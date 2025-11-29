Солнце против неба: как солнечная активность ударила по самолётам Airbus

Вот что заставило Airbus снять с рейсов половину своих самолётов — BBC

Крупнейшие авиаперевозчики по всему миру столкнулись с необходимостью срочно вывести из эксплуатации значительную часть своего парка Airbus. Причиной стало выявленное уязвимое место в программном обеспечении, из-за которого бортовые компьютеры управления полётом могут давать сбои при сильном солнечном излучении.

Фото: flickr.com by XPinger (Chris Sutton), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самолёт Air New Zealand Airbus a320

Под удар попали около шести тысяч самолётов серии A320 — почти половина всех узкофюзеляжных машин Airbus, находящихся в эксплуатации. Однако большинство лайнеров смогли вернуть в расписание спустя несколько часов: в новых модификациях достаточно установить обновление, на которое уходит около трёх часов, пишет BBC.

Как обнаружили проблему

Компания выявила уязвимость после анализа инцидента, произошедшего в октябре. Тогда рейс американской JetBlue, следовавший из США в Мексику, неожиданно потерял высоту, в результате чего пострадали по меньшей мере 15 человек. Самолёту пришлось совершить внеплановую посадку во Флориде.

Расследование показало, что при определённых условиях интенсивное солнечное излучение способно нарушать работу элементов системы управления полётом. Позже стало ясно, что проблема характерна не только для A320, но и для моделей A318, A319 и A321.

Какие самолёты можно вернуть в строй быстро

Из примерно шести тысяч машин около пяти тысяч оснащены современной конфигурацией компьютеров, которую можно исправить с помощью стандартного обновления ПО. Несколько авиакомпаний сообщили, что уже выполнили установку патча на всех своих бортах.

Например, оператор Wizz Air за одну ночь обновил весь затронутый парк и вернулся к обычному выполнению рейсов. В EasyJet заявили, что процесс обновления охватил значительную часть самолётов и что компания рассчитывает обеспечить штатную работу уже в ближайшие сутки.

Где ситуация сложнее

Оставшиеся около 900 самолётов — более ранних модификаций — требуют физической замены бортовых компьютеров. Эти машины не могут перевозить пассажиров, пока работы не будут завершены. Конкретные сроки зависят от наличия запасных блоков, а значит, для ряда авиакомпаний последствия будут ощутимее.

Airbus признал, что неудобства для пассажиров неизбежны, и принёс извинения клиентам и перевозчикам.

Как страны и аэропорты справляются с ситуацией

В Великобритании влияние оказалось умеренным.

Гатвик сообщил о локальных нарушениях в расписании.

Хитроу отметил, что отмен рейсов не было.

Манчестер заранее предупредил, что серьёзных проблем не ожидается.

Крупные перевозчики, такие как British Airways и Air India, по предварительным оценкам, столкнутся с минимальными сбоями.

Во Франции ситуация оказалась сложнее: Air France отменила и задержала несколько рейсов из парижского аэропорта Шарля де Голля и обратно.

В США технические трудности совпали с одним из самых напряжённых периодов — выходными после Дня благодарения.

American Airlines сообщила, что обновление требуется 340 самолётам; компания предупредила о возможных задержках, но рассчитывает завершить основную часть работ за два дня.

Delta Airlines ожидает лишь точечных перебоев.

В Австралии бюджетный перевозчик Jetstar отменил около 90 рейсов. Проблема затронула треть его флота, и несмотря на быстрые обновления, сбои могут продолжаться весь уик-энд.

Почему ситуация уникальна

Авиационные аналитики отмечают, что массовое одновременное снятие с линий тысяч самолётов из-за цифровой ошибки — чрезвычайно редкое событие. Обычно подобные вопросы решаются постепенно, но необходимость срочного реагирования связана с потенциальной угрозой безопасности.

При этом последствия для отрасли оказались не столь разрушительными, как могли бы быть: большинство самолётов имеют совместимые компьютеры, где исправление сводится к установке обновлённой версии ПО.