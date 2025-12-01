Луна может оказаться не такой мёртвой: микрожизнь способна пережить то, что убьёт человека

Допустили возможность микрожизни на Луне – Фёдор Юрчихин

8:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Представление о Луне как о полностью безжизненном небесном теле давно укоренилось в научном и популярном сознании. Холодная поверхность, отсутствие атмосферы и мощная радиация кажутся непреодолимыми преградами для любых форм существования. Однако современные эксперименты, проведённые на Международной космической станции, заставляют внимательнее отнестись к вопросу: действительно ли мы можем уверенно утверждать, что жизнь на Луне невозможна? Герой России, лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин считает, что подобные выводы сегодня выглядят преждевременно. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

Почему нельзя исключать микрожизнь на Луне

Фёдор Юрчихин подчёркивает, что современная биология и космические исследования раскрывают неожиданные факты о выживаемости микроорганизмов. Экстремофилы на Земле существуют в условиях глубинных пород, антарктических пустынь, высоких температур и радиации. Эти примеры уже заставляют пересматривать критерии жизнеспособности.

Ситуация становится ещё интереснее, когда в дело вступают космические эксперименты.

"Есть такое понятие, как криптожизнь, или криптозоология… Мы брали анализы с внешней поверхности станции, и результаты показали, что на ней есть небольшие колонии микроорганизмов", — отметил Фёдор Юрчихин.

Эти данные удивили даже специалистов. Микробы смогли существовать на открытой поверхности МКС при перепадах температур порядка ±150 градусов, при интенсивном космическом излучении и полном отсутствии привычных условий.

Факт их выживания в таких условиях уже создаёт почву для более осторожных формулировок относительно Луны и других небесных тел.

Эксперименты на МКС: доказательства необычайной устойчивости живых организмов

Особое внимание привлекает эксперимент "Биориск". В его рамках на внешнюю сторону станции были помещены личинки африканских комаров. Они находились в космическом пространстве несколько месяцев, подвергаясь радиации, вакууму и температурным перепадам. После возвращения в нормальные условия личинки ожили.

Этот результат подчёркивает главное: организм способен к длительной консервации и восстановлению даже после воздействия экстремальных факторов.

"Это всё подвигает к тому, что на сто процентов отрицать микрожизнь на поверхностях, под поверхностями других космических тел сегодня, наверное, никто не рискнёт", — подчеркнул космонавт Фёдор Юрчихин.

Если микроорганизмы способны выжить на корпусе станции, не исключено, что на Луне, глубоко под поверхностью или в защищённых микрополостях, могут существовать микробиологические формы жизни, неизвестные современным методам наблюдения.

Возможные условия для существования микрожизни на Луне

Луна действительно лишена атмосферы и гидросферы, однако под поверхностью могут находиться области, способные обеспечивать минимально необходимые условия. Температура в глубинных слоях грунта стабильнее, чем на поверхности, что создаёт естественную термоизоляцию. Некоторые модели также допускают наличие следов водных льдов в приполярных регионах.

Исследования, проведённые с лунным грунтом, показали, что он содержит химически активные частицы. Если бы гипотетические микроорганизмы существовали в микрополостях под грунтом, они могли бы использовать эти соединения для реакций обмена.

Также известно, что на Земле микроорганизмы могут выживать в условиях, полностью исключающих солнечный свет, используя хемосинтез. Это открывает возможность существования схожих форм в лунных недрах.

Всё это пока не доказательства, а лишь косвенные предпосылки. Но именно поэтому категоричный отказ от идеи "криптожизни" на Луне выглядит научно некорректным.

Современные лунные программы: почему вопрос о жизни становится актуальнее

Интерес к Луне стремительно растёт. Страны разрабатывают собственные лунные миссии, системы доставки грузов и планы по строительству баз. По словам президента НИЦ "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука, Луна рассматривается как "хаб" для подготовки дальних космических экспедиций.

Россия также готовит инфраструктурные проекты. Вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что планируется создание энергетической станции малой мощности для обеспечения будущей лунной базы.

Развитие таких программ делает вопрос о потенциальной микрожизни особенно важным. Если даже минимальная вероятность существует, необходимо учитывать это при проектировании оборудования, исследовательских модулей и систем защиты.

Учитывая масштаб международных планов, осторожный подход помогает избежать ошибок, связанных с недооценкой биологической составляющей космической среды.

Сравнение: Луна, Марс и другие тела с точки зрения возможности микрожизни

Если сравнивать Луну с Марсом, многие считают "красную планету" более перспективной для поиска жизни, поскольку там когда-то могла существовать вода. Однако эксперименты на МКС показывают, что наличие воды не является единственным критерием.

Марс обладает тонкой атмосферой и следами сезонной активности. Луна же кажется полностью мёртвой, но космобиологические эксперименты демонстрируют, что даже экстремальные условия не ставят окончательную точку.

По устойчивости к радиации микроорганизмы показывают невероятные результаты. На Земле известны виды, способные переживать дозы, смертельные для человека. Поэтому теоретически и Марс, и Луна, и даже астероиды могут быть носителями микрожизни.

Ключевое различие в наличии среды, способной защитить организм от полной стерилизации. И если в грунте есть защищённые области, теория криптожизни остаётся возможной.

Плюсы и минусы гипотезы о микрожизни на Луне

Плюсы:

стимулирует развитие космической биологии;

заставляет пересмотреть критерии обитаемости тел;

помогает учитывать биологические риски при освоении Луны;

открывает новые направления исследований для будущих миссий.

Минусы:

отсутствие прямых доказательств;

сложность проведения исследований под поверхностью Луны;

риск появления псевдонаучных интерпретаций;

необходимость дополнительных затрат на биозащиту оборудования.

Гипотеза сама по себе не утверждает существование жизни, но требует воздерживаться от категоричных отрицаний.

Советы: что важно учитывать при будущем изучении Луны

Проектировать аппараты с возможностью глубокого бурения грунта. Включать в миссии биологические эксперименты по поиску следов органики. Разрабатывать технологии стерилизации оборудования, чтобы не занести земную микрожизнь. Анализировать образцы в условиях, исключающих загрязнение. Координировать исследования между странами, чтобы создавать единую биозащитную политику.

Популярные вопросы о возможности микрожизни на Луне

Есть ли доказательства жизни на Луне?

Пока нет. Но эксперименты на МКС показывают, что полностью исключать такую возможность рано.

Почему микроорганизмы могут выживать в космосе?

Некоторые типы способны переносить радиацию, вакуум и экстремальные температуры.

Зачем изучать этот вопрос сейчас?

Из-за растущего интереса к лунным миссиям и планов по созданию инфраструктуры на Луне.