150 млн долларов за добычу сквалена: кто зарабатывает на акулах

Рынок сквалена ставит акул на грань вымирания — CNN

Большинство видов акул-молотов сегодня находится на грани исчезновения. Главная причина — добыча их печёночного жира, богатого скваленом — веществом, ценимым в косметике за мощные увлажняющие и антиоксидантные свойства.

По оценкам Международного фонда защиты животных (IFAW), печёночный жир акул добавляют в широкий спектр товаров: от кремов и солнцезащитных средств до пластырей и лечебных мазей.

Однако на 20-й конференции сторон CITES, прошедшей в Самарканде, было принято историческое решение: более 70 видов акул и скатов впервые получили расширенную международную защиту. IFAW назвал это событие переломным моментом для сохранения морских экосистем, пишет CNN.

Новые правила: что меняется

Глубоководные акулы впервые включены в Приложение II CITES , что вводит строгий учёт и контроль за их международной торговлей.

Китовые акулы, океанические белопёрые акулы и мантовые скаты получили максимальную защиту: их коммерческий вылов и торговля полностью запрещены (Приложение I CITES).

В центре внимания оказались тупорылые акулы (гоблиновые) — один из наиболее эксплуатируемых глубоководных видов. Их печень даёт рекордное количество сквалена — более 70%.

Люк Уорвик из WCS отметил, что эта защита стала жизненно важной: для многих видов время буквально на исходе.

Глубоководные акулы: долгожданная защита

До настоящего момента глубоководные акулы практически не подпадали под регулирование, несмотря на стремительное развитие глубоководного рыболовства. Исследование 2024 года в журнале Science показало:

2/3 всех глубоководных видов испытывают угрозу из-за добычи печёночного жира.

В некоторых регионах численность акул-молотов упала более чем на 80% за последние 20-30 лет .

Тупорылая акула-бык настолько медленно размножается, что ей может потребоваться 80+ лет, чтобы восстановиться всего на четверть прежней численности.

Главная проблема: глубоководные акулы размножаются медленно — ближе к млекопитающим, чем к обычным рыбам. Это делает их особенно уязвимыми при интенсивном вылове.

Почему спрос так высок: индустрия на $150 млн

Рынок сквалена — огромный и прибыльный:

объём в 2023 году — $150 млн ;

70% спроса приходится на косметику и товары личной гигиены;

около 80% современных скваленовых продуктов делают из растений (оливковое масло), но животный сквален остаётся востребованным.

Чтобы получить всего 1 тонну сквалена, требуется около 3000 акул.

Некоторые крупные компании — Unilever, L'Oréal — отказались от животного сквалена ещё в 2008 году. Но исследования BLOOM показали, что в 2015 году 20% протестированных увлажняющих кремов всё ещё содержали ингредиенты из акул — особенно азиатские бренды.

Экологическая цена: глубоководные экосистемы под давлением

Акулы-молоты — важный элемент морских пищевых цепей. Их исчезновение может привести к:

росту численности более мелких хищников,

нарушению баланса морских экосистем,

снижению численности коммерчески важных рыб.

Ввод новых ограничений — шанс остановить обвал популяций.

Что будет дальше

Принятые меры вступают в силу, но усилия должны быть комплексными:

нужен жёсткий контроль за торговыми потоками;

требуется развитие растительных источников сквалена;

необходима прозрачность в косметической индустрии;

потребителям важно следить за составом продукции.

По словам экспертов IFAW, новые правила дают уязвимым видам шанс на восстановление, но успех будет зависеть от того, насколько ответственно правительства и бизнес отнесутся к их реализации.