Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каждый напиток несёт свою ценность — Зарина Шуинова
Виноград "Восторг" устойчив к морозам до -27°C и болезням
Базовые ставки ОСАГО пересмотрены для всех категорий транспорта
Кошки появились в Европе лишь 2000 лет назад, в эпоху Рима — Fanpage
Трещины в древесине заделывают смесью опилок и ПВА — канал "Мастер на все руки"
Высокие горы рядом с центром Сеула привлекают туристов — Институт турстратегии
Россия готовит запуск 4 спутников связи — Минцифры
Фасоль в салате "Белоснежный" делает блюдо сытным и питательным — повара
Коты чаще кошек используют левую лапу — университет Белфаста

Леопардовые кошки против африканских: кто проиграл в борьбе за место в доме человека

Вот почему леопардовые кошки не стали домашними питомцами — Science
6:25
Наука

Многие поколения исследователей считали, что первые тесные отношения между людьми и дикими кошками возникли около 9500 лет назад на восточном Средиземноморье.

Виверровая кошка-рыболов у воды
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Виверровая кошка-рыболов у воды

Однако недавние генетические исследования поставили под сомнение эту привычную версию, предложив совершенно иной взгляд на путь одомашнивания животных. Об этом говорится в новых публикациях в журналах Science и Cell Genomics.

Новая линия времени: кошки пришли к человеку позже, чем считалось

На протяжении десятилетий в научной среде была распространена теория о том, что ранние земледельцы Ближнего Востока стали хранить зерно, что привлекало грызунов, а за ними — диких кошек. Такой симбиоз казался логичным объяснением появления домашних кошек. На Кипре даже была найдена древняя могила, где человек был похоронен рядом с кошкой, что подтверждало ранние отношения между видами.

Но анализ ДНК, извлечённой из десятков древних костей кошачьих, изменил эту картину. Исследованием руководила международная команда, которая изучила материал, найденный в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Результаты оказались неожиданными: многие из костей, отнесённых ранее к "первым домашним кошкам", на самом деле принадлежали животным, генетически идентичным современным кошкам.

Исследование показало, что Felis catus, современная домашняя кошка, появилась не в Леванте, как считалось ранее, а в Северной Африке. Это означает, что процесс одомашнивания был позднее и географически шире, чем предполагалось.

Древняя Азия и тайна соседей человека

Параллельное исследование, опубликованное в Cell Genomics, добавило к истории новый неожиданный поворот. Учёные изучили 22 костных останка кошачьих, найденных в Китае и датированных периодом последних 5000 лет.

Выяснилось, что до появления Felis catus в Китае рядом с людьми на протяжении тысячелетий жила совсем другая кошка — леопардовая, или Prionailurus bengalensis.

Этот вид до сих пор встречается в дикой природе Восточной Азии и не скрещивается с Felis в естественных условиях. Однако его присутствие в древних поселениях указывает на устойчивую форму "соседства", выгодную и людям, и животным. Леопардовые кошки ловили грызунов, защищая зерно и запасы пищи, а люди обеспечивали им среду с обилием добычи.

Учёные считают, что леопардовые кошки не стали полностью "домашними" из-за особенностей поведения: они охотились не только на мышей, но и на кур, что создавало конфликты с людьми по мере развития птицеводства.

Кроме того, климатические изменения и политические потрясения после падения династии Хань в 220 году н. э. нарушили экосистему, благоприятную для сосуществования людей и этих диких кошек.

Как римские дороги привели кошек в Европу

Данные из журнала Science показывают, что Felis catus распространились по Европе сравнительно поздно — вместе с Римской империей. Около 2000 лет назад кошки перемещались вместе с зерном, кораблями и торговыми путями. Именно этот период считается ключевым моментом формирования европейской популяции домашних кошек.

Постепенно именно африканская дикая кошка стала доминирующим предком всех современных домашних кошек. Генетическая линия, сформировавшаяся в это время, присутствует в ДНК кошек по всему миру.

