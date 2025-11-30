Холодная война вернулась: Европа за год построит тысячу новых военных заводов

Европа, привыкшая к мирным временам, внезапно превращается в промышленного гиганта, где фабрики гудят круглосуточно, а инвестиции льются рекой.

Фото: wikimedia.org by Romaine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Еврокомиссия

Конфликт на восточных рубежах континента разбудил спящего дракона оборонной отрасли, заставляя страны срочно строить новые мощности для производства снарядов и ракет. Это не просто реакция на кризис — это шаг к долгосрочной независимости в мире, где геополитика диктует правила.

Бум строительства: от спутниковых снимков к реальным заводам

Спутниковые снимки от Европейского космического агентства Sentinel-1 раскрывают картину, которая поражает воображение. Из 150 ключевых объектов по производству оружия и боеприпасов треть уже расширяется в видимом темпе. Общая площадь задействованных территорий превышает 7 миллионов квадратных метров — это как если бы тысяча футбольных полей вдруг покрылась конвейерами и кранами. Такие масштабы в три раза опережают обычные темпы мирного времени, когда промышленность фокусировалась на гражданских товарах вроде автомобилей и электроники.

Программа ASAP от Евросоюза, с бюджетом в 500 миллионов евро, стала катализатором этого процесса. Она охватила 88 площадок, где 20 уже претерпевают полную перестройку: появляются свежие заводы, расширяются дороги, монтируется тяжелое оборудование. В Брюсселе обсуждают новый транш на 1,5 миллиарда евро, чтобы подтянуть другие направления — от дальнобойных ракет до дронов и систем ПВО. Это не разовые вливания, а попытка создать устойчивую базу, которая выдержит любые потрясения.

Ключевые игроки: Rheinmetall и другие титаны меняют правила игры

В центре этого возрождения стоят несколько компаний, которые тихо, но уверенно перекраивают карту европейской обороны. В венгерском Варпалоте Rheinmetall в партнерстве с местным холдингом N7 запустили огромный завод по боеприпасам. Участок скоро разрастется до 120 гектаров, и уже к 2026 году здесь будут штамповать 30-мм снаряды для бронемашины KF41 Lynx, плюс 155-мм и 120-мм для танков Leopard 2 и Panther KF51.

Это скачок в десятки раз, который позволит Европе меньше зависеть от внешних поставок. В Германии, в Шробенхаузене, MBDA получила от НАТО контракт на 5,6 миллиарда долларов для выпуска до тысячи ракет Patriot GEM-T. С 2022 года на заводе добавили почти 94 тысячи квадратных метров производственных зон, поддержанных программой ASAP. Норвегия тоже включилась: Kongsberg в июне 2024-го открыла новое подразделение с инвестициями в 62 миллиона долларов, фокусируясь на ракетах с растущими мощностями.

Великобритания добавляет свой вклад через BAE Systems, которая с 2022 года влила более 150 миллионов фунтов в модернизацию. В Гласкоде, Южный Уэльс, запускается линия по заливке взрывчатки, которая увеличит выпуск 155-мм снарядов в 16 раз. Эти проекты незаметно формируют новый облик континента, где бывшие автозаводы теперь лепят артиллерию, а логистика заточена под военные нужды.

Вызовы на пути: от цепочек поставок к технологическим прорывам

Несмотря на энтузиазм, реальность бьет ключом по пальцам — разрыв между планами и возможностями все еще велик. Европейские чиновники и промышленники признают: производство буксует из-за узких мест в сырье и компонентах. Взрывчатка вроде гексогена и миниатюрные реактивные двигатели — это то, чего не хватает, чтобы удовлетворить спрос. Rheinmetall с N7 уже строит завод по взрывчатке прямо в Варпалоте, чтобы закрыть пробел.

Цепочки поставок добавляют масла в огонь: нитроцеллюлоза и нитроглицерин — материалы, от которых зависит все, — поставляются с перебоями, подрывая автономию. BAE Systems отвечает инновациями: они переходят на синтетические взрывчатки, дешевле и безопаснее, с использованием непрерывных процессов. Это снижает риски и зависимость от капризного сырья, как отмечает отдел развития компании.

Цель ясна — Европа хочет стать самодостаточной в поддержке союзников, вроде Украины, и укрепить свою сдерживающую силу. Но успех зависит от политики: после первого рывка нужна согласованность стран, чтобы инвестиции не ушли в песок. Только коллективная воля сделает этот сектор не просто спасательным кругом, а прибыльной ветвью экономики, интегрированной с гражданским производством, как шины для танков или дроны для мониторинга.

Сравнение производства боеприпасов: до кризиса и сейчас

До 2022 года европейский ВПК дремал, фокусируясь на поддержке НАТО минимальными объемами. Производство 155-мм снарядов у Rheinmetall едва дотягивало до 70 тысяч в год, а общие мощности хватало на мирные учения. Сейчас, после двух лет конфликта, цифры взлетели: тот же Rheinmetall планирует 1,1 миллиона снарядов ежегодно — рост в 15 раз. MBDA перешла от разовых заказов к контрактам на тысячи ракет, а BAE умножает выпуск взрывчатки в 16 раз.

В отличие от холодной войны, когда акцент был на ядерном арсенале и тяжелой технике вроде танков Leopard, сегодняшний бум заточен под гибридные угрозы: дроны, ПВО и артиллерия средней дальности. Раньше инвестиции шли в R&D, теперь — в расширение площадей на миллионы метров. Это не догонялки, а лидерство: Европа обходит старые рамки, интегрируя гражданские технологии, как спутники для мониторинга заводов.

Плюсы и минусы расширения оборонного сектора

Расширение ВПК несет очевидные выгоды, но и риски, которые нельзя игнорировать. С одной стороны, оно создает рабочие места и стимулирует экономику: новые заводы в Венгрии и Норвегии уже генерируют тысячи вакансий в смежных отраслях, от логистики до металлообработки. Автономия в поставках снижает уязвимость — Европа меньше зависит от импорта взрывчатки, что укрепляет позиции в геополитике.

С другой стороны, цепочки поставок остаются хрупкими: дефицит нитроцеллюлозы может затормозить весь процесс, как это было в 2023-м. Экологические последствия тоже под вопросом — производство взрывчатки требует строгого контроля, чтобы не навредить рекам и почвам. Политическая воля может угаснуть после кризиса, оставив "белых слонов" в виде пустующих мощностей.

Вот ключевые аспекты в сравнении: