Квантовый интернет на горизонте: забудьте про старую Всемирную паутину

5:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Квантовый интернет, где данные телепортируются без проводов и подглядывания, становится ближе: ученые впервые передали информацию между фотонами из разных квантовых точек, шагнув к ретрансляторам, которые защитят связь от хакеров.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Симуляция Вселенной

Это прорыв для безопасных сетей, где фотоны несут биты в суперпозиции, а любые подслушивания оставляют след. Представьте: банки и соцсети, где взломы — вчерашний день, а квантовая физика стережет секреты.

Квантовые точки: мини-атомы для света

В Штутгарте, в лаборатории IHFG, команда создала полупроводниковые "островки" — квантовые точки, где электроны заперты, как в атоме, с фиксированными уровнями энергии. Эти точки испускают фотоны с точными характеристиками: временем, цветом и поляризацией, идеальной для кодирования 0 и 1. Раньше фотоны из разных источников не совпадали — как два гонщика на разных трассах, — но теперь они синхронизированы, позволяя телепортацию.

Эксперимент соединил точки 10-метровым волокном: одна генерирует фотон с данными, вторая — запутанную пару. Когда фотоны встречаются, суперпозиция переносит состояние на партнера пары, не раскрывая информацию. Вероятность — 70%, но партнеры из Саарского университета добавили преобразователи частоты, корректируя расхождения.

Это эхо глобальных усилий: в Китае в 2023-м телепортировали на 100 км, в США — через спутник Micius, показывая, что квантовая связь реальна для сетей вроде 5G.

Ретрансляторы: мосты для квантового веба

Обычный интернет обновляет сигналы каждые 50 км усилителями, но квантовая информация — хрупкая, ее нельзя копировать или усиливать без коллапса. Ретрансляторы решают: они телепортируют состояние от фотона к фотону, сохраняя запутанность. В проекте QR.N, с 42 партнерами, Штутгарт тестирует их для волокон — ключ к сети, где фотоны несут ключи шифрования, устойчивые к ИИ-атакам.

Предыдущий QR.X (2021-2024) заложил базу: запутанность держалась на 36 км через центр Штутгарта. Теперь фокус на масштабе — от 10 метров к городам. Тим Штробель, первый автор, подчеркивает: "Кванты из разных точек не телепортировались раньше — это сложно, но мы справились".

В Европе ЕС инвестирует 1 млрд евро в квантовые сети, как в проекте EuroQCI, где ретрансляторы защитят данные от квантовых компьютеров, взламывающих RSA за минуты.

Путь к сети: вызовы и мечты команды

Команда грезит о квантовом вебе: сообщения в мессенджерах станут неуязвимыми, а банки — без риска утечек. Но путь тернист: фотоны теряют запутанность в волокнах из-за шума, вероятность телепортации нужно поднять до 90%. Партнеры из IFW Дрездена усовершенствуют точки, снижая вариации на 20%.

Симоне Лука Порталупи, координатор, вспоминает: "Это мечта, воплощенная годами работы — от фундаментальной физики к практике". BMFTR финансирует QR.N, объединяя университеты и фирмы для тестов в реальных сетях.

Это вписывается в тренд: в 2024-м IBM показала квантовую связь на 100 км, но ретрансляторы — следующий уровень, обещая интернет, где подслушивание невозможно по законам физики.

Сравнение квантовых точек и других источников фотонов

Квантовые точки — как мини-атомы в полупроводниках, дают фотоны с 99% чистотой и низким шумом, лучше атомов рубидия (90% в ловушках) или дефектов в алмазах (85%). Их преимущество — интеграция с чипами, как в QR.N, против громоздких лазеров для NV-центров. Минус — вариации частоты 1%, но преобразователи Саара решают. В итоге, точки лидируют для волокон, повышая дальность на 30% vs. другие.

Плюсы и минусы квантовых ретрансляторов

Ретрансляторы — ключ к квантовому интернету, телепортируя данные без копий. С одной стороны, они делают связь неуязвимой. С другой — сложны в масштабе.

Плюсы в защите:

Безопасность: подслушивание разрушает состояние, раскрывая хакера.

Дальность: от 50 км волокон к сетям, как в EuroQCI.

Интеграция: с существующими оптоволокнами, без перестройки.

Минусы в реализации: