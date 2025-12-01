Ледяная оболочка планеты трескается: почему скрытый углерод готов рвануть в атмосферу

Таяние мерзлоты может запустить эффект домино — исследователь Артём Лим

5:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Ускоренное таяние вечной мерзлоты в Арктике формирует цепочку взаимосвязанных процессов, которая по принципу домино может усиливать глобальное потепление. Новые выводы учёных ТГУ показывают: изменения в мерзлых почвах запускают выброс углерода, металлов и органики, усугубляя климатические риски.

Фото: Designed by Freepik by ojosujono96, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лёд

Мерзлота как триггер климатической цепной реакции

Исследователи отмечают, что устойчивость мерзлых грунтов напрямую связана с балансом углекислого газа и химических элементов в северных экосистемах. При разрушении минерализованного льда в почве освобождаются не только газы, но и растворённые вещества, которые способны менять биологическую активность водных систем.

"На начальном этапе может возникнуть эффект домино: дополнительные выбросы газов усиливают таяние мерзлоты", — сообщили в ТГУ.

Учёные объясняют: чем глубже оттаивают поры почвы, тем больше органических соединений попадает в гидросферу. Это ускоряет разложение органики и усиливает выделение CO₂ и метана — ключевых парниковых газов, способных разогревать климат.

Как исследовали состояние мерзлоты?

Экспедиции лаборатории "Биогеоклим" работали в зоне сплошной мерзлоты ЯНАО, отбирая образцы из разных горизонтов почвы: воды в порах, дисперсного льда и фильтратов. Учёные проанализировали 77 видов растворённых веществ, включая железо, марганец, алюминий и органические компоненты.

Результаты показали, что лёд глеезема — древний замёрзший слой — содержит в 30 раз больше марганца, чем вода в вышележащих горизонтах. Это подтверждают и наблюдения за реками, которые выносят значительные объёмы металлов в прибрежные зоны Арктики по мере прогрессирующего оттаивания.

Особенно высокие концентрации органики и микроэлементов обнаружены в активном слое, расположенном на глубине 40-90 см. Это участок, который ежегодно переживает циклы замерзания и оттаивания, становясь ключевой зоной химических преобразований.

Почему потепление может ускориться?

Анализ показал, что при любых сценариях изменения климата таяние минеральных почв приводит к масштабному высвобождению углерода и растворённых веществ.

"Разрушение льда в порах вызывает выброс органического углерода и микроэлементов, влияя на баланс между сушей и побережьем", — отметил исследователь Артём Лим.

Когда увеличивается содержание органики в воде, усиливается потребление кислорода, возрастает активность микроорганизмов, ускоряется разложение и образование CO₂ и метана. Это влечёт за собой рост кустарников, увеличение снежного покрова и меньшее охлаждение почвы — процессы, которые сами по себе стимулируют дальнейшее потепление. Об этом сообщает "Тасс".

Как разные регионы реагируют на таяние мерзлоты?

Западная Сибирь

быстрый рост температуры;

интенсивное проседание влажных почв;

высокое содержание органики в оттаивающих слоях.

Восточная Сибирь

больше каменистых грунтов;

меньшая насыщенность органикой;

более медленное выделение углерода.

Арктическое побережье

сильная эрозия береговой линии;

поступление растворённых металлов в моря;

высокий риск загрязнения прибрежных экосистем.

Такое сравнение помогает оценить масштабы региональных последствий и корректировать модели глобального климатического баланса.

Плюсы и минусы процессов в мерзлоте

Хотя таяние мерзлоты всегда рассматривают как климатический риск, отдельные последствия могут иметь и краткосрочные положительные стороны.

Преимущества:

улучшение дренажа в отдельных типах почв;

стимуляция роста северной растительности;

повышение биоактивности в водных системах.

Недостатки:

усиление выбросов CO₂ и метана;

попадание токсичных металлов в реки;

изменение структуры экосистем;

рост эрозии берегов;

ускорение климатических изменений.

Для Арктики негативные последствия несопоставимо превышают положительные.

Популярные вопросы о таянии вечной мерзлоты

Почему мерзлота так важна для климата?

Она удерживает углерод и металлы в связанном состоянии. Оттаивание освобождает их в атмосферу и воду.

Можно ли остановить эффект домино?

Снизить темпы — да. Полностью остановить процессы в условиях потепления — нет.

Опасны ли металлы, высвобождаемые из мерзлоты?

Да, они могут загрязнять воды, накапливаться в экосистемах и влиять на здоровье человека.

Повлияет ли это на уровень океана?

Косвенно — да, поскольку усиление парникового эффекта ускоряет таяние ледников.

Можно ли использовать эти процессы в хозяйственных целях?

Нет. Высвобождение углерода и металлов создаёт экологические угрозы, а не преимущества.

Исследования ТГУ показывают: таяние вечной мерзлоты запускает целый комплекс взаимосвязанных изменений — от выброса углерода до высвобождения металлов и перестройки арктических экосистем. Такой эффект домино способен ускорять потепление в регионе и влиять на климатические процессы по всему миру. Учёные подчёркивают, что оценка этих рисков необходима для корректирования климатических прогнозов и разработки стратегий экологической защиты.