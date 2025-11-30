150 млн долларов за добычу сквалена: кто зарабатывает на акулах

Большинство видов акул-молотов сегодня находится на грани исчезновения. Главная причина — добыча их печёночного жира, богатого скваленом — веществом, ценимым в косметике за мощные увлажняющие и антиоксидантные свойства.
По оценкам Международного фонда защиты животных (IFAW), печёночный жир акул добавляют в широкий спектр товаров: от кремов и солнцезащитных средств до пластырей и лечебных мазей.
Однако на 20-й конференции сторон CITES, прошедшей в Самарканде, было принято историческое решение: более 70 видов акул и скатов впервые получили расширенную международную защиту. IFAW назвал это событие переломным моментом для сохранения морских экосистем, пишет CNN.
Глубоководные акулы впервые включены в Приложение II CITES, что вводит строгий учёт и контроль за их международной торговлей.
Китовые акулы, океанические белопёрые акулы и мантовые скаты получили максимальную защиту: их коммерческий вылов и торговля полностью запрещены (Приложение I CITES).
В центре внимания оказались тупорылые акулы (гоблиновые) — один из наиболее эксплуатируемых глубоководных видов. Их печень даёт рекордное количество сквалена — более 70%.
Люк Уорвик из WCS отметил, что эта защита стала жизненно важной: для многих видов время буквально на исходе.
До настоящего момента глубоководные акулы практически не подпадали под регулирование, несмотря на стремительное развитие глубоководного рыболовства. Исследование 2024 года в журнале Science показало:
2/3 всех глубоководных видов испытывают угрозу из-за добычи печёночного жира.
В некоторых регионах численность акул-молотов упала более чем на 80% за последние 20-30 лет.
Тупорылая акула-бык настолько медленно размножается, что ей может потребоваться 80+ лет, чтобы восстановиться всего на четверть прежней численности.
Главная проблема: глубоководные акулы размножаются медленно — ближе к млекопитающим, чем к обычным рыбам. Это делает их особенно уязвимыми при интенсивном вылове.
Рынок сквалена — огромный и прибыльный:
объём в 2023 году — $150 млн;
70% спроса приходится на косметику и товары личной гигиены;
около 80% современных скваленовых продуктов делают из растений (оливковое масло), но животный сквален остаётся востребованным.
Чтобы получить всего 1 тонну сквалена, требуется около 3000 акул.
Некоторые крупные компании — Unilever, L'Oréal — отказались от животного сквалена ещё в 2008 году. Но исследования BLOOM показали, что в 2015 году 20% протестированных увлажняющих кремов всё ещё содержали ингредиенты из акул — особенно азиатские бренды.
Акулы-молоты — важный элемент морских пищевых цепей. Их исчезновение может привести к:
росту численности более мелких хищников,
нарушению баланса морских экосистем,
снижению численности коммерчески важных рыб.
Ввод новых ограничений — шанс остановить обвал популяций.
Принятые меры вступают в силу, но усилия должны быть комплексными:
нужен жёсткий контроль за торговыми потоками;
требуется развитие растительных источников сквалена;
необходима прозрачность в косметической индустрии;
потребителям важно следить за составом продукции.
По словам экспертов IFAW, новые правила дают уязвимым видам шанс на восстановление, но успех будет зависеть от того, насколько ответственно правительства и бизнес отнесутся к их реализации.
