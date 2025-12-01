Лесной коллапс: как вырубки и пожары заставили континент выбрасывать СО₂ вместо его поглощения

Новое исследование климатологов вскрыло факты, которые меняют привычное представление о роли африканских лесов в углеродном цикле планеты. Выяснилось, что один из крупнейших природных "поглотителей" углекислого газа постепенно превращается в источник его выбросов.
Ещё десятилетие назад тропические леса Африки считались важным буфером, замедляющим глобальное потепление. Однако масштабные вырубки, пожары и рост давления на экосистемы привели к тому, что эти территории больше не наращивают биомассу. Учёные отмечают, что тенденция перелома произошла в начале 2010-х годов, когда темпы деградации лесов резко ускорились.
"Если африканские леса перестали поглощать углерод, другим регионам придётся сокращать выбросы ещё сильнее", — отметил профессор из Лестерского университета Хайко Бальцтер.
Специалисты подчёркивают, что Африка долгое время компенсировала часть глобальных выбросов CO₂ благодаря обширным зелёным массивам. Однако разрушение экосистем ослабило их способность к восстановлению и нарушило естественные углеродные процессы.
Для анализа использовались данные спутниковых систем ALOS и GEDI. Это оборудование способно оценивать структуру лесного покрова, фиксируя высоту растительности, плотность кроны и распределение биомассы. Информацию дополнили десятки тысяч наземных замеров, сделанных в разных регионах континента.
Совместив эти массивы данных, исследователи реконструировали изменения биомассы на территории 640-840 млн гектаров лесных массивов. До 2010 года наблюдалось ежегодное увеличение запасов древесины примерно на 433 млн тонн. Но после этого рубежа ситуация изменилась: прирост сменился высокими потерями.
Наиболее критический период пришёлся на 2010-2015 годы, когда леса теряли около 133 млн тонн биомассы ежегодно. Затем скорость разрушения немного снизилась, но продолжала оставаться значительной — примерно 41 млн тонн в год.
Больше всего пострадали тропические регионы:
Эти районы испытывают повышенную нагрузку из-за миграции населения, расширения сельхозугодий, незаконных вырубок и пожаров. Частично изменения компенсировались ростом биомассы саванн, но этого недостаточно, чтобы вернуть баланс.
В результате африканские леса утратили способность связывать углерод и теперь становятся одним из глобальных источников выбросов.
Роль тропических лесов в стабилизации климата огромна: они связывают гигантские объёмы CO₂, регулируют осадки и удерживают почвы от разрушения. Когда экосистемы разрушаются, процесс обратимый только в долгосрочной перспективе, а человечество теряет природный механизм, уменьшающий концентрацию парниковых газов.
Климатологи предупреждают: потеря углеродных буферов осложняет достижение глобальных целей по удержанию роста температуры в пределах 1,5-2 °C.
Африка выделяется тем, что скорость деградации может сравниться с критическими сценариями потери Амазонии. Об этом сообщает "Тасс".
Хотя ситуация выглядит тревожно, возможность стабилизации процессов остаётся.
Преимущества восстановления:
Сложности и ограничения:
Для устойчивого результата требуется комплексный подход: контроль вырубок, поддержка местных сообществ, программы по восстановлению биомассы.
Из-за вырубок, пожаров и утраты биомассы, которая перестаёт накапливать углерод.
Да, при долгосрочной защите территорий и контролируемом восстановлении.
Рост населения увеличивает спрос на древесину и земли под сельское хозяйство.
Частично, но саванны не могут полностью компенсировать потери тропических лесов.
Усложняет снижение концентрации CO₂ в атмосфере и делает климатические риски острее.
Исследования показывают, что леса Африки переживают критический перелом: от надёжного углеродного поглотителя они переходят к роли источника выбросов. Это усиливает необходимость международных мер по защите экосистем и подтверждает, что устойчивое климатическое будущее невозможно без комплексного подхода к сохранению тропических лесов.
