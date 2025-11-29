Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Chrysler Slant-Six назван одним из самых долговечных двигателей — CarBuzz
Заморозка овощей приводит к быстрой порче картофеля после оттаивания — Antonovsad
Правительство выделило 16,7 млрд рублей на создание спутников связи — портал актов
Белок в глазах птиц улавливает магнитное поле Земли — биологи
Юрий Лоза раскритиковал букмекерские конторы
Пятиминутные тренировки снижают стресс и поддерживают форму — фитнес-эксперты
Екатерина Волкова завела себе щенка породы американская акита
Биологи сравнили мозг дневных и ночных осьминогов — Current Biology
Грамотная организация помогает сохранить энергию перед Новым годом — Куренкова

Тайный маршрут верующих: найден новый участок ритуальной оси древнего города Перре

Найдены тандыры возле ритуальных зон древнего Перре — дирекция культуры и туризма
6:51
Наука

Древний город Перре продолжает раскрывать археологам тайны, скрытые под слоями земли и времени.

Раскопки древнего города
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Раскопки древнего города

Каждый сезон приносит новые находки, позволяющие иначе взглянуть на ритуальную географию этого важного центра античной Коммагены. Последние раскопки сосредоточились на зонах, где когда-то проходили культовые маршруты и размещались монументальные сооружения. Об этом сообщает региональная дирекция культуры и туризма.

Расширение ритуального коридора

Исследовательская кампания этого года была направлена на изучение участков, считающихся частью ритуального пути, известного как "Лестница Вечности". Археологи расширили одну из ключевых траншей на этом маршруте: протяжённость ранее выявленного коридора увеличилась с 600 до 800 метров. Это дает более широкое понимание того, как могли перемещаться верующие во время ритуалов, и какие архитектурные элементы формировали сакральное пространство. Работы здесь позволили установить дополнительные границы культовой зоны и выявить новые участки, связанные с церемониальными построениями.

Расширенный коридор, вероятно, использовался для перехода между священными участками и мог служить своеобразной путевой осью древнего Перре. Архитектурные детали — от каменных блоков до оснований стен — позволяют понять масштаб сооружений и характер строительных технологий римского времени. Благодаря этому формируется более точная картина развития городской структуры, включавшей как общественные комплексы, так и места ритуальной активности.

Новые открытия рядом с "Небесной мозаикой"

Один из наиболее продуктивных участков сезона расположен в зоне, прилегающей к известной "Небесной мозаике" — яркому памятнику римской декоративной традиции. Здесь археологи открыли 17 новых траншей, в которых обнаружены фрагменты архитектурных конструкций, примыкавших к мозаичному комплексу. Изучение подобных элементов помогает пролить свет на планировочную логику зданий, украшенных мозаикой, и понять их роль в городской среде, пишет planet-today.

Заметную исследовательскую ценность представляют и небольшие находки: фрагменты бытовых предметов, элементы декоративной резьбы, остатки строительных материалов. Каждая из таких деталей позволяет уточнить технологические навыки мастеров и определить социальный контекст людей, живших в Перре. Обнаруженные каменные блоки, украшенные точной резьбой, свидетельствуют о том, что город имел развитую систему художественных традиций и поддерживал связь с культурными тенденциями эпохи Римской империи.

Архитектурное наследие и следы повседневной жизни

В ходе раскопок было извлечено около 1500 кубометров грунта, что позволило археологам открыть остатки сооружений римской эпохи, элементы быта и следы хозяйственной активности. На некоторых участках обнаружены тандыры — печи, использовавшиеся для приготовления пищи. Это указывает на то, что даже вблизи ритуальных зон существовала насыщенная повседневная жизнь.

Продолжалась и реставрация римского фонтана, одного из значимых объектов древнего водного хозяйства. Новые исследования помогли лучше понять систему водоснабжения и назначение сооружения, которое, вероятно, служило важным элементом общественной инфраструктуры города.

Развитие археологических работ и подготовка к следующему сезону

Постоянные открытия постепенно меняют представление о древнем Перре. Места, которые ещё несколько лет назад были малоизученными, сегодня превращаются в крупные исследовательские зоны. Здесь переплетаются ритуальные коридоры, мозаичные здания, жилые кварталы и общественные объекты, создавая многослойную картину жизни на пограничье культур античной Коммагены.

