Климатический хаос: почему Азия столкнулась с серией разрушительных штормов

Число погибших на индонезийском острове Суматра продолжает стремительно расти и уже достигло 442 человек, сообщили власти в воскресенье.
Ранее официально подтверждалось более 300 погибших, но по мере расчистки завалов и отступления воды картина становится всё трагичнее.
Катастрофа стала следствием исключительно редкого тропического шторма "Сеньяр", усилившего сезонные муссоны.
Наводнения сопровождались мощными оползнями, разрушившими дома и инфраструктуру.
Частично восстановлены электричество и интернет, многие дороги остаются перекрытыми.
Сотни людей считаются пропавшими.
В наиболее пострадавшей области Тапанули есть случаи мародёрства — жители в отчаянии ищут еду в магазинах.
Местные жители описывают произошедшее как "внезапную стену воды".
Очевидец Мери Осман сообщил, что его буквально унесло течением, и он держался за верёвку для сушки белья, пока его не спасли.
Власти эвакуировали десятки тысяч человек, но многие всё ещё блокированы в труднодоступных районах.
Правительство Индонезии испытывает давление — региональные администрации требуют объявить чрезвычайное положение на всей Суматре, чтобы ускорить спасательные работы, сообщает BBC.
В Таиланде ситуация почти столь же драматична:
Погибло не менее 170 человек.
В южной провинции Сонгкхла уровень воды поднялся до 3 метров.
Город Хатъяй пережил самый сильный дождь за 300 лет — 335 мм за сутки.
В 10 затопленных провинциях пострадало более 3,8 млн человек.
Морги переполнены — тела временно размещают в холодильных контейнерах.
"Мы провели семь дней в воде, и никто не приходил на помощь", — рассказала жительница Хатъяя Танита Кхиавом.
Власти пообещали компенсацию семьям погибших — до 2 млн бат (≈ 62 000 долларов).
В Малайзии жертв значительно меньше — как минимум двое, однако:
Штат Перлис оказался частично затоплен.
Тысячи людей вынуждены покинуть свои дома.
Страна переживает одну из самых тяжёлых катастроф за многие годы:
Погибло не менее 193 человек, более 200 пропали без вести.
Уничтожено свыше 15 000 домов.
Около 78 000 человек находятся в временных убежищах.
Треть страны осталась без электричества и воды.
Причина — сильный циклон "Дитва" и связанные с ним наводнения и оползни.
Правительство объявило чрезвычайное положение.
Приближение тайфуна "Кото", прошедшего ранее через Филиппины, уже привело к:
3 погибшим,
1 пропавшему без вести.
Метеорологи считают, что экстремальная ситуация возникла из-за взаимодействия двух штормовых систем:
"Сеньяр" уникален из-за сочетания факторов:
необычная траектория движения;
взаимодействие с другим тропическим штормом;
взрывное усиление на фоне муссонов;
масштаб нанесённого ущерба.
В научной метеорологии такие циклоны классифицируют как аномальные или редкие события.
