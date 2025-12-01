12 милионов лет тишины оборвались: неизвестные выжившие пересекли саванну, рухнувшую под пеплом

Отпечатки древних хищников после извержения обнаружили в Небраске

Тишина, царившая миллионы лет в окаменевших слоях Небраски, неожиданно раскрыла новую страницу доисторической жизни. Несколько четких отпечатков лап, найденных над массовыми захоронениями животных, заставили ученых взглянуть на знакомое место под другим углом. Они показали, что некоторые крупные хищники не просто пережили катастрофу, но и некоторое время активно перемещались по измененному пеплом ландшафту. Об этом пишет Live Science.

Следы, которые изменили представление о древних экосистемах

Свежие отпечатки лап, обнаруженные в окаменелых слоях заповедника Ashfall Fossil Beds в Небраске, оказались ключом к пониманию того, что происходило на равнинах после мощного извержения древнего вулкана Йеллоустоуна. Это событие, произошедшее примерно 12 млн лет назад, накрыло огромные территории толстым слоем пепла, превратив некогда плодородную местность в зону, где выживали лишь наиболее устойчивые виды. Исследователи отметили, что следы расположены непосредственно над местами массовой гибели телоцерасов — древних носорогов, чьи останки сохранились в удивительно хорошем состоянии благодаря быстрому погребению под вулканическим материалом.

Телецерасы напоминали современных носорогов по телосложению, но вели оседлый образ жизни, обитая у водоёмов. Их стада регулярно посещали поймы рек, где находили достаточно пищи и влаги. Именно эта склонность к жизни возле водных источников сделала животных особенно уязвимыми: во время мощного пеплопада они дышали насыщенной абразивными частицами смесью, и их дыхательная система не выдержала резкого изменения условий.

Кто оставил отпечатки на пепельной почве

Находка следов стала примечательной не только из-за их расположения, но и благодаря размерам отпечатков. По измерениям — около 8 см в длину и 7,5 см в ширину — они совпадают с параметрами лап древних крупных псовых: Aelurodon taxoides и Epicyon saevus. Эти хищники были значительно крупнее большинства современных представителей семейства и по строению тела напоминали скорее гиен, обладая мощными челюстями и крепкими конечностями. Миоценовые псовые считались одними из доминирующих хищников своего времени и могли справляться с добычей более крупной, чем они сами.

По словам Эшли Поуста из Государственного музея Университета Небраски, вулканический пепел распространился более чем на 1600 километров от места извержения, вызывая колоссальные изменения в экосистемах региона. Любыe животные с чувствительной дыхательной системой оказались в смертельной опасности. Однако некоторые устойчивые виды, по всей видимости, сумели найти способы адаптироваться или перемещались рывками между зонами, где слой пепла был менее плотным.

"""Извержение было настолько мощным, что вулканический пепел разнесло на расстояние свыше 1600 километров, изменив структуру экосистемы и создав опасные условия для животных с чувствительной дыхательной системой""" — отмечается в материале Live Science.

Факт того, что хищники перемещались по территории, где лежали останки телоцерасов, указывает на возможность падальничества. Что примечательно, костей самих псовых в этих слоях пока не найдено. Это может означать как недолгое присутствие животных в зоне катастрофы, так и их последующую миграцию.

Пейзаж миоцена: от саванны до пепельной пустоши

Ученые давно считают, что северо-восточная часть Небраски в те времена напоминала современную африканскую саванну. Водные источники привлекали множество животных, включая трёхпалых лошадей, высоких верблюдов, напоминающих жирафов, и разнообразных птиц. Стада телоцерасов составляли важный элемент этих сообществ. Но когда йеллоустоунское извержение изменило атмосферные условия, экосистема стала быстро меняться: растения гибли от недостатка солнечного света, а животные — от сложностей с дыханием и нехватки пищи.

Следы псовых, обнаруженные над вулканическими слоями, позволяют предположить, что часть хищников пережила первый этап катастрофы. Их визиты в зону массовой гибели могли происходить неоднократно, о чём свидетельствует разновозрастность найденных отпечатков. Исследователи подчеркивают, что подобная картина помогает лучше понять, как именно виды реагировали на экстремальные изменения среды.

Устойчивость древних видов: что показывают новые данные

Палеонтологические раскопки в Небраске на протяжении десятилетий дают ценные сведения о жизни миоцена. Но новые отпечатки расширяют картину адаптаций животных после масштабных природных бедствий. Они показывают, что даже в условиях резкого охлаждения, пеплопадов и разрушения привычных биотопов некоторые виды могли временно сохранять численность за счёт гибкости в выборе питания или способности перемещаться на большие расстояния.

Хищники вроде Epicyon были уникальны в своём семействе: крупные мышцы, широкие челюсти и способность дробить кости делали их универсальными охотниками и падальщиками. Aelurodon, в свою очередь, отличались более вытянутым телом и были приспособлены к длительным погоням. Поэтому оба вида теоретически могли оказаться среди тех, кто сумел пережить первые недели после катастрофы.

Сравнение древних псовых и современных хищников

Древние псовые вроде Epicyon по размерам и силе укуса были ближе к современным гиенам, хотя принадлежали к совершенно другому семейству. В отличие от волков, которые предпочитают охотиться стаей, эти хищники могли действовать как одиночки. Их способность дробить кости сопоставима с возможностями пятнистых гиен. С другой стороны, Aelurodon имели более вытянутое тело и длинные ноги, что делало их скорее аналогами современных волков или койотов. Общей чертой для всех псовых было умение питаться падалью, что повышало шансы на выживание в суровых условиях миоцена.

Такой подход к сравнению показывает, насколько разнообразной и приспособленной могла быть древняя фауна. Хищники успешно занимали экологические ниши, сохранившиеся до сих пор в виде аналогов среди современных видов.

