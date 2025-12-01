Лесной коллапс: как вырубки и пожары заставили континент выбрасывать СО₂ вместо его поглощения

Наибольшие потери биомассы зафиксированы в тропиках Африки — профессор Бальцтер

Новое исследование климатологов вскрыло факты, которые меняют привычное представление о роли африканских лесов в углеродном цикле планеты. Выяснилось, что один из крупнейших природных "поглотителей" углекислого газа постепенно превращается в источник его выбросов.

Фото: unsplash.com by Hans Eiskonen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джунгли

Африканские леса перестали быть углеродным щитом

Ещё десятилетие назад тропические леса Африки считались важным буфером, замедляющим глобальное потепление. Однако масштабные вырубки, пожары и рост давления на экосистемы привели к тому, что эти территории больше не наращивают биомассу. Учёные отмечают, что тенденция перелома произошла в начале 2010-х годов, когда темпы деградации лесов резко ускорились.

"Если африканские леса перестали поглощать углерод, другим регионам придётся сокращать выбросы ещё сильнее", — отметил профессор из Лестерского университета Хайко Бальцтер.

Специалисты подчёркивают, что Африка долгое время компенсировала часть глобальных выбросов CO₂ благодаря обширным зелёным массивам. Однако разрушение экосистем ослабило их способность к восстановлению и нарушило естественные углеродные процессы.

Исследование: как учёные проследили изменения?

Для анализа использовались данные спутниковых систем ALOS и GEDI. Это оборудование способно оценивать структуру лесного покрова, фиксируя высоту растительности, плотность кроны и распределение биомассы. Информацию дополнили десятки тысяч наземных замеров, сделанных в разных регионах континента.

Совместив эти массивы данных, исследователи реконструировали изменения биомассы на территории 640-840 млн гектаров лесных массивов. До 2010 года наблюдалось ежегодное увеличение запасов древесины примерно на 433 млн тонн. Но после этого рубежа ситуация изменилась: прирост сменился высокими потерями.

Наиболее критический период пришёлся на 2010-2015 годы, когда леса теряли около 133 млн тонн биомассы ежегодно. Затем скорость разрушения немного снизилась, но продолжала оставаться значительной — примерно 41 млн тонн в год.

Где потери оказались самыми серьёзными

Больше всего пострадали тропические регионы:

Мадагаскар,

Демократическая Республика Конго,

страны Западной Африки.

Эти районы испытывают повышенную нагрузку из-за миграции населения, расширения сельхозугодий, незаконных вырубок и пожаров. Частично изменения компенсировались ростом биомассы саванн, но этого недостаточно, чтобы вернуть баланс.

В результате африканские леса утратили способность связывать углерод и теперь становятся одним из глобальных источников выбросов.

Почему это тревожно для климата?

Роль тропических лесов в стабилизации климата огромна: они связывают гигантские объёмы CO₂, регулируют осадки и удерживают почвы от разрушения. Когда экосистемы разрушаются, процесс обратимый только в долгосрочной перспективе, а человечество теряет природный механизм, уменьшающий концентрацию парниковых газов.

Климатологи предупреждают: потеря углеродных буферов осложняет достижение глобальных целей по удержанию роста температуры в пределах 1,5-2 °C.

Африка, Амазония и Юго-Восточная Азия

Африка - переживает быстрый рост населения и интенсивное преобразование земель; леса теряют биомассу.

- переживает быстрый рост населения и интенсивное преобразование земель; леса теряют биомассу. Амазония - всё ещё остаётся крупнейшим углеродным резервуаром, но темпы вырубок растут.

- всё ещё остаётся крупнейшим углеродным резервуаром, но темпы вырубок растут. Юго-Восточная Азия - утратила значительную часть тропических лесов из-за плантаций и добычи полезных ископаемых.

Африка выделяется тем, что скорость деградации может сравниться с критическими сценариями потери Амазонии. Об этом сообщает "Тасс".

Плюсы и минусы восстановления лесов

Хотя ситуация выглядит тревожно, возможность стабилизации процессов остаётся.

Преимущества восстановления:

снижение выбросов CO₂;

восстановление плодородия почв;

повышение устойчивости экосистем;

улучшение качества воздуха и водных ресурсов.

Сложности и ограничения:

финансовые и организационные затраты;

необходимость долгосрочного контроля;

риск повторных вырубок;

зависимость от политической стабильности в регионе.

Для устойчивого результата требуется комплексный подход: контроль вырубок, поддержка местных сообществ, программы по восстановлению биомассы.

Советы: что может усилить защиту лесов

Повышать контроль за незаконными вырубками — использование спутникового мониторинга уже доказало эффективность. Поддерживать альтернативные источники дохода, чтобы снизить зависимость населения от лесных ресурсов. Создавать природоохранные зоны и контролировать их функционирование. Стимулировать международные инициативы, такие как программы углеродных кредитов. Инвестировать в восстановление почв и биоразнообразия.

Популярные вопросы о выбросах CO₂ из лесов

Почему леса становятся источниками углерода?

Из-за вырубок, пожаров и утраты биомассы, которая перестаёт накапливать углерод.

Можно ли восстановить способность лесов поглощать CO₂?

Да, при долгосрочной защите территорий и контролируемом восстановлении.

Какую роль играет население региона?

Рост населения увеличивает спрос на древесину и земли под сельское хозяйство.

Помогает ли расширение саванн?

Частично, но саванны не могут полностью компенсировать потери тропических лесов.

Как это влияет на глобальные климатические цели?

Усложняет снижение концентрации CO₂ в атмосфере и делает климатические риски острее.

Исследования показывают, что леса Африки переживают критический перелом: от надёжного углеродного поглотителя они переходят к роли источника выбросов. Это усиливает необходимость международных мер по защите экосистем и подтверждает, что устойчивое климатическое будущее невозможно без комплексного подхода к сохранению тропических лесов.