Результаты двух исследований вместе создают многослойную картину: одомашнивание кошек шло не в одном центре, а через сеть взаимодействий, где разные виды кошачьих могли вступать в контакт с людьми независимо друг от друга.

Сравнение: Felis catus и Prionailurus bengalensis

Чтобы лучше понять отличие этих двух видов, исследователи выделяют ключевые различия:

Происхождение: Felis catus происходит от африканской дикой кошки; леопардовая кошка — восточноазиатский вид.
Поведение рядом с людьми: Felis лучше адаптируется и реже причиняет ущерб хозяйству; леопардовая кошка охотится на птицу.
Генетическая совместимость: в природе виды не скрещиваются.
Степень одомашнивания: Felis прошла отбор на терпимость к человеку, тогда как леопардовая кошка сохранила самостоятельность.

Эти различия стали решающими в том, какой вид стал основой для современного домашнего питомца.

Плюсы и минусы двух эволюционных сценариев кошек

Понимание особенностей двух видов позволяет оценить, почему путь Felis catus оказался успешнее.

Преимущества Felis catus:
• высокая толерантность к человеку
• способность эффективно ловить грызунов
• спокойное поведение в условиях поселений
• возможность формировать устойчивые популяции

Особенности, мешающие леопардовой кошке стать домашней:
• склонность охотиться на домашнюю птицу
• выраженная территориальность
• низкая социальность
• сильная привязанность к лесным биотопам

Эти факторы объясняют, почему только один вид смог пройти путь от "полудикого соседа" до полноценного компаньона.

Популярные вопросы о происхождении домашних кошек

1. Значит ли это, что домашние кошки не произошли из Леванта?
Исследования показывают, что их ключевой предок — африканская дикая кошка, что указывает на Северную Африку как вероятный первоначальный центр одомашнивания.

2. Почему леопардовые кошки не стали домашними?
Из-за охоты на кур, территориальности и плохой адаптации к жизни внутри поселений.

3. Могут ли современные домашние кошки быть родственниками леопардовых?
Нет, их линии отличаются. Генетическая связь появляется только в результате искусственного селекционного скрещивания в XX веке.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море
Военные новости
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море
Новый алгоритм нашёл 25 аномальных радиовсплесков — исследователь Зигги Плеунис
Наука и техника
Новый алгоритм нашёл 25 аномальных радиовсплесков — исследователь Зигги Плеунис
Популярное
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования

Межзвёздный объект 3I/ATLAS пролетит в 270 млн км от Земли, и астрономы напоминают: для редких угроз существует международный план защиты, включающий изменение траектории.

3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море
Украинские БЭКи в Чёрном море провоцируют Россию на закрытие портов Одессы и Измаила
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Неумолимый процесс под саркофагом: лава Чернобыля может выпустить то, что десятилетия было заперто
Монстр из глубины сорвал тишину карьера: ночная схватка вывела на свет рыбу немыслимых размеров
Фадеев объявил ультиматум артистам после номера Шамана — вскрыта неочевидная причина
Фадеев объявил ультиматум артистам после номера Шамана — вскрыта неочевидная причина
Последние материалы
Каждый напиток несёт свою ценность — Зарина Шуинова
Виноград "Восторг" устойчив к морозам до -27°C и болезням
Базовые ставки ОСАГО пересмотрены для всех категорий транспорта
Кошки появились в Европе лишь 2000 лет назад, в эпоху Рима — Fanpage
Трещины в древесине заделывают смесью опилок и ПВА — канал "Мастер на все руки"
Высокие горы рядом с центром Сеула привлекают туристов — Институт турстратегии
Россия готовит запуск 4 спутников связи — Минцифры
Вот почему леопардовые кошки не стали домашними питомцами — Science
Фасоль в салате "Белоснежный" делает блюдо сытным и питательным — повара
Коты чаще кошек используют левую лапу — университет Белфаста
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.