Работа исследователей становится основой для будущих открытий — подготовка к новому сезону раскопок уже началась. Новые методы анализа и расширение исследовательских зон позволят ещё глубже понять историю города и его место в региональном контексте.

Сравнение ритуальных зон Перре и других центров Коммагены

Анализ зон Перре показывает, что город обладал сложной структурой культовой географии. В отличие от некоторых других центров Коммагены, где ритуальные маршруты ограничивались несколькими объектами, Перре демонстрирует гораздо более разветвлённую сеть путей и пространств.

  1. Ритуальные коридоры Перре отличаются большой протяжённостью — свыше 800 метров.

  2. Наличие мозаичных зданий указывает на значимость художественной культуры в религиозных комплексах.

  3. Сочетание ритуальных и жилых зон в едином городском пространстве делает Перре важным примером смешанной планировки.

  4. Другие города региона обычно имеют меньшую плотность культовых построек, что подтверждает особый статус Перре.

Плюсы и минусы сохранности архитектурного наследия Перре

Археологам удалось выявить значительную часть городской структуры, однако степень сохранности зависит от природных и антропогенных факторов.

Положительные стороны:
• плотность культурных слоёв обеспечивает богатый материал для анализа
• многие каменные сооружения сохранились благодаря качеству кладки
• наличие мозаик помогает точнее датировать объекты
• разнообразие находок позволяет восстанавливать бытовые и ритуальные практики

Возможные недостатки:
• разрушенные участки ограничивают целостность реконструкций
• погодные условия замедляют процесс раскопок
• некоторые зоны трудно исследовать из-за плотности застройки
• сохранность органических материалов остаётся низкой

Популярные вопросы о раскопках в Перре

1. Почему Перре считается одним из ключевых центров Коммагены?
Потому что здесь концентрируются ритуальные, жилые и общественные сооружения, демонстрирующие непрерывное развитие города на протяжении многих веков.

2. Какие находки наиболее важны для понимания ритуальной жизни?
Это расширенный ритуальный коридор, мозаичные комплексы и архитектурные элементы, указывающие на наличие последовательных культовых маршрутов.

3. Что делают археологи с найденными объектами инфраструктуры, например фонтаном?
Они проводят реставрацию, фиксируют конструктивные особенности и изучают системы водопользования для восстановления функций сооружения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Еда и рецепты
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Наука и техника
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
К 2100 вода Анд снизится до критических уровней — исследователи
Наука и техника
К 2100 вода Анд снизится до критических уровней — исследователи
Популярное
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования

Межзвёздный объект 3I/ATLAS пролетит в 270 млн км от Земли, и астрономы напоминают: для редких угроз существует международный план защиты, включающий изменение траектории.

3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море
Украинские БЭКи в Чёрном море провоцируют Россию на закрытие портов Одессы и Измаила
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Неумолимый процесс под саркофагом: лава Чернобыля может выпустить то, что десятилетия было заперто
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Монстр из глубины сорвал тишину карьера: ночная схватка вывела на свет рыбу немыслимых размеров
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть
Фадеев объявил ультиматум артистам после номера Шамана — вскрыта неочевидная причина
Фадеев объявил ультиматум артистам после номера Шамана — вскрыта неочевидная причина
Последние материалы
Пирожки лучше выпекать на расстоянии 3-4 см друг от друга
Болгарский перец укрепляет сосуды пожилых людей — диетолог Гинзбург
Гибридный Voyah Free Sport+ доступен для заказа на российском рынке — бренд
Наводнения ежегодно сокращают производство риса на 18 млн тонн — GISMETEO
Малоимущих признали нуждающимися в жилье по соцнайму — Народный фронт
Способ утепления двери войлочными полосками показал автор канала "Мастер на все руки"
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Вот что заставило Airbus снять с рейсов половину своих самолётов — BBC
Лондон обсуждает введение туристического налога — New York Post
Батат обеспечивает спортсменам стабильный уровень энергии по данным тренеров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.