Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александр Градский был женат на Анастасии Вертинской
Немецкие учёные выделили десять аспектов сознания у зверей — Naked Science
Индейка равномерно прогрелась в духовке при мягком режиме — Serious Eats
ИИ адаптировал голосовые инструкции под городские маршруты
Пластиковая тара улучшает защиту еды от загрязнений — специалист Ольга Анищенкова
Роупджампинг стал популярным видом активного отдыха по данным туристов
Обжаривание риса на сковороде делает вкус более насыщенным
Постановка стопы на середину снижает нагрузку на суставы
Восемь стран ОПЕК+ решили не увеличивать добычу нефти в 2026 году

Галактики мчатся в бездну: тёмная материя шепчет правду через гамма-вспышки

5:15
Наука

В 1930-х швейцарский астроном Фриц Цвикки заподозрил, что галактики несутся по космосу слишком быстро для своей видимой массы, и предположил наличие невидимой субстанции, скрепляющей их гравитацией.

Темная материя
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Темная материя

Почти век спустя телескоп "Ферми" НАСА уловил сигналы, которые могут стать первым прямым намёком на эту загадку Вселенной. Открытие обещает перевернуть понимание космоса, где тёмная материя правит бал.

Загадка, рождённая скоростью галактик

Девяносто лет назад Цвикки наблюдал за скоплениями галактик и заметил несоответствие: их движение не укладывалось в расчёты на основе видимой материи. Это привело к идее тёмной материи — невидимой формы, которая не светится, но тянет всё к себе гравитацией. С тех пор астрономы фиксируют её влияние повсюду: в ротационных кривых галактик, где звёзды на окраинах кружат быстрее, чем должны, и в гравитационных линзах, искривляющих свет далёких объектов.

Тёмная материя составляет около 27 процентов всей массы-энергии Вселенной, в то время как обычная материя — лишь пять процентов. Без неё галактики разлетелись бы, как осенние листья на ветру. Но прямое "видение" оставалось мечтой: частицы тёмной материи игнорируют свет и электромагнетизм, взаимодействуя только гравитацией.

Гипотеза вимпов и охота за гамма-сигналами

Одна из ведущих идей — тёмная материя из вимпов, слабо взаимодействующих массивных частиц. Эти гипотетические "тяжеловесы" в сотни раз массивнее протонов могли бы аннигилировать при встрече, рождая гамма-лучи — высокоэнергетические фотоны. Учёные годами сканировали небо в поисках такого излучения, фокусируясь на плотных зонах, как центр Млечного Пути.

Телескоп "Ферми", запущенный в 2008 году, идеально подходит для этой задачи: он ловит гамма-лучи от 20 мегаэлектронвольт до сотен гигаэлектронвольт. Новые данные позволили разобрать сигналы, отделив возможный след тёмной материи от шума звёзд и пульсаров.

Гамма-гало: совпадение с теорией

Обнаруженное излучение образует гало вокруг центра Млечного Пути, с энергией в 20 ГэВ — как раз то, что предсказывают модели аннигиляции вимпов массой около 10 ГэВ. Спектр интенсивности совпадает с расчётами: пик на этой энергии и спад по краям. Частота событий тоже вписывается в рамки — не слишком редкая, чтобы быть случайностью, но и не хаотичная.

Это не просто всплеск: форма гала напоминает распределение тёмной материи в моделях, где она формирует сферический "ореол" вокруг галактики. Такие структуры подтверждаются наблюдениями за скоростью звёзд и газа, где гравитация тёмной материи держит всё в равновесии.

Открытие может связать космологию с физикой частиц, объясняя, почему Вселенная расширяется именно так.

Проверка и будущие горизонты

Сигнал не похож на известные источники, как сверхновые или чёрные дыры. Но для уверенности нужны независимые анализы — другие команды должны разобрать те же данные "Ферми". Ещё один тест: поиск похожего гала в карликовых спутниках Млечного Пути, где тёмная материя плотнее, а звёздный шум слабее.

С дополнительными годами наблюдений телескоп накопит больше данных, позволив уточнить спектр. Если сигнал подтвердится, это запустит поиск вимпов на Земле — в подземных детекторах вроде Xenon или LUX, где частицы могли бы редко сталкиваться с атомами.

Такие шаги приблизят понимание, как тёмная материя формировала галактики после Большого взрыва.

Сравнение гамма-сигналов тёмной материи и астрофизических источников

Гамма-излучение от аннигиляции вимпов отличается от обычных космических источников чёткой формой и спектром. Взять центр Млечного Пути: сигнал "Ферми" — сферическое гало с пиком в 20 ГэВ, в то время как излучение от сверхмассивной чёрной дыры Sagittarius A* более точечное и переменное, с энергиями от рентгена до терагерцового диапазона.

Пульсары дают импульсные всплески, синхронизированные с вращением, а здесь — стабильный фон без пульсаций. Сверхновые рождают широкополосный спектр, разбросанный по небу, в отличие от компактного гала тёмной материи. Модели вимпов предсказывают монохромный пик, который совпадает с наблюдениями, делая сигнал уникальным маркером.

В карликовых галактиках, как Драко или Скульптор, ожидается чище картина: меньше звёздного шума, но слабее сигнал — сравнение усилит доказательства. Это различие подчёркивает, почему гамма-гало выглядит как прорыв, а не шум.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Новый накопитель получил двойной разъём USB-A и USB-C — инженеры
Наука и техника
Новый накопитель получил двойной разъём USB-A и USB-C — инженеры
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
Красота и стиль
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Наука и техника
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Популярное
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть

Неожиданные наблюдения в Бенгальском заливе показали, что приповерхностные течения могут вести себя иначе, чем предсказывает теория Экмана. Почему это так важно?

В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
ДНК чернобыльских собак отличается от генов других популяций
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Маск дал человечеству 30 лет: Марс становится спасательным кругом, пока риски на Земле растут
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Вторичка сменила фаворитов: названы самые востребованные автомобили до пяти лет в России
Радиаторы нагревают дом медленнее, чем должны: один быстрый приём возвращает мощность отоплению
Седина сдаёт позиции: простой домашний способ возвращает волосам цвет и блеск без химии
Седина сдаёт позиции: простой домашний способ возвращает волосам цвет и блеск без химии
Последние материалы
Александр Градский был женат на Анастасии Вертинской
Немецкие учёные выделили десять аспектов сознания у зверей — Naked Science
Индейка равномерно прогрелась в духовке при мягком режиме — Serious Eats
ИИ адаптировал голосовые инструкции под городские маршруты
Галактики мчатся в бездну: тёмная материя шепчет правду через гамма-вспышки
Пластиковая тара улучшает защиту еды от загрязнений — специалист Ольга Анищенкова
Роупджампинг стал популярным видом активного отдыха по данным туристов
Обжаривание риса на сковороде делает вкус более насыщенным
Постановка стопы на середину снижает нагрузку на суставы
Восемь стран ОПЕК+ решили не увеличивать добычу нефти в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.