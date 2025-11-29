Леопардовые кошки против африканских: кто проиграл в борьбе за место в доме человека

Многие поколения исследователей считали, что первые тесные отношения между людьми и дикими кошками возникли около 9500 лет назад на восточном Средиземноморье.
Однако недавние генетические исследования поставили под сомнение эту привычную версию, предложив совершенно иной взгляд на путь одомашнивания животных. Об этом говорится в новых публикациях в журналах Science и Cell Genomics.
На протяжении десятилетий в научной среде была распространена теория о том, что ранние земледельцы Ближнего Востока стали хранить зерно, что привлекало грызунов, а за ними — диких кошек. Такой симбиоз казался логичным объяснением появления домашних кошек. На Кипре даже была найдена древняя могила, где человек был похоронен рядом с кошкой, что подтверждало ранние отношения между видами.
Но анализ ДНК, извлечённой из десятков древних костей кошачьих, изменил эту картину. Исследованием руководила международная команда, которая изучила материал, найденный в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Результаты оказались неожиданными: многие из костей, отнесённых ранее к "первым домашним кошкам", на самом деле принадлежали животным, генетически идентичным современным кошкам.
Исследование показало, что Felis catus, современная домашняя кошка, появилась не в Леванте, как считалось ранее, а в Северной Африке. Это означает, что процесс одомашнивания был позднее и географически шире, чем предполагалось.
Параллельное исследование, опубликованное в Cell Genomics, добавило к истории новый неожиданный поворот. Учёные изучили 22 костных останка кошачьих, найденных в Китае и датированных периодом последних 5000 лет.
Выяснилось, что до появления Felis catus в Китае рядом с людьми на протяжении тысячелетий жила совсем другая кошка — леопардовая, или Prionailurus bengalensis.
Этот вид до сих пор встречается в дикой природе Восточной Азии и не скрещивается с Felis в естественных условиях. Однако его присутствие в древних поселениях указывает на устойчивую форму "соседства", выгодную и людям, и животным. Леопардовые кошки ловили грызунов, защищая зерно и запасы пищи, а люди обеспечивали им среду с обилием добычи.
Учёные считают, что леопардовые кошки не стали полностью "домашними" из-за особенностей поведения: они охотились не только на мышей, но и на кур, что создавало конфликты с людьми по мере развития птицеводства.
Кроме того, климатические изменения и политические потрясения после падения династии Хань в 220 году н. э. нарушили экосистему, благоприятную для сосуществования людей и этих диких кошек.
Данные из журнала Science показывают, что Felis catus распространились по Европе сравнительно поздно — вместе с Римской империей. Около 2000 лет назад кошки перемещались вместе с зерном, кораблями и торговыми путями. Именно этот период считается ключевым моментом формирования европейской популяции домашних кошек.
Постепенно именно африканская дикая кошка стала доминирующим предком всех современных домашних кошек. Генетическая линия, сформировавшаяся в это время, присутствует в ДНК кошек по всему миру.
Результаты двух исследований вместе создают многослойную картину: одомашнивание кошек шло не в одном центре, а через сеть взаимодействий, где разные виды кошачьих могли вступать в контакт с людьми независимо друг от друга.
Чтобы лучше понять отличие этих двух видов, исследователи выделяют ключевые различия:
• Происхождение: Felis catus происходит от африканской дикой кошки; леопардовая кошка — восточноазиатский вид.
• Поведение рядом с людьми: Felis лучше адаптируется и реже причиняет ущерб хозяйству; леопардовая кошка охотится на птицу.
• Генетическая совместимость: в природе виды не скрещиваются.
• Степень одомашнивания: Felis прошла отбор на терпимость к человеку, тогда как леопардовая кошка сохранила самостоятельность.
Эти различия стали решающими в том, какой вид стал основой для современного домашнего питомца.
Понимание особенностей двух видов позволяет оценить, почему путь Felis catus оказался успешнее.
Преимущества Felis catus:
• высокая толерантность к человеку
• способность эффективно ловить грызунов
• спокойное поведение в условиях поселений
• возможность формировать устойчивые популяции
Особенности, мешающие леопардовой кошке стать домашней:
• склонность охотиться на домашнюю птицу
• выраженная территориальность
• низкая социальность
• сильная привязанность к лесным биотопам
Эти факторы объясняют, почему только один вид смог пройти путь от "полудикого соседа" до полноценного компаньона.
1. Значит ли это, что домашние кошки не произошли из Леванта?
Исследования показывают, что их ключевой предок — африканская дикая кошка, что указывает на Северную Африку как вероятный первоначальный центр одомашнивания.
2. Почему леопардовые кошки не стали домашними?
Из-за охоты на кур, территориальности и плохой адаптации к жизни внутри поселений.
3. Могут ли современные домашние кошки быть родственниками леопардовых?
Нет, их линии отличаются. Генетическая связь появляется только в результате искусственного селекционного скрещивания в XX веке.
