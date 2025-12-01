Гигантский поток Геминид накроет Землю: ночь, когда звезды будут падать без остановки

Звездопад Геминиды станет самым мощным в 2025 году — Московский планетарий

0:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Зимнее небо приготовило для наблюдателей один из самых впечатляющих сюрпризов года. В середине декабря россияне смогут увидеть редкий по силе звездопад, достигающий максимальной активности в самые тёмные ночи сезона. По данным Московского планетария, Геминиды станут главным метеорным шоу декабря.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Звездопад

Метеорный поток, который опережает Персеиды

Декабрь традиционно считается временем долгих ночей, когда астрономические наблюдения особенно комфортны. Именно в этот период и приходится пик Геминид — потока, способного дать больше метеоров, чем знаменитые августовские Персеиды.

"В декабре можно наблюдать мощный метеорный поток-гигант из созвездия Близнецы — знаменитые Геминиды", — сообщили в пресс-службе Московского планетария.

По оценкам специалистов, в ночь на 14 декабря радиант будет находиться в созвездии Близнецов, и при отсутствии плотной облачности можно рассчитывать на яркое и динамичное зрелище.

Геминиды выделяются стабильностью проявлений: их активность ежегодно достигает высокой плотности вспышек. Это делает поток интересным как для опытных наблюдателей, так и для любителей, впервые решивших понаблюдать за "звёздным дождём".

Почему Геминиды уникальны?

У большинства потоков родоначальниками являются кометы, но Геминиды — исключение. Они образованы объектом 3200 Фаэтон, открытым в 1983 году. Его природа остаётся необычной: учёные относят Фаэтон к переходным объектам между астероидами и кометами.

Материалы его разрушения и создают плотные метеорные шлейфы, которые Земля пересекает каждый декабрь. Именно это объясняет насыщенность, яркость и устойчивость потока.

Дополнительный плюс — Геминиды хорошо видны в обоих полушариях планеты, что делает наблюдения доступными для широкой аудитории.

Ещё один декабрьский поток — Урсиды

Помимо Геминид, декабрь порадует вторым метеорным событием — Урсидами. Их активность достигнет максимума к ночи на 22 декабря. Масштаб явления значительно скромнее — около 10 вспышек в час.

Этот поток связан с периодической кометой 8P/Tuttle, а радиант располагается в созвездии Малой Медведицы.

В отличие от Геминид, наблюдать Урсиды смогут только жители северного полушария. Тем не менее для тех, кто интересуется маломощными потоками и их особенностями, это событие остаётся любопытным.

Где и как наблюдать декабрьские метеоры?

Декабрьская погода в России часто непредсказуема, однако при ясном небе наблюдать Геминиды можно будет практически в любой точке страны. Главное — уйти подальше от яркой городской подсветки.

Оптимальное время — после полуночи и до рассвета. Глазам нужно 10-15 минут, чтобы адаптироваться к темноте, поэтому искусственный свет стоит исключить заранее.

Для наблюдений не требуется специальная техника: поток широкоугольный, вспышки возникают по всему небу, а не только в области радианта. Однако теплая одежда и термос с горячим напитком точно не будут лишними. Об этом сообщает "Тасс"

Сравнение декабрьских потоков

Геминиды

до 120 метеоров в час;

радиант — созвездие Близнецов;

видны в обоих полушариях;

происхождение — объект 3200 Фаэтон;

пик — ночь на 14 декабря.

Урсиды

около 10 метеоров в час;

радиант — Малая Медведица;

видны только в северном полушарии;

происхождение — комета 8P/Tuttle;

пик — ночь на 22 декабря.

Геминиды заметно превосходят Урсиды как по числу вспышек, так и по зрелищности. Однако оба события становятся важной частью декабрьской "небесной афиши".

Плюсы и минусы наблюдений зимой

Перед наблюдателями декабря всегда стоит дилемма: ночи длинные и тёмные — это плюс, но погода редко бывает стабильной.

Преимущества:

глубокая темнота и высокая контрастность неба;

возможность длительных наблюдений без городской суеты;

редкие яркие потоки в конце года.

Недостатки:

высокая вероятность облачности;

морозы, требующие тщательной подготовки;

сокращённые окна видимости из-за короткого рассветного периода.

Несмотря на условия, многие астролюбители считают Геминиды лучшим зимним потоком.

Советы по наблюдению за метеорными потоками

Выбирайте место вдали от огней.

Даже небольшая подсветка снижает видимость в разы. Одевайтесь максимально тепло.

Зимние наблюдения требуют слоёв одежды и хорошей обуви. Откажитесь от фонарей и света смартфона.

Ночная адаптация глаз — ключ к качественному наблюдению. Приходите заранее.

Глаза привыкают к темноте 15 минут, а иногда и дольше. Используйте коврик, плед или шезлонг.

Наблюдение лёжа помогает не пропустить вспышки. Не ищите метеоры только в одном секторе.

Поток "сыплет" по всему небу, а радиант — лишь ориентир.

Популярные вопросы о Геминидах

Можно ли видеть 120 метеоров гарантированно?

Нет, это теоретическая активность. Фактическое количество зависит от неба и погоды.

Что понадобится для наблюдений?

Ничего, кроме тёплой одежды и открытого неба. Телескопы не нужны.

Опасны ли метеоры?

Нет, они полностью сгорают в атмосфере.

Почему Геминиды такие яркие?

Фаэтон оставляет плотные и тяжёлые частицы, дающие интенсивные вспышки.

Можно ли наблюдать поток в городе?

Да, но яркие фонари снизят количество видимых метеоров.

Декабрь подарит наблюдателям сразу два метеорных события, и главным из них станут Геминиды — яркие, мощные и ежегодно стабильные. Ночь на 14 декабря обещает стать идеальным моментом для тех, кто любит зимнее небо и хочет увидеть десятки "падающих звёзд" без какой-либо техники. Несмотря на сезонные погодные риски, именно этот поток считается самым зрелищным в конце года и будет доступен жителям почти всей России.