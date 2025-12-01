Высокогорья трещат по швам: климат ускоряется на вершинах и грозит катастрофами в долинах

Таяние ледников ускорилось в Гималаях — доктор Пепин

Горные регионы реагируют на изменение климата заметно быстрее, чем многие равнинные территории, и это создаёт угрозу для тех, кто зависит от их ресурсов. Новые научные данные показывают, что процессы потепления и трансформации ландшафтов происходят на высоких высотах особенно стремительно. Исследователи отмечают, что эти изменения уже сказываются на количестве воды, рисках наводнений и состоянии экосистем. Об этом сообщает Phys. org.

Как учёные изучают ускоренное изменение климата в горах

Международное исследование, опубликованное в журнале Nature Reviews Earth & Environment, стало самым масштабным обзором того, что специалисты называют изменением климата в зависимости от высоты (EDCC). Это явление проявляется в том, что процессы потепления, изменения режима осадков и трансформации снежного покрова усиливаются с подъёмом в горы. В отчёт включены данные наблюдений, глобальные спутниковые наборы и результаты локальных исследований известных горных систем — от Скалистых гор до Тибетского нагорья.

По словам учёных, динамика изменений на высоте оказалась интенсивнее, чем ожидалось. Анализ периода 1980-2020 годов выявил устойчивый рост температуры и нестабильность осадков. Особенно заметно, что там, где раньше была гарантированная снежная зима, всё чаще идут дожди, что влияет на риски паводков и водный баланс.

"Горы имеют много общего с арктическими регионами и претерпевают столь же стремительные изменения", — говорит доктор Пепин из Института Земли и окружающей среды Портсмутского университета.

Он подчёркивает, что таяние льда и снега приводит к быстрой перестройке экосистем. Менее известно, но подтверждено новым анализом то, что скорость изменения климата нередко увеличивается с высотой.

Основные выводы исследования и их значение

Глобальный обзор выявил чёткие тенденции за последние десятилетия. Горные территории прогреваются в среднем на 0,21 °C в столетие быстрее, чем низменности. Осадки становятся более резкими по характеру, а снежный покров нестабилен — всё чаще он сменяется дождём даже там, где снег традиционно сохранялся большую часть года.

Эти результаты соотносятся с наблюдаемыми изменениям в Альпах, Андах и Гималаях. Одновременно учёные фиксируют перемещения растений и животных выше по склонам. Некоторые виды уже достигают предельных высот, где дальнейшая миграция невозможна. Это создаёт риски утраты отдельных экосистемных ниш.

Особенно тревожным выглядит ситуация в Гималаях. Ледники, обеспечивающие водой более миллиарда человек, теряют массу быстрее, чем предполагалось ранее. В Индии и Китае, которые зависят от сезонного таяния ледников, подобные изменения могут привести к дефициту воды.

Влияние горного потепления на людей и природу

Последствия EDCC распространяются далеко за пределы горных районов. Миллиарды людей опираются на горные источники воды, а резкое сокращение снежных запасов меняет привычные водные циклы. Помимо угрозы засух, увеличивается риск наводнений.

"Гималайские ледники тают быстрее, чем мы думали. Когда из-за потепления снег превращается в дождь, вероятность разрушительных наводнений возрастает. Экстремальные погодные явления также становятся более частыми", — отмечает доктор Пепин.

Учёные подчёркивают, что по мере роста температур многие животные и растения вынуждены подниматься выше в поисках прохлады. Однако на определённой высоте ресурс пространства заканчивается, и экосистемы могут утрачивать устойчивость.

Показательным примером стало лето в Пакистане, когда муссонные ливни вызвали разрушительные паводки в горных районах. Стихия стала одной из самых серьёзных за последние годы и унесла жизни более тысячи человек.

Где наука добилась прогресса и что остаётся проблемой

Работа опирается на статью 2015 года, впервые показавшую ускоренное прогревание горных территорий по сравнению с равнинами. Тогда учёные определили ключевые факторы: таяние снега и льда, повышение влажности, влияние аэрозольного загрязнения. Но, несмотря на значительное продвижение в понимании процессов, остаётся главный вызов — нехватка высокоточных данных.

В высокогорных районах крайне сложно поддерживать стабильную работу метеостанций. Эксперт Института исследований снега и лавин WSL SLF доктор Надин Зальцманн подчёркивает, что суровые условия, ветровые нагрузки и отсутствие инфраструктуры затрудняют сбор информации.

В результате реальные масштабы потепления и скорости таяния ледников могут быть недооценены. Учёные также призывают развивать компьютерные модели, способные учитывать различия рельефа даже на небольших расстояниях. Современные модели оперируют масштабами нескольких километров, но в горах условия меняются буквально через десять метров.

Доктор Эмили Поттер из Шеффилдского университета добавляет, что несмотря на улучшение моделирования, без практических климатических действий и повышения качества мониторинга прогресс будет ограничен.

Сравнение равнинных регионов и горных систем

В горах скорость потепления выше, чем в низинах, из-за чувствительности снежного и ледового покрова. Режим осадков в горах менее предсказуем — дождь нередко замещает снег. Экосистемные изменения сильнее выражены из-за ограниченной площади местообитаний. Горная гидрология напрямую влияет на воду для населения, тогда как низменности чаще зависят от рек и осадков. В равнинных территориях климатические изменения распределяются более равномерно.

Сравнение подчёркивает, что потепление в высокогорьях оказывает влияние на глобальную водную безопасность.

