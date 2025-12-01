Панды удивили учёных: зачем эти мишки используют палки

Панды используют палочки в качестве инструментов — исследователи

Большие панды традиционно воспринимаются как спокойные и неторопливые животные, поведение которых кажется простым и предсказуемым.

панда

Однако недавние наблюдения показали неожиданные особенности, связанные с их способностью использовать предметы окружающей среды.

Новые данные меняют представления об их когнитивных навыках и уровне поведения. Об этом сообщает New Scientist.

Как исследователи заметили необычное поведение панд

Большие панды ассоциируются прежде всего с питанием и отдыхом: большую часть дня они проводят, поедая бамбук или мирно лежа в тени. Именно поэтому любые проявления нестандартной активности привлекают внимание специалистов. Исследователи из Шэньсийского института зоологии проводили наблюдения в зоопарке Китая, где животные содержатся в условиях, максимально приближенных к природным. В ходе работы они неожиданно зафиксировали поведение, которое ранее считалось для панд нехарактерным.

Поводом для более глубокого анализа стали 50 дней непрерывных наблюдений за восемнадцатью взрослыми особями. За этот период было зарегистрировано сотни случаев, когда панды использовали веточки, палочки или отдельные сегменты бамбука в качестве инструментов. Подобная активность ранее практически не описывалась в научной литературе, если не считать единичных упоминаний о том, что животные иногда втирают в шерсть грязь. Наблюдения позволили систематизировать данные и оценить, насколько целенаправленным является такое использование предметов.

Большинство зафиксированных эпизодов было связано с уходом за шерстью. Панды использовали палочки, чтобы чесать труднодоступные участки тела, причём специально отламывали нужного размера бамбуковые фрагменты. Подобное действие требует не только физической ловкости, но и определённого уровня планирования. Это заставило исследовательскую группу пересмотреть прежнее представление о поведенческих навыках этих животных.

Анатомические особенности, которые помогают пандам пользоваться предметами

Обыватели редко задумываются о том, что лапы панды имеют уникальную структуру среди медведей. Одной из ключевых особенностей является так называемый "ложный большой палец" — дополнительная костная структура, напоминающая шестой палец. Он короче человеческого большого пальца, но играет важную роль при захвате предметов. Благодаря ему панды не только удерживают бамбук во время еды, но и манипулируют небольшими объектами, включая веточки, используемые для чесания.

У крупных панд относительно развитый мозг по сравнению с другими видами медведей. Это не означает, что они обладают высоким уровнем абстрактного мышления, однако результаты наблюдений указывают на способность к простейшему планированию. Отламывание палочки подходящего размера предполагает понимание того, как она будет использована. Такое поведение сближает панд с другими млекопитающими, известными своей склонностью к использованию инструментов, например, приматами или выдрами.

То, что животные действуют не случайным образом, а намеренно, подтверждается повторяемостью поведения. Панды выбирали ветки нужной длины и толщины, чаще отдавая предпочтение бамбуку — материалу, который легко ломается и удобно держится в лапах. Такой выбор демонстрирует способность анализировать свойства предметов и подбирать наиболее подходящий вариант.

Может ли такое поведение встречаться у диких панд

Наблюдения проводились в условиях зоопарка, но территория, где живут изучаемые особи, максимально напоминает естественную среду обитания. Это позволяет предположить, что подобное использование инструментов может встречаться и среди диких панд. Однако фиксация подобных эпизодов в природе затруднена: панды избегают контактов с людьми и ведут скрытный образ жизни, что осложняет сбор данных. Поэтому официальных подтверждений пока нет.

Косвенным аргументом в пользу вероятности такого поведения является общая природная пластичность вида. Панды проводят значительное количество времени на деревьях, исследуют ветви, разламывают бамбук для питания и нередко взаимодействуют с окружающими объектами. Эти привычные действия могут лежать в основе использования инструментов в бытовых целях, если животные сталкиваются с необходимостью почесаться или избавить шерсть от раздражителей.

Вопрос о когнитивных способностях панд остаётся открытым. Новые наблюдения показывают, что их поведенческий репертуар гораздо шире, чем считалось. Для более подробного анализа необходимы дальнейшие исследования, включая наблюдения в природной среде и оценку способности животных учиться использованию предметов через наблюдение за сородичами.

Сравнение: поведение больших панд и других животных, использующих инструменты

Использование предметов ради удобства встречается у различных видов, но выражено неодинаково. Приматы, например, активно применяют камни для раскалывания орехов и ветви для добычи насекомых. Выдры пользуются камнями как наковальнями. Птицы, такие как вороны, создают простейшие крючки для извлечения пищи.

На фоне этих примеров панды выглядят менее продвинутыми, но интерес вызывает сам факт их способности к подобным действиям.

• В отличие от приматов, панды используют инструменты не для добычи пищи, а для ухода за телом.

• Их инструменты не изготавливаются заранее, но требуют простейшей подготовки: отломить подходящую палочку.

• Такие действия связаны с комфортом, а не с выживанием, что делает поведение особенно любопытным.

• Сравнение с другими животными показывает, что панды занимают промежуточное положение по уровню когнитивной гибкости.

Это позволяет рассматривать их поведение как проявление индивидуальных навыков и анатомической приспособленности к манипуляциям.

Плюсы и минусы способности панд использовать инструменты

Использование предметов животными редко бывает случайным и часто связано с адаптацией к окружающей среде. В случае панд это поведение демонстрирует несколько важных аспектов.

Плюсы

• Возможность ухаживать за шерстью в труднодоступных местах.

• Использование природных ресурсов, не требующих усилий для поиска.

• Демонстрация когнитивной гибкости и краткосрочного планирования.

• Индикатор благополучия животных в условиях содержания.

Минусы

• Использование инструментов ограничено простыми задачами.

• Поведение наблюдается не у всех особей.

• Недостаточно данных о наличии подобных навыков в дикой природе.

• Функциональность инструментов ограничена небольшим набором действий.

Популярные вопросы о поведении больших панд

1. Действительно ли панды умеют пользоваться инструментами?

Да, наблюдения показали сотни случаев использования веточек и бамбука для чесания, что свидетельствует о навыке манипулирования предметами.

2. Могут ли дикие панды вести себя так же?

Вероятность существует, но пока официальных наблюдений нет. Среда обитания и привычки животных предполагают такую возможность.

3. Связано ли это поведение с уровнем интеллекта?

Использование инструментов говорит о наличии когнитивной гибкости и способности к краткосрочному планированию, что расширяет представления о поведении панд.