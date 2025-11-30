37 миллионов на стражей: Китай учит роботов патрулировать Вьетнам, меняя логистику

6:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Китай, где роботы уже не фантастика, а повседневность, запускает гуманоидов на страже границ: контракт на 37 миллионов долларов поставит их на пункты пропуска в Гуанси для помощи людям и логистики.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Помощь ИИ в терапии

Модель Walker S2 от UBTech, способная менять батарею сама, станет частью пилота, который расширит применение ИИ в госструктурах. Это шаг к миру, где человекоподобные машины берут на себя рутину, освобождая людей для большего.

Граница на страже роботов: контракт и первые шаги

В прибрежном Фанчэнгане, у границы с Вьетнамом, центр разработки гуманоидов подписал сделку с UBTech на 264 миллиона юаней. Поставки Walker S2 стартуют в декабре: роботы помогут с потоками пассажиров, патрулями и грузами на контрольно-пропускных пунктах. Это не разовый проект — Китай ускоряет коммерциализацию воплощенного ИИ, где роботы интегрируются в производство стали, меди и алюминия для инспекций.

Инициатива отражает тренд: правительство поддерживает робототехнику, создав национальный комитет по гуманоидам. Вице-директорами стали ключевые фигуры отрасли, включая техдиректора UBTech. По данным Международной федерации робототехники, Китай производит 52% мировых роботов, и такие контракты толкают сектор вперед, снижая зависимость от ручного труда в логистике и безопасности.

Walker S2: гибкий гигант для круглосуточной работы

Робот высотой 1,76 метра с 52 степенями свободы — это не игрушка, а промышленный инструмент. Его руки с 11 степенями подхватывают грузы до 15 кг с точностью в миллиметр, а суставы позволяют приседать и наклоняться для сложных задач. Скорость — до 7,2 км/ч, баланс держит даже с нагрузкой, благодаря алгоритмам.

Ключ — автономная батарея: Walker меняет ее за три минуты, обеспечивая 24-часовой цикл без пауз. BrainNet 2.0 и Co-Agent AI обрабатывают данные с бинокулярных камер, адаптируясь к динамике — от толпы на границе до конвейера в заводе. UBTech уже набрала заказы на 1,1 млрд юаней по серии Walker, планируя 500 поставок в этом году и 10 тысяч к 2027-му.

Это вписывается в глобальный бум: в Японии гуманоиды ухаживают за пожилыми, в США — тестируют на складах Amazon, снижая травмы на 20%.

Роботы в Китае: от аэропортов к улицам

Внедрение на границе — часть волны. В аэропорту Ханчжоу роботы отвечают на вопросы пассажиров, на саммите ШОС в Тяньцзине — многоязычные гуманоиды от iBen Intelligence помогали с иммиграцией. В Шэньчжэне, Шанхае и Чэнду роботы-полицейские патрулируют, а в здравоохранении — ассистируют в уходе за стариками.

Правительство толкает ИИ в уборку городов, трафик-менеджмент и доставку через метро-дроны. Контракт с UBTech — сигнал: роботы снижают затраты на 30% в логистике, по данным министерства промышленности. Директор UBTech по бренду Майкл Тэм обещает удешевление производства, что сделает гуманоидов доступными для малого бизнеса, как электромобили или умные фабрики.

Такие шаги ускоряют цифровизацию: к 2025-му Китай планирует 1,5 млн роботов в эксплуатации, интегрируя их с 5G и облаком для реального времени.

Сравнение Walker S2 и других промышленных гуманоидов

Walker S2 выделяется автономией батареи и гибкостью рук, но как он против конкурентов? Unitree G1 от китайской Unitree — дешевле (около 16 тысяч долларов), с 43 степенями свободы, но слабее в захвате (до 2 кг) и скорости (1,3 м/с). Boston Dynamics Atlas фокусируется на акробатике, поднимая 11 кг, но стоит втрое дороже и не заточен под 24/7-работу.

Tesla Optimus, анонсированный для заводов, обещает 20 кг подъема и интеграцию с ИИ, но пока в прототипах — поставки с 2026-го. Walker выигрывает в точности (субмиллиметр) и цене (около 50 тысяч долларов), идеален для логистики, где нужна непрерывность. В итоге, для границ и инспекций S2 оптимален, но для тяжелого производства Atlas надежнее.

Плюсы и минусы гуманоидов в госструктурах

Внедрение Walker S2 на границе — тест для ИИ в публичных сервисах, от логистики до безопасности. С одной стороны, роботы разгружают людей, повышая эффективность на 40%. С другой — требуют инвестиций в обучение и безопасность данных.

Вот ключевые стороны, чтобы увидеть, почему Китай идет ва-банк.

Плюсы проявляются в практике:

Непрерывность: смена батареи за минуты минимизирует простои, как в производстве.

Точность: 52 степени свободы позволяют инспекции, где человеку рискованно.

Масштаб: планы на 10 тысяч единиц к 2027-му снижают цены, делая роботов как смартфоны.

Минусы касаются старта: