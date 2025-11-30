Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минск объединил архитектурные эпохи в центре города по данным туристических экспертов
Георгию Вицину пришлось выпить настоящее пиво на съёмках
Врач Шушкова пояснила, что процесс созревания сперматозоидов длится 75 дней
Дилеры назвали реальные цены на кроссовер Lynk & Co 900 в России
Казеин обеспечивает длительное насыщение до семи часов по данным тренеров
Розничные сети завышают цены на рыбу в несколько раз — Союз рыбопромышленников
80% приматов носят умерших детей на руках — учёные из Лондона
Мини-теплица на подоконнике поддерживает влажность и ускоряет всходы семян — садоводы
Иделаьная заправка для салата с говядиной — масло, винный уксус и хмели-сунели

CO2 как удобрение: неожиданные секреты, которые изменят представление о климате

5:53
Наука

Повышенный CO2 в воздухе — это двойственный меч: он ускоряет потепление, но и подкармливает растения, помогая им расти быстрее и впитывать лишний газ.

Тучи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тучи

Однако этот бонус работает только при достатке азота, которого в реальности меньше, чем думали ученые, — свежие данные меняют прогнозы для лесов и полей. Без корректировки моделей климат может оказаться еще суровее, чем ожидалось.

CO2 как удобрение: почему азот решает все

Растения — наши союзники в борьбе с климатом: они поглощают до 30% антропогенного CO2, замедляя парниковый эффект. Эффект удобрения CO2, открытый в 1980-х, показывает, что при 550 ppm (против нынешних 420) урожайность может вырасти на 20-40% в контролируемых экспериментах, как в FACE-проектах в США. Но это иллюзия без азота: без него листья желтеют, рост тормозится, и поглощение газа падает.

Предыдущее исследование лета 2023-го, с участием Колумбийского университета, переоценило фиксацию азота — процесс, где бактерии превращают N2 в удобоваримую форму. Реальные цифры на 50% ниже: в лесах Амазонии или степях США азот ограничивает рост, делая CO2-эффект слабее. Это значит, что модели, как CMIP6 от IPCC, завышают "зеленый" буфер на 11%, рискуя недооценить потепление к 2100-му.

Пересмотр моделей: от фиксации к прогнозам

Новое исследование фокусируется на климатических рисках: меньшая фиксация азота коррелирует с замедленным ростом растений в моделях Земли. Организации вроде IPCC опираются на них для сценариев — от RCP2.6 (стабилизация) до SSP5-8.5 (хаос). Если модели переоценивают азот, то и поглощение CO2, что усиливает последствия: засухи в Африке или пожары в Австралии станут чаще, как в 2019-2020-м, когда потеряно 18% биомассы.

Фиксация происходит в симбиозе: ризобии в корнях бобовых или цианобактерии в почве превращают 90% азота. Но в изменяющемся климате почвы истощаются — эрозия и кислотность снижают бактерии на 20%, по данным FAO. Авторы предлагают калибровку моделей по реальным данным из FLUXNET, чтобы точнее прогнозировать углеродный цикл.

Роль азота в экосистемах: от лесов к фермам

Азот — лимитирующий фактор: 70% суши зависит от него, по данным Nature. В сельхозземлях фиксация искусственная — удобрения дают 50% урожая, но вызывают эвтрофикацию водоемов, как в Мексиканском заливе. В естественных системах, как тайга, бактерии фиксируют 10-20 кг/га в год, но потепление на 2°C снижает это на 15%, усиливая голод растений.

Сравните тропики и тундру: в Амазонии фиксация высока (до 50 кг/га), но дефицит из-за вырубки; в арктике — низкая, и та растет с таянием мерзлоты, высвобождая метан. Последствия: если модели завышают рост, то и углеродный sink — леса поглотят меньше CO2, ускоряя потепление на 0,1-0,2°C к 2050-му.

Авторы, включая Сиана Ку-Гисбрехта из Университета Саймона Фрейзера и Бентона Тейлора из Гарварда, подчеркивают: калибровка спасет прогнозы, помогая фермерам с точным земледелием, как в проектах NASA с сенсорами.

Сравнение моделей с реальными данными фиксации азота

Стандартные модели вроде CESM2 завышают фиксацию на 50% для естественных почв, опираясь на старые оценки 1970-х. Реальные измерения из глобальной сети — как в проекте GANE — показывают 5-10 кг/га в лесах, против 15 кг в моделях. Это искажает CO2-эффект: модели предсказывают +25% роста биомассы к 2100-му, реальность — +14%.

В сельхозе разрыв меньше: удобрения компенсируют, но для диких экосистем, как саванны, ошибка критична — засухи усилятся, как в 2022-м в Европе. Корректировка, как предлагают авторы, сократит погрешность на 11%, улучшив сценарии IPCC для миграций и урожаев.

Плюсы и минусы эффекта удобрения CO2

Эффект CO2 — палка о двух концах: он буферизирует климат, но зависит от азота, делая прогнозы хрупкими. С одной стороны, рост растений смягчает потепление на 10-20%. С другой — дефицит азота усиливает уязвимости экосистем.

Вот баланс, чтобы понять влияние на климат и сельское хозяйство.

Плюсы проявляются в потенциале:

  • Увеличение биомассы: в умеренном климате +15% поглощения CO2, как в европейских лесах.
  • Урожайность: для C3-растений (пшеница) +20% без азота, но с ним — до 40%.
  • Смягчение: глобально -0,5 GtC/год, по данным Global Carbon Project.

Минусы бьют по реальности:

  • Лимит азота: без фиксации рост падает на 30%, усиливая голод в тропиках.
  • Качество: больше листьев, меньше питательных веществ — "скрытый голод" в рисе.
  • Долгосрочность: потепление снижает фиксацию на 10-15%, по моделям.
Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Наука и техника
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Газовые хранилища Европы стремительно пустеют
Бизнес
Газовые хранилища Европы стремительно пустеют
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Популярное
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть

Неожиданные наблюдения в Бенгальском заливе показали, что приповерхностные течения могут вести себя иначе, чем предсказывает теория Экмана. Почему это так важно?

В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Украинские БЭКи в Чёрном море провоцируют Россию на закрытие портов Одессы и Измаила
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Вторичка сменила фаворитов: названы самые востребованные автомобили до пяти лет в России
Маск дал человечеству 30 лет: Марс становится спасательным кругом, пока риски на Земле растут
Неумолимый процесс под саркофагом: лава Чернобыля может выпустить то, что десятилетия было заперто
Неумолимый процесс под саркофагом: лава Чернобыля может выпустить то, что десятилетия было заперто
Последние материалы
80% приматов носят умерших детей на руках — учёные из Лондона
CO2 как удобрение: неожиданные секреты, которые изменят представление о климате
Мини-теплица на подоконнике поддерживает влажность и ускоряет всходы семян — садоводы
Лоукостеры сокращают расстояние между креслами по данным авиаэкспертов
Динамика Peugeot 5008 снизилась после 100 км в час
Домашние упражнения для ног улучшают тонус и ускоряют метаболизм — Marie claire
Белый медведь выдерживает морозы до –40 °C благодаря жиру и меху — Fanpage
Неравномерная работа ягодичных усиливает впадины на бёдрах — Оборин
Педиатр Оксана Гречишникова рассказала о причинах преждевременных родов
"Дракон: История Брюса Ли" был запрещён в Великобритании
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.