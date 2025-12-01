Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светящееся небо и драгоценные камни: планета, которая манит своей загадочной красотой

На планете 55 Рака e температура достигает 2400 °C — НАСА
Планета 55 Рака e, также известная как "суперземля", находится на расстоянии 41 светового года от нас и является одним из самых экстремальных миров, известных науке. С температурой, достигающей 2400°C, и огромным океаном лавы, она представляется не только как смертельное место, но и как возможное хранилище драгоценных камней. По данным НАСА, эта планета может быть полна искрящихся минералов, но её необитаемость делает её абсолютно негостеприимным миром для человека. Об этом сообщает Sun.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уникальные особенности планеты 55 Рака e

Планета 55 Рака e вращается вокруг своей звезды на крайне близком расстоянии — всего 1,4 миллиона миль. Это примерно в 70 раз ближе, чем расстояние Земли до Солнца. Такая близость к звезде ведет к её невероятно высокой температуре, что делает существование жизни на планете невозможным. Она покрыта гигантским океаном лавы, что ещё больше усугубляет её экстремальные условия. На небе этой планеты сверкает огромная звезда, которая кажется в 70 раз больше, чем Солнце на нашем небе.

Мутирующая атмосфера и возможные драгоценные камни

Известно, что на планете присутствует атмосфера, богатая углекислым или угарным газом. Исследования показывают, что источником газов для атмосферы является огромный океан магмы, который подает необходимые вещества для поддержания этого газа. Ранее планета потеряла свою первую атмосферу из-за воздействия излучения её звезды, но теперь у неё есть вторая атмосфера, которая продолжает поддерживать жизнь.

Несмотря на свою смертельную природу, на 55 Рака e возможно существуют драгоценные камни, как предполагают учёные, из-за высокого содержания углерода в её недрах, который при соответствующем давлении может превращаться в алмазы. Однако наличие таких редких минералов пока остаётся теоретическим.

Этапы исследований и будущее

Планета была открыта в 2004 году и с тех пор привлекает внимание астрономов. Изучение 55 Рака e помогает лучше понять, как экстремальные условия могут влиять на образование планет и развитие их атмосферы. Пока планеты с такими условиями для человека остаются недоступными, её исследование всё равно несёт важные научные данные для будущих космических экспедиций.

Визуализация планеты

На основе данных НАСА учёные создали иллюстрацию этой планеты, показывая как выглядит её поверхность, покрытая лавой, с сверкающим небом и мощными потоками магмы. Хоть планета и представляет собой мир, полный энергии и минералов, это место совершенно неподходяще для жизни людей.

Популярные вопросы о 55 Рака e

Можно ли колонизировать 55 Рака e?
С учётом её высокой температуры, лавовых океанов и нехватки кислорода, колонизация этой планеты в обозримом будущем невозможна.

Что делает эту планету уникальной?
Её экзотермическая природа, расположение очень близко к звезде и уникальные условия, такие как лавовые океаны, выделяют 55 Рака e среди других экзопланет.

Есть ли шанс на обнаружение жизни на 55 Рака e?
На текущий момент жизнь на этой планете невозможна из-за экстремальных температур и отсутствия пригодных условий для существования живых существ.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
