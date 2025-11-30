Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Один клиент — и империя трещит: TPU крадут трон у GPU в мире ИИ на 4 триллиона

4:57
Наука

Nvidia, чья империя чипов для ИИ оценивается в 4 триллиона долларов, внезапно вышла из тени, чтобы защитить свой трон — отчеты о том, как Meta* заигрывает с альтернативами от Google, ударили по акциям как ураган.

Офис NVIDIA
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Офис NVIDIA

В один миг компания потеряла 250 миллиардов рыночной стоимости, а ее вечный соперник Alphabet, напротив, рванул вверх, намекая на сдвиг в мире, где процессоры решают судьбу технологий. Это не просто биржевая карусель — это сигнал, что монополия на ускорители ИИ трещит по швам. 

Nvidia под прицелом: почему Meta* смотрит на сторону

Обычно Nvidia задает тон рынку, где ее графические процессоры захватывают 90% сегмента ускорителей для искусственного интеллекта. Но на этой неделе все перевернулось: Meta*, один из топ-клиентов, якобы ведет переговоры о закупке тензорных процессоров TPU от Google. Это не мелкая интрига — Meta* планирует влить до 72 миллиардов долларов в ИИ-инфраструктуру в этом году, и если хотя бы 10% уйдет к конкурентам, Nvidia ощутит удар.

Рынок отреагировал мгновенно: акции Nvidia обвалились, стерев четверть триллиона капитализации, в то время как Alphabet подскочил на 4%, приблизившись к отметке в 4 триллиона. Broadcom, поставщик чипов для Google, вообще взлетел на 11%. Такие скачки напоминают, как в 2023-м Nvidia удвоила стоимость на волне хайпа вокруг ChatGPT, но теперь ветер дует в другую сторону.

TPU от Google: из тени к арене

Долгое время тензорные процессоры Google воспринимали как внутренний инструмент — быстрые, энергоэффективные, но привязанные к экосистеме Alphabet. Они идеальны для задач вроде обучения моделей, где нужна параллельная обработка данных, и потребляют меньше энергии, чем универсальные GPU Nvidia. Но с выходом Gemini 3, полностью обученной на TPU, картина меняется: модель хвалят за точность в обработке мультимодальных данных, от текста до видео.

Meta* может начать арендовать TPU через Google Cloud уже в 2025-м, а к 2027-му — закупать для своих дата-центров. Это шаг за пределы стратегии Google, где TPU раньше не продавали наружу, и прямой вызов Nvidia, чьи чипы доминируют в облачных сервисах вроде AWS и Azure.

Реакция гигантов: от дипломатии к контратаке

Nvidia, привыкшая игнорировать шум, вышла в публичное поле: компания отметила успехи Google, но подчеркнула свое лидерство.

Затем последовал укол: платформа Nvidia опережает отрасль на поколение и остается единственной, где крутятся все ключевые модели ИИ. Google ответил сдержанно, отметив спрос на оба типа чипов и готовность поддерживать партнерства. Это дипломатия на публике, но за кулисами — гонка: Nvidia инвестирует в Blackwell-чипы для повышения производительности, а Google расширяет TPU v5p, которые уже превосходят предшественников на 2,8 раза по скорости обучения.

Такая конкуренция полезна рынку: она снижает цены на ИИ-аппаратуру, где GPU Nvidia стоят от 30 тысяч долларов за штуку, и стимулирует инновации, как интеграцию с квантовыми вычислениями или энергоэффективными серверами для дата-центров.

Сравнение GPU Nvidia и TPU Google

Графические процессоры Nvidia — универсальные монстры, заточенные под любые ИИ-задачи, от генерации изображений до симуляций. Они лидируют в гибкости: один чип H100 обрабатывает 4 петафлопс в FP8, идеально для смешанных нагрузок, и интегрируется с CUDA-экосистемой, где тысячи разработчиков пишут код. Но цена высока — до 40 тысяч долларов за единицу, плюс энергопотребление до 700 Вт, что нагружает дата-центры.

TPU Google — специализированные ускорители для тензорных вычислений, где они экономят до 50% энергии по сравнению с GPU. Последняя v5e выдает 197 терафлопс на чип, фокусируясь на обучении больших моделей вроде Gemini, и стоит дешевле в аренде через Cloud — от 1,2 доллара в час. Минус — меньшая универсальность: TPU лучше для предсказуемого ИИ, но слабее в графике или реальном времени. В итоге, для Meta* с ее фокусом на контент Nvidia пока выигрывает, но TPU угрожают в облачных сценариях, где Google захватывает 10-15% рынка.

* Организация признана нежелательной и запрещена на территории РФ. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
