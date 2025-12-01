Мечта о деревне на Луне трещит по швам: почему лунная деревня остаётся фантазией на бумаге

Идея о том, что уже к 2035 году на Луне может появиться деревня, где смогут жить люди, звучит футуристично и даже вдохновляюще. NASA заявляет о планах создать инфраструктуру, пригодную для длительного пребывания человека, а затем двигаться к высадке на Марс. Однако специалисты, знакомые с реальными возможностями современной космонавтики, оценивают такие предположения гораздо строже. Один из тех, кто высказался наиболее категорично, — Герой России, лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин. Об этом сообщает РИА Новости.

Почему планы NASA вызывают сомнения у экспертов

Несмотря на амбициозные заявления американского агентства, специалистам очевидно: между идеей строительства поселения и её практической реализацией существует огромная пропасть. Космонавт подчёркивает, что на сегодняшний день у человечества нет ни подходящих технологий доставки тяжёлых конструкций на поверхность Луны, ни чёткой концепции размещения и эксплуатации лунных модулей.

"Это нереально абсолютно, комментируя план NASA построить лунную деревню к 2035 году" — лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин.

Одним из ключевых препятствий остаётся вопрос веса и габаритов жилых модулей. Устройства, пригодные для длительного проживания, должны быть сопоставимы с орбитальными модулями — их масса, по словам космонавта, может достигать 12-20 тонн. При этом самое тяжёлое, что человечество мягко сажало на Луну, — луноходы весом меньше тонны.

Юрчихин отмечает, что пока не существует ни надёжной транспортной системы, ни посадочных технологий, способных справиться с такими объёмами.

Какие технические ограничения не позволяют строить базу на Луне

Одна из главных проблем — логистика. Доставка грузов на Луну требует сверхтяжёлых носителей, которых на данный момент у человечества единицы. Даже в случае успешного вывода массивного модуля на орбиту, необходимо обеспечить его мягкую посадку, что технически крайне сложно.

Кроме того, будущие поселенцы потребовали бы запас кислорода, воды, электроэнергии и радиационной защиты. На Луне отсутствует атмосфера, а солнечное излучение и микрометеориты делают поверхность крайне небезопасной. Создание защищённой среды потребовало бы инженерных решений, сравнимых по сложности с постройкой автономной станции под землёй.

Юрчихин подчёркивает, что без продуманной концепции поселения любой разговор о деревне остаётся только проектом на бумаге.

"У нас нет нормальной концепции построения поселений. Нет разработанных средств доставки… А этот модуль мы ещё должны мягко посадить", — добавил космонавт Фёдор Юрчихин.

Сравнение освоения Луны и Марса: что реально, а что пока нет

NASA заявляет, что создание лунной деревни станет промежуточным шагом на пути к Марсу. С точки зрения научной логики это оправданно: Луна служит ближайшим полигоном для отработки технологий, необходимых для марсианской экспедиции. Но реальность показывает, что даже лунные задачи сейчас оказались чрезвычайно сложными.

Освоение Марса требует ещё большего количества ресурсов. Расстояние, условия, потребность в защите от радиации, логистика доставки грузов — всё это делает проект заведомо более трудным, чем создание базы на Луне. Если человечество пока не может обеспечить технологический минимум для сооружения поселения на ближайшем небесном теле, то в случае Марса сложность задач возрастает многократно.

Сравнение планов NASA с текущими возможностями показывает, что заявления скорее отражают долгосрочные идеалы, чем реальные сроки выполнения.

Ограничения современной космической техники, тормозящие проект

Проблемы лунной программы выходят далеко за пределы одной страны. Современная техника сталкивается с объективными физическими ограничениями:

недостаток сверхтяжёлых носителей;

отсутствие технологий мягкой посадки тяжёлых модулей;

ограниченные возможности создания герметичных конструкций для длительного проживания;

сложность доставки ресурсов, необходимых для поддержания жизнедеятельности;

отсутствие автономных систем строительства, способных работать в условиях Луны.

Эти проблемы требуют долгосрочных многомиллиардных инвестиций, международного сотрудничества и серьёзной научной базы. Но даже при этих условиях сроки создания поселения на Луне могут растянуться на десятилетия.

Именно поэтому эксперты склоняются к тому, что заявленные NASA сроки — приятная идея, но технологически несостоятельная.

Плюсы и минусы лунных поселений, если смотреть реалистично

Если представить, что такие поселения всё же появятся, можно выделить их потенциальные преимущества. Луна стала бы важным научным полигоном, позволила бы проводить исследования вне земной гравитации и стала бы базой для дальних экспедиций. Кроме того, она могла бы служить источником полезных ископаемых и площадкой для космических производств.

Но минусов больше: отсутствие атмосферы, экстремальная температура, высокий уровень радиации, сложность доставки и строительства, огромные финансовые затраты. Кроме того, любая ошибка системы жизнеобеспечения на Луне может оказаться смертельной, что делает такие проекты потенциально опасными для постоянного проживания.

Именно этот комплекс факторов мешает экспертам воспринимать сроки NASA всерьёз.

Советы: что необходимо разработать, прежде чем говорить о лунной деревне

Создать надёжные сверхтяжёлые носители для доставки модулей. Разработать посадочные системы, способные выдерживать огромную массу грузов. Проработать концепцию поселения с системами жизнеобеспечения. Разработать технологии защиты от радиации и температурных перепадов. Опробовать модульные конструкции на орбите или на лунных полигонах.

Без этих шагов разговор о лунной деревне остаётся мечтой.

Популярные вопросы о планах NASA по строительству базы на Луне

Реально ли построить поселение на Луне к 2035 году?

Специалисты считают это невозможным из-за отсутствия технологий доставки и защиты.

Почему NASA говорит о деревне на Луне?

Это часть долгосрочной стратегии, направленной на подготовку экспедиции на Марс.

Что мешает создать базу прямо сейчас?

Недостаток мощных ракет, отсутствие готовых модулей и технологий посадки тяжёлых грузов.