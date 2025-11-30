От Швеции до Чехии: полеты дронов превращают энергетику в умную паутину

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:34
Наука

В мире, где линии электропередач тянутся на тысячи километров, рутинные проверки превращаются в приключение с дронами, которые парят над проводами, сканируя каждый болт и изолятор.

ЛЭП
Фото: flickr.com by Matt Wiebe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ЛЭП

Представьте: рой беспилотников вылетает из багажника фургона, автономно наносит карту местности и фиксирует дефекты на милю линий за считанные минуты, оставляя техников в безопасности на земле. Это не sci-fi, а реальность, которую строит чешская энергокомпания, меняя подход к обслуживанию сетей.

Дроны в деле: от ручной инспекции к умным полетам

В Чехии, где энергосети покрывают огромные территории, ежегодные проверки линий электропередач — это обязанность, которая раньше отнимала дни. Компания EG. D., обслуживающая южную половину страны, имеет под контролем около десяти тысяч мачт высокого напряжения. Там нужно осматривать изоляторы, амортизаторы вибрации, заземляющие тросы — все, чтобы избежать сбоев и аварий.

Сейчас монтажники используют телескопы для наземных осмотров, а дроны — для труднодоступных мест. Но это еще ручной режим: оператор ведет аппарат вручную, маневрируя у столбов. За 14 существующих дронов компания уже фиксирует фото и видео, которые загружаются в облако для анализа.

Переход к автоматике ускорит все: беспилотник пролетит пару километров за минуты, вместо целого дня на одного техника.

Автономия на подходе: рои и 3D-модели

Ключевой прорыв — программируемые маршруты, которые внедрят в следующем году вместе с семью новыми дронами. Оператор станет супервайзером: задаст точку, и аппарат сам полетит, используя 3D-модель местности. Он знает, где остановиться, под каким углом сфотографировать изолятор или демпфер, и даже повернет для обзора с другой стороны.

Метод, разработанный в Швеции, адаптировали для чешских условий. На одном заряде дрон осилит шесть мачт, сделав по 20 снимков на каждую. Изображения уйдут в облако, где ИИ отметит подозрительные места — от разболтавшихся креплений до коррозии.

Это сократит время инспекций вдвое, минимизируя риски для людей — ведь линии под высоким напряжением опасны.

Рои дронов: от пары к флоту

Чтобы ускорить процесс, EG. D. сотрудничает с Чешским техническим университетом (CTU) в Праге. Они тестируют скоординированный полет двух дронов: каждый отвечает за "свою" сторону провода, проверяя изоляторы и амортизаторы параллельно. Вместе они осмотрят 14 мачт на одном заряде, без лишних маневров между сторонами.

Дальше — полная автономия. Дроны с LiDAR-сканерами сами строят карту по GPS, распознают геометрию мачт и планируют миссию без предпрограммирования. Доставь на место, нажми старт — и рой разлетится, фиксируя километры линий.

Такая технология уже тестируется в Европе: в Германии дроны инспектируют 20% сетей, снижая аварии на 15%. В Чехии внедрение займет 2-3 года, но эффект будет глобальным — от надежных поставок электричества до экономии на ремонте.

Сравнение ручной и автономной инспекции ЛЭП

Ручные проверки с телескопами или подъемниками — стандарт прошлого: техник тратит день на милю линий, рискуя здоровьем под напряжением. Стоимость — до 500 евро на мачту, с риском ошибок из-за усталости. Дроны в ручном режиме уже лучше: полет за минуты, фото в высоком разрешении, но оператор устает от управления.

Автономные рои меняют расклад: два дрона осматривают вдвое больше за заряд, ИИ анализирует на 90% быстрее, снижая ложные срабатывания. Стоимость падает до 200 евро на мачту, плюс безопасность — нет контакта с проводами. В итоге, для сетей вроде чешских (тысячи километров) автономия окупается за год, минимизируя простои, как в случае с европейскими бурями 2023-го, когда дроны спасли 30% инспекций.

Плюсы и минусы дронов в энергетике

Внедрение беспилотников для инспекций ЛЭП — шаг к умным сетям, где инфраструктура, как электромобили или солнечные панели, интегрируется с ИИ. С одной стороны, это ускоряет обслуживание, экономя миллионы на ремонте. С другой — требует инвестиций в софт и обучение.

Вот баланс преимуществ и вызовов, чтобы понять, почему компании вроде EG. D. идут на это.

Плюсы очевидны в практике:

  • Скорость: рой осматривает 14 мачт за полет, против дня на человека.
  • Безопасность: техники остаются на земле, снижая риски на 80%.
  • Эффективность: ИИ фильтрует дефекты, фокусируя ремонт на реальных проблемах.

Минусы касаются перехода:

  • Стоимость старта: новые дроны с LiDAR — от 10 тысяч евро за штуку.
  • Зависимость от погоды: сильный ветер может прервать полет, требуя резервных планов.
  • Регуляции: в ЕС нужны сертификаты для автономных роев, что задерживает запуск на год.
Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
