Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
KGM Korando прошёл испытания и удивил уровнем комфорта — автоэксперты
Найдены древние следы копчения тел в Азии — археолог Сяочунь Хун
Пользу амаранта для профилактики анемии подтвердили диетологи
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
Цветовая гамма 50-х задаёт направление праздничным трендам — дизайнер Дж. Бранигану
Глициния потребовала лёгкого укрытия в холодных регионах — Mein schöner Garten
Виктория Складчикова отметила свою свадьбу в пельменной
Туристы увеличили бронирования на Кольский полуостров — Ассоциация туроператоров
Отмечен эффект подтяжки талии от упражнения пловец — Рафаэль Годар

Тайна острова Пасхи снова ожила: новое открытие поставило под сомнение привычную историю

Статуи острова Пасхи создавали независимые семейные группы — PLOS One
6:10
Наука

Тайна создания гигантских статуй Моаи на острове Пасхи вновь привлекла внимание учёных. Новое исследование показало: знаменитые каменные изваяния, вероятно, создавались разными семьями и кланами без единого центра управления. Эта находка меняет прежние представления о социальной структуре древних жителей Рапа-Нуи. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на журнал PLOS One.

Статуя Моаи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Статуя Моаи

Независимые мастера острова

Знаменитые статуи Моаи, достигающие в высоту около четырёх метров, давно считаются символом острова Пасхи. Они были созданы полинезийцами между 1250 и 1500 годами н. э. из вулканического туфа в карьере Рано-Рараку, а затем перемещались к побережью и устанавливались на каменные платформы — аху.

Однако вопрос о том, кто именно занимался их изготовлением и как организовывался этот процесс, долго оставался без ответа. Ранее археологи предполагали, что всё строительство контролировалось централизованной властью, но новые данные указывают на обратное.

"Наш анализ выявил 30 отдельных очагов добычи, каждый из которых использовал собственные приёмы резьбы", — говорится в исследовании, опубликованном в PLOS One.

Учёные пришли к выводу, что создание статуй не подчинялось единому центру. Разные кланы имели свои участки в карьере и применяли уникальные методы работы, что говорит о высоком уровне самостоятельности и ремесленного мастерства.

Технология и масштаб исследования

Для подтверждения гипотезы исследователи создали детализированную трёхмерную модель Рано-Рараку, объединив более 11 000 снимков, полученных с помощью дронов. Это позволило не только увидеть расположение моаи на разных стадиях готовности, но и выявить направления, по которым статуи вывозились из карьера.

Оказалось, что каждая группа мастеров вырезала фигуры на своём участке и транспортировала их по разным маршрутам. Это подтверждает идею о децентрализованной организации труда и независимости семейных общин.

"Эта пространственная организация и существование одновременных мастерских показывают, что производство моаи следовало клановой схеме, характерной для общества Рапа-Нуи", — отмечают авторы исследования.

Таким образом, строительство статуй, как и сама жизнь островитян, строилось на принципах автономии и кооперации.

Социальная структура и культурное значение

Ранее считалось, что для возведения столь масштабных памятников требовалось централизованное управление, но новые находки показывают обратное. Система взаимодействия между группами была сложной, но не иерархической. Кланы могли соревноваться в мастерстве, но при этом обменивались знаниями и помогали друг другу.

Подобная модель характерна для традиционных обществ, где коллективное взаимодействие обеспечивало устойчивость в условиях ограниченных ресурсов. Для Рапа-Нуи это имело решающее значение: изолированность острова заставляла его жителей искать баланс между конкуренцией и сотрудничеством.

Археологи отмечают, что моаи, вероятно, служили символами престижа семей и одновременно объединяли общины, укрепляя их социальные связи. Каждый памятник становился частью общей культурной идентичности.

Сравнение теорий о происхождении моаи

Ранее существовало несколько объяснений происхождения статуй.

  • Централизованная модель предполагала, что строительство контролировалось верховным вождём или жречеством, распоряжающимся трудовыми ресурсами.
  • Децентрализованная модель, подтверждённая новым исследованием, утверждает, что каждая семья или клан самостоятельно создавали статуи, соревнуясь между собой.

Преимуществом второй модели является объяснение большого разнообразия форм и размеров моаи, а также их расположения по всему острову. Недостатком — трудность координации и возможное дублирование усилий, что требовало высокой социальной сплочённости.

Плюсы и минусы децентрализованного подхода

Понимание этой модели даёт представление о преимуществах и ограничениях подобной организации труда.

Плюсы

  • Развитие ремесленных традиций и индивидуальных техник.
  • Устойчивость системы при отсутствии единого лидера.
  • Укрепление социальной сплочённости через сотрудничество.
  • Разнообразие культурных форм и художественных решений.

Минусы

  • Отсутствие централизованного планирования могло снижать эффективность.
  • Риск конфликтов между кланами.
  • Сложности в распределении ресурсов и логистике при транспортировке статуй.

Тем не менее археологи подчеркивают, что именно эта модель позволила сохранить баланс и обеспечить устойчивость общества в изолированных условиях острова.

Популярные вопросы о статуях Моаи

Кто создал статуи Моаи

Их создали жители острова Пасхи — народ Рапа-Нуи, происходящий из Полинезии.

Как перемещали моаи

Статуи передвигали на деревянных санях или перекатывали вертикально, используя верёвки — метод, который современные эксперименты подтвердили как возможный.

Почему их лица обращены внутрь острова

Большинство статуй смотрит в сторону поселений, что, по мнению учёных, символизировало защиту и духовное присутствие предков.

Сколько моаи создано на острове

Всего известно более тысячи статуй, большинство из которых установлены вдоль побережья.

Что показывает новое исследование

Оно доказывает, что строительство велось децентрализованно, усилиями разных кланов, что отражает сложную социальную систему древнего общества.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Наука и техника
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Авто
Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
Нефть
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
В Токио объявили нефть и газ из России ключевыми элементами безопасности
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев На ЗиМ-12 впервые применили тормоза с двумя цилиндрами Сергей Милешкин
Тёмные покровы Вселенной дрогнули: повторяющиеся радиосигналы звучат словно зов из далёкой эпохи
Живот после 50 сдаётся без боя, если ходить правильно: шаги становятся самым честным фитнесом
Снежная броня исчезает: Анды перестают спасать реки, а Европа получает тревожный прогноз
Снежная броня исчезает: Анды перестают спасать реки, а Европа получает тревожный прогноз
Последние материалы
Избыточные тренировки вызывают поведенческую зависимость — Максим Стулий
Агротекстиль и защитная насыпь помогают сохранить магнолии зимой — Actualno
Лазерные методики востребованы в осенне-зимний сезон — руководитель клиники Скибина
Возможность лечения прикуса у пожилых пациентов отметил врач Дахкильгов
Владимир Путин заявил, что Китай делает электромобили лучше Европы
Селезнёва пробовалась на роль Нины в "Кавказской пленнице"
Песчаники Тава погрузились под грунт из-за давления древних ледников — Кортни-Дэвис
Китайские туристы увеличили бронирования в Россию — China Trading