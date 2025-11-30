Климатический хаос: почему Азия столкнулась с серией разрушительных штормов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Число погибших на индонезийском острове Суматра продолжает стремительно расти и уже достигло 442 человек, сообщили власти в воскресенье.

Ураган на побережье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ураган на побережье

Ранее официально подтверждалось более 300 погибших, но по мере расчистки завалов и отступления воды картина становится всё трагичнее.

Что происходит в Индонезии

  • Катастрофа стала следствием исключительно редкого тропического шторма "Сеньяр", усилившего сезонные муссоны.

  • Наводнения сопровождались мощными оползнями, разрушившими дома и инфраструктуру.

  • Частично восстановлены электричество и интернет, многие дороги остаются перекрытыми.

  • Сотни людей считаются пропавшими.

  • В наиболее пострадавшей области Тапанули есть случаи мародёрства — жители в отчаянии ищут еду в магазинах.

Местные жители описывают произошедшее как "внезапную стену воды".

Очевидец Мери Осман сообщил, что его буквально унесло течением, и он держался за верёвку для сушки белья, пока его не спасли.

Власти эвакуировали десятки тысяч человек, но многие всё ещё блокированы в труднодоступных районах.

Правительство Индонезии испытывает давление — региональные администрации требуют объявить чрезвычайное положение на всей Суматре, чтобы ускорить спасательные работы, сообщает BBC.

Таиланд: удар стихии и рекордные осадки

В Таиланде ситуация почти столь же драматична:

  • Погибло не менее 170 человек.

  • В южной провинции Сонгкхла уровень воды поднялся до 3 метров.

  • Город Хатъяй пережил самый сильный дождь за 300 лет — 335 мм за сутки.

  • В 10 затопленных провинциях пострадало более 3,8 млн человек.

  • Морги переполнены — тела временно размещают в холодильных контейнерах.

"Мы провели семь дней в воде, и никто не приходил на помощь", — рассказала жительница Хатъяя Танита Кхиавом.

Власти пообещали компенсацию семьям погибших — до 2 млн бат (≈ 62 000 долларов).

Малайзия: меньше погибших, но серьёзные разрушения

В Малайзии жертв значительно меньше — как минимум двое, однако:

  • Штат Перлис оказался частично затоплен.

  • Тысячи людей вынуждены покинуть свои дома.

Шри-Ланка: ещё одно масштабное бедствие

Страна переживает одну из самых тяжёлых катастроф за многие годы:

  • Погибло не менее 193 человек, более 200 пропали без вести.

  • Уничтожено свыше 15 000 домов.

  • Около 78 000 человек находятся в временных убежищах.

  • Треть страны осталась без электричества и воды.

Причина — сильный циклон "Дитва" и связанные с ним наводнения и оползни.

Правительство объявило чрезвычайное положение.

Вьетнам тоже в зоне риска

Приближение тайфуна "Кото", прошедшего ранее через Филиппины, уже привело к:

  • 3 погибшим,

  • 1 пропавшему без вести.

Почему катастрофа такая масштабная

Метеорологи считают, что экстремальная ситуация возникла из-за взаимодействия двух штормовых систем:

  • тайфуна "Кото" в Южно-Китайском море;
  • редкого циклона "Сеньяр" в Малаккском проливе — необычного места для формирования таких штормов.

Почему циклон называют "исключительным"

"Сеньяр" уникален из-за сочетания факторов:

  • редчайшее место зарождения: Малаккский пролив слишком мелок, узок и окружён сушей, что обычно препятствует образованию и развитию мощных штормов, большинство тропических циклонов формируется в открытом океане;  

  • необычная траектория движения;

  • взаимодействие с другим тропическим штормом;

  • взрывное усиление на фоне муссонов;

  • масштаб нанесённого ущерба.

В научной метеорологии такие циклоны классифицируют как аномальные или редкие события.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
