Гигантский поток Геминид накроет Землю: ночь, когда звезды будут падать без остановки

Зимнее небо приготовило для наблюдателей один из самых впечатляющих сюрпризов года. В середине декабря россияне смогут увидеть редкий по силе звездопад, достигающий максимальной активности в самые тёмные ночи сезона. По данным Московского планетария, Геминиды станут главным метеорным шоу декабря.

Звездопад
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Звездопад

Метеорный поток, который опережает Персеиды

Декабрь традиционно считается временем долгих ночей, когда астрономические наблюдения особенно комфортны. Именно в этот период и приходится пик Геминид — потока, способного дать больше метеоров, чем знаменитые августовские Персеиды.

"В декабре можно наблюдать мощный метеорный поток-гигант из созвездия Близнецы — знаменитые Геминиды", — сообщили в пресс-службе Московского планетария.

По оценкам специалистов, в ночь на 14 декабря радиант будет находиться в созвездии Близнецов, и при отсутствии плотной облачности можно рассчитывать на яркое и динамичное зрелище.

Геминиды выделяются стабильностью проявлений: их активность ежегодно достигает высокой плотности вспышек. Это делает поток интересным как для опытных наблюдателей, так и для любителей, впервые решивших понаблюдать за "звёздным дождём".

Почему Геминиды уникальны?

У большинства потоков родоначальниками являются кометы, но Геминиды — исключение. Они образованы объектом 3200 Фаэтон, открытым в 1983 году. Его природа остаётся необычной: учёные относят Фаэтон к переходным объектам между астероидами и кометами.

Материалы его разрушения и создают плотные метеорные шлейфы, которые Земля пересекает каждый декабрь. Именно это объясняет насыщенность, яркость и устойчивость потока.

Дополнительный плюс — Геминиды хорошо видны в обоих полушариях планеты, что делает наблюдения доступными для широкой аудитории.

Ещё один декабрьский поток — Урсиды

Помимо Геминид, декабрь порадует вторым метеорным событием — Урсидами. Их активность достигнет максимума к ночи на 22 декабря. Масштаб явления значительно скромнее — около 10 вспышек в час.

Этот поток связан с периодической кометой 8P/Tuttle, а радиант располагается в созвездии Малой Медведицы.

В отличие от Геминид, наблюдать Урсиды смогут только жители северного полушария. Тем не менее для тех, кто интересуется маломощными потоками и их особенностями, это событие остаётся любопытным.

Где и как наблюдать декабрьские метеоры?

Декабрьская погода в России часто непредсказуема, однако при ясном небе наблюдать Геминиды можно будет практически в любой точке страны. Главное — уйти подальше от яркой городской подсветки.

Оптимальное время — после полуночи и до рассвета. Глазам нужно 10-15 минут, чтобы адаптироваться к темноте, поэтому искусственный свет стоит исключить заранее.

Для наблюдений не требуется специальная техника: поток широкоугольный, вспышки возникают по всему небу, а не только в области радианта. Однако теплая одежда и термос с горячим напитком точно не будут лишними. Об этом сообщает "Тасс"

Сравнение декабрьских потоков

Геминиды

  • до 120 метеоров в час;
  • радиант — созвездие Близнецов;
  • видны в обоих полушариях;
  • происхождение — объект 3200 Фаэтон;
  • пик — ночь на 14 декабря.

Урсиды

  • около 10 метеоров в час;
  • радиант — Малая Медведица;
  • видны только в северном полушарии;
  • происхождение — комета 8P/Tuttle;
  • пик — ночь на 22 декабря.

Геминиды заметно превосходят Урсиды как по числу вспышек, так и по зрелищности. Однако оба события становятся важной частью декабрьской "небесной афиши".

Плюсы и минусы наблюдений зимой

Перед наблюдателями декабря всегда стоит дилемма: ночи длинные и тёмные — это плюс, но погода редко бывает стабильной.

Преимущества:

  • глубокая темнота и высокая контрастность неба;
  • возможность длительных наблюдений без городской суеты;
  • редкие яркие потоки в конце года.

Недостатки:

  • высокая вероятность облачности;
  • морозы, требующие тщательной подготовки;
  • сокращённые окна видимости из-за короткого рассветного периода.

Несмотря на условия, многие астролюбители считают Геминиды лучшим зимним потоком.

Советы по наблюдению за метеорными потоками

  1. Выбирайте место вдали от огней.
    Даже небольшая подсветка снижает видимость в разы.
  2. Одевайтесь максимально тепло.
    Зимние наблюдения требуют слоёв одежды и хорошей обуви.
  3. Откажитесь от фонарей и света смартфона.
    Ночная адаптация глаз — ключ к качественному наблюдению.
  4. Приходите заранее.
    Глаза привыкают к темноте 15 минут, а иногда и дольше.
  5. Используйте коврик, плед или шезлонг.
    Наблюдение лёжа помогает не пропустить вспышки.
  6. Не ищите метеоры только в одном секторе.
    Поток "сыплет" по всему небу, а радиант — лишь ориентир.

Популярные вопросы о Геминидах

Можно ли видеть 120 метеоров гарантированно?

Нет, это теоретическая активность. Фактическое количество зависит от неба и погоды.

Что понадобится для наблюдений?

Ничего, кроме тёплой одежды и открытого неба. Телескопы не нужны.

Опасны ли метеоры?

Нет, они полностью сгорают в атмосфере.

Почему Геминиды такие яркие?

Фаэтон оставляет плотные и тяжёлые частицы, дающие интенсивные вспышки.

Можно ли наблюдать поток в городе?

Да, но яркие фонари снизят количество видимых метеоров.

Декабрь подарит наблюдателям сразу два метеорных события, и главным из них станут Геминиды — яркие, мощные и ежегодно стабильные. Ночь на 14 декабря обещает стать идеальным моментом для тех, кто любит зимнее небо и хочет увидеть десятки "падающих звёзд" без какой-либо техники. Несмотря на сезонные погодные риски, именно этот поток считается самым зрелищным в конце года и будет доступен жителям почти всей России.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
