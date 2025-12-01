Луна может оказаться не такой мёртвой: микрожизнь способна пережить то, что убьёт человека

Представление о Луне как о полностью безжизненном небесном теле давно укоренилось в научном и популярном сознании. Холодная поверхность, отсутствие атмосферы и мощная радиация кажутся непреодолимыми преградами для любых форм существования. Однако современные эксперименты, проведённые на Международной космической станции, заставляют внимательнее отнестись к вопросу: действительно ли мы можем уверенно утверждать, что жизнь на Луне невозможна? Герой России, лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин считает, что подобные выводы сегодня выглядят преждевременно. Об этом сообщает РИА Новости.
Фёдор Юрчихин подчёркивает, что современная биология и космические исследования раскрывают неожиданные факты о выживаемости микроорганизмов. Экстремофилы на Земле существуют в условиях глубинных пород, антарктических пустынь, высоких температур и радиации. Эти примеры уже заставляют пересматривать критерии жизнеспособности.
Ситуация становится ещё интереснее, когда в дело вступают космические эксперименты.
"Есть такое понятие, как криптожизнь, или криптозоология… Мы брали анализы с внешней поверхности станции, и результаты показали, что на ней есть небольшие колонии микроорганизмов", — отметил Фёдор Юрчихин.
Эти данные удивили даже специалистов. Микробы смогли существовать на открытой поверхности МКС при перепадах температур порядка ±150 градусов, при интенсивном космическом излучении и полном отсутствии привычных условий.
Факт их выживания в таких условиях уже создаёт почву для более осторожных формулировок относительно Луны и других небесных тел.
Особое внимание привлекает эксперимент "Биориск". В его рамках на внешнюю сторону станции были помещены личинки африканских комаров. Они находились в космическом пространстве несколько месяцев, подвергаясь радиации, вакууму и температурным перепадам. После возвращения в нормальные условия личинки ожили.
Этот результат подчёркивает главное: организм способен к длительной консервации и восстановлению даже после воздействия экстремальных факторов.
"Это всё подвигает к тому, что на сто процентов отрицать микрожизнь на поверхностях, под поверхностями других космических тел сегодня, наверное, никто не рискнёт", — подчеркнул космонавт Фёдор Юрчихин.
Если микроорганизмы способны выжить на корпусе станции, не исключено, что на Луне, глубоко под поверхностью или в защищённых микрополостях, могут существовать микробиологические формы жизни, неизвестные современным методам наблюдения.
Луна действительно лишена атмосферы и гидросферы, однако под поверхностью могут находиться области, способные обеспечивать минимально необходимые условия. Температура в глубинных слоях грунта стабильнее, чем на поверхности, что создаёт естественную термоизоляцию. Некоторые модели также допускают наличие следов водных льдов в приполярных регионах.
Исследования, проведённые с лунным грунтом, показали, что он содержит химически активные частицы. Если бы гипотетические микроорганизмы существовали в микрополостях под грунтом, они могли бы использовать эти соединения для реакций обмена.
Также известно, что на Земле микроорганизмы могут выживать в условиях, полностью исключающих солнечный свет, используя хемосинтез. Это открывает возможность существования схожих форм в лунных недрах.
Всё это пока не доказательства, а лишь косвенные предпосылки. Но именно поэтому категоричный отказ от идеи "криптожизни" на Луне выглядит научно некорректным.
Интерес к Луне стремительно растёт. Страны разрабатывают собственные лунные миссии, системы доставки грузов и планы по строительству баз. По словам президента НИЦ "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука, Луна рассматривается как "хаб" для подготовки дальних космических экспедиций.
Россия также готовит инфраструктурные проекты. Вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что планируется создание энергетической станции малой мощности для обеспечения будущей лунной базы.
Развитие таких программ делает вопрос о потенциальной микрожизни особенно важным. Если даже минимальная вероятность существует, необходимо учитывать это при проектировании оборудования, исследовательских модулей и систем защиты.
Учитывая масштаб международных планов, осторожный подход помогает избежать ошибок, связанных с недооценкой биологической составляющей космической среды.
Если сравнивать Луну с Марсом, многие считают "красную планету" более перспективной для поиска жизни, поскольку там когда-то могла существовать вода. Однако эксперименты на МКС показывают, что наличие воды не является единственным критерием.
Марс обладает тонкой атмосферой и следами сезонной активности. Луна же кажется полностью мёртвой, но космобиологические эксперименты демонстрируют, что даже экстремальные условия не ставят окончательную точку.
По устойчивости к радиации микроорганизмы показывают невероятные результаты. На Земле известны виды, способные переживать дозы, смертельные для человека. Поэтому теоретически и Марс, и Луна, и даже астероиды могут быть носителями микрожизни.
Ключевое различие в наличии среды, способной защитить организм от полной стерилизации. И если в грунте есть защищённые области, теория криптожизни остаётся возможной.
Плюсы:
Минусы:
Гипотеза сама по себе не утверждает существование жизни, но требует воздерживаться от категоричных отрицаний.
Проектировать аппараты с возможностью глубокого бурения грунта.
Включать в миссии биологические эксперименты по поиску следов органики.
Разрабатывать технологии стерилизации оборудования, чтобы не занести земную микрожизнь.
Анализировать образцы в условиях, исключающих загрязнение.
Координировать исследования между странами, чтобы создавать единую биозащитную политику.
Есть ли доказательства жизни на Луне?
Пока нет. Но эксперименты на МКС показывают, что полностью исключать такую возможность рано.
Почему микроорганизмы могут выживать в космосе?
Некоторые типы способны переносить радиацию, вакуум и экстремальные температуры.
Зачем изучать этот вопрос сейчас?
Из-за растущего интереса к лунным миссиям и планов по созданию инфраструктуры на Луне.
