы не могут позволить себе слабость — любое повреждение или потеря сил означает гибель.

"Природа, особенно в мире птиц, устроена крайне жестко. Чтобы выжить, птица должна быть абсолютно здорова — у нее должны быть силы, крепкие крылья и хорошее оперение. Если что-то нарушается, она становится обреченной, и товарищи по стае не дадут ей спокойно умереть", — подчеркнул орнитолог.

Мишин пояснил, что синицы могут нападать не только на ослабевших особей своего вида, но и на других мелких птиц, если те значительно слабее или ранены. При этом, подчеркнул он, людям такие птицы ничем не угрожают — человек для них слишком крупный и сильный противник.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
