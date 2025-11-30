Климатический хаос: почему Азия столкнулась с серией разрушительных штормов

Редкий тропический циклон "Сеньяр" сеет хаос и разрушения в Азии — BBC

Число погибших на индонезийском острове Суматра продолжает стремительно расти и уже достигло 442 человек, сообщили власти в воскресенье.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ураган на побережье

Ранее официально подтверждалось более 300 погибших, но по мере расчистки завалов и отступления воды картина становится всё трагичнее.

Что происходит в Индонезии

Катастрофа стала следствием исключительно редкого тропического шторма "Сеньяр" , усилившего сезонные муссоны.

Наводнения сопровождались мощными оползнями, разрушившими дома и инфраструктуру.

Частично восстановлены электричество и интернет, многие дороги остаются перекрытыми.

Сотни людей считаются пропавшими.

В наиболее пострадавшей области Тапанули есть случаи мародёрства — жители в отчаянии ищут еду в магазинах.

Местные жители описывают произошедшее как "внезапную стену воды".

Очевидец Мери Осман сообщил, что его буквально унесло течением, и он держался за верёвку для сушки белья, пока его не спасли.

Власти эвакуировали десятки тысяч человек, но многие всё ещё блокированы в труднодоступных районах.

Правительство Индонезии испытывает давление — региональные администрации требуют объявить чрезвычайное положение на всей Суматре, чтобы ускорить спасательные работы, сообщает BBC.

Таиланд: удар стихии и рекордные осадки

В Таиланде ситуация почти столь же драматична:

Погибло не менее 170 человек .

В южной провинции Сонгкхла уровень воды поднялся до 3 метров .

Город Хатъяй пережил самый сильный дождь за 300 лет — 335 мм за сутки .

В 10 затопленных провинциях пострадало более 3,8 млн человек .

Морги переполнены — тела временно размещают в холодильных контейнерах.

"Мы провели семь дней в воде, и никто не приходил на помощь", — рассказала жительница Хатъяя Танита Кхиавом.

Власти пообещали компенсацию семьям погибших — до 2 млн бат (≈ 62 000 долларов).

Малайзия: меньше погибших, но серьёзные разрушения

В Малайзии жертв значительно меньше — как минимум двое, однако:

Штат Перлис оказался частично затоплен.

Тысячи людей вынуждены покинуть свои дома.

Шри-Ланка: ещё одно масштабное бедствие

Страна переживает одну из самых тяжёлых катастроф за многие годы:

Погибло не менее 193 человек , более 200 пропали без вести .

Уничтожено свыше 15 000 домов .

Около 78 000 человек находятся в временных убежищах.

Треть страны осталась без электричества и воды.

Причина — сильный циклон "Дитва" и связанные с ним наводнения и оползни.

Правительство объявило чрезвычайное положение.

Вьетнам тоже в зоне риска

Приближение тайфуна "Кото", прошедшего ранее через Филиппины, уже привело к:

3 погибшим ,

1 пропавшему без вести.

Почему катастрофа такая масштабная

Метеорологи считают, что экстремальная ситуация возникла из-за взаимодействия двух штормовых систем:

тайфуна "Кото" в Южно-Китайском море;

в Южно-Китайском море; редкого циклона "Сеньяр" в Малаккском проливе — необычного места для формирования таких штормов.

Почему циклон называют "исключительным"

"Сеньяр" уникален из-за сочетания факторов:

редчайшее место зарождения: Малаккский пролив слишком мелок, узок и окружён сушей, что обычно препятствует образованию и развитию мощных штормов, большинство тропических циклонов формируется в открытом океане;

необычная траектория движения ;

взаимодействие с другим тропическим штормом ;

взрывное усиление на фоне муссонов;

масштаб нанесённого ущерба.

В научной метеорологии такие циклоны классифицируют как аномальные или редкие события.