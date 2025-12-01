Ледяная оболочка планеты трескается: почему скрытый углерод готов рвануть в атмосферу

Ускоренное таяние вечной мерзлоты в Арктике формирует цепочку взаимосвязанных процессов, которая по принципу домино может усиливать глобальное потепление. Новые выводы учёных ТГУ показывают: изменения в мерзлых почвах запускают выброс углерода, металлов и органики, усугубляя климатические риски.
Исследователи отмечают, что устойчивость мерзлых грунтов напрямую связана с балансом углекислого газа и химических элементов в северных экосистемах. При разрушении минерализованного льда в почве освобождаются не только газы, но и растворённые вещества, которые способны менять биологическую активность водных систем.
"На начальном этапе может возникнуть эффект домино: дополнительные выбросы газов усиливают таяние мерзлоты", — сообщили в ТГУ.
Учёные объясняют: чем глубже оттаивают поры почвы, тем больше органических соединений попадает в гидросферу. Это ускоряет разложение органики и усиливает выделение CO₂ и метана — ключевых парниковых газов, способных разогревать климат.
Экспедиции лаборатории "Биогеоклим" работали в зоне сплошной мерзлоты ЯНАО, отбирая образцы из разных горизонтов почвы: воды в порах, дисперсного льда и фильтратов. Учёные проанализировали 77 видов растворённых веществ, включая железо, марганец, алюминий и органические компоненты.
Результаты показали, что лёд глеезема — древний замёрзший слой — содержит в 30 раз больше марганца, чем вода в вышележащих горизонтах. Это подтверждают и наблюдения за реками, которые выносят значительные объёмы металлов в прибрежные зоны Арктики по мере прогрессирующего оттаивания.
Особенно высокие концентрации органики и микроэлементов обнаружены в активном слое, расположенном на глубине 40-90 см. Это участок, который ежегодно переживает циклы замерзания и оттаивания, становясь ключевой зоной химических преобразований.
Анализ показал, что при любых сценариях изменения климата таяние минеральных почв приводит к масштабному высвобождению углерода и растворённых веществ.
"Разрушение льда в порах вызывает выброс органического углерода и микроэлементов, влияя на баланс между сушей и побережьем", — отметил исследователь Артём Лим.
Когда увеличивается содержание органики в воде, усиливается потребление кислорода, возрастает активность микроорганизмов, ускоряется разложение и образование CO₂ и метана. Это влечёт за собой рост кустарников, увеличение снежного покрова и меньшее охлаждение почвы — процессы, которые сами по себе стимулируют дальнейшее потепление. Об этом сообщает "Тасс".
Такое сравнение помогает оценить масштабы региональных последствий и корректировать модели глобального климатического баланса.
Хотя таяние мерзлоты всегда рассматривают как климатический риск, отдельные последствия могут иметь и краткосрочные положительные стороны.
Преимущества:
Недостатки:
Для Арктики негативные последствия несопоставимо превышают положительные.
Она удерживает углерод и металлы в связанном состоянии. Оттаивание освобождает их в атмосферу и воду.
Снизить темпы — да. Полностью остановить процессы в условиях потепления — нет.
Да, они могут загрязнять воды, накапливаться в экосистемах и влиять на здоровье человека.
Косвенно — да, поскольку усиление парникового эффекта ускоряет таяние ледников.
Нет. Высвобождение углерода и металлов создаёт экологические угрозы, а не преимущества.
Исследования ТГУ показывают: таяние вечной мерзлоты запускает целый комплекс взаимосвязанных изменений — от выброса углерода до высвобождения металлов и перестройки арктических экосистем. Такой эффект домино способен ускорять потепление в регионе и влиять на климатические процессы по всему миру. Учёные подчёркивают, что оценка этих рисков необходима для корректирования климатических прогнозов и разработки стратегий экологической защиты.
