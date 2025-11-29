Тайна острова Пасхи снова ожила: новое открытие поставило под сомнение привычную историю

Тайна создания гигантских статуй Моаи на острове Пасхи вновь привлекла внимание учёных. Новое исследование показало: знаменитые каменные изваяния, вероятно, создавались разными семьями и кланами без единого центра управления. Эта находка меняет прежние представления о социальной структуре древних жителей Рапа-Нуи. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на журнал PLOS One.
Знаменитые статуи Моаи, достигающие в высоту около четырёх метров, давно считаются символом острова Пасхи. Они были созданы полинезийцами между 1250 и 1500 годами н. э. из вулканического туфа в карьере Рано-Рараку, а затем перемещались к побережью и устанавливались на каменные платформы — аху.
Однако вопрос о том, кто именно занимался их изготовлением и как организовывался этот процесс, долго оставался без ответа. Ранее археологи предполагали, что всё строительство контролировалось централизованной властью, но новые данные указывают на обратное.
"Наш анализ выявил 30 отдельных очагов добычи, каждый из которых использовал собственные приёмы резьбы", — говорится в исследовании, опубликованном в PLOS One.
Учёные пришли к выводу, что создание статуй не подчинялось единому центру. Разные кланы имели свои участки в карьере и применяли уникальные методы работы, что говорит о высоком уровне самостоятельности и ремесленного мастерства.
Для подтверждения гипотезы исследователи создали детализированную трёхмерную модель Рано-Рараку, объединив более 11 000 снимков, полученных с помощью дронов. Это позволило не только увидеть расположение моаи на разных стадиях готовности, но и выявить направления, по которым статуи вывозились из карьера.
Оказалось, что каждая группа мастеров вырезала фигуры на своём участке и транспортировала их по разным маршрутам. Это подтверждает идею о децентрализованной организации труда и независимости семейных общин.
"Эта пространственная организация и существование одновременных мастерских показывают, что производство моаи следовало клановой схеме, характерной для общества Рапа-Нуи", — отмечают авторы исследования.
Таким образом, строительство статуй, как и сама жизнь островитян, строилось на принципах автономии и кооперации.
Ранее считалось, что для возведения столь масштабных памятников требовалось централизованное управление, но новые находки показывают обратное. Система взаимодействия между группами была сложной, но не иерархической. Кланы могли соревноваться в мастерстве, но при этом обменивались знаниями и помогали друг другу.
Подобная модель характерна для традиционных обществ, где коллективное взаимодействие обеспечивало устойчивость в условиях ограниченных ресурсов. Для Рапа-Нуи это имело решающее значение: изолированность острова заставляла его жителей искать баланс между конкуренцией и сотрудничеством.
Археологи отмечают, что моаи, вероятно, служили символами престижа семей и одновременно объединяли общины, укрепляя их социальные связи. Каждый памятник становился частью общей культурной идентичности.
Ранее существовало несколько объяснений происхождения статуй.
Преимуществом второй модели является объяснение большого разнообразия форм и размеров моаи, а также их расположения по всему острову. Недостатком — трудность координации и возможное дублирование усилий, что требовало высокой социальной сплочённости.
Понимание этой модели даёт представление о преимуществах и ограничениях подобной организации труда.
Тем не менее археологи подчеркивают, что именно эта модель позволила сохранить баланс и обеспечить устойчивость общества в изолированных условиях острова.
Их создали жители острова Пасхи — народ Рапа-Нуи, происходящий из Полинезии.
Статуи передвигали на деревянных санях или перекатывали вертикально, используя верёвки — метод, который современные эксперименты подтвердили как возможный.
Большинство статуй смотрит в сторону поселений, что, по мнению учёных, символизировало защиту и духовное присутствие предков.
Всего известно более тысячи статуй, большинство из которых установлены вдоль побережья.
Оно доказывает, что строительство велось децентрализованно, усилиями разных кланов, что отражает сложную социальную систему древнего общества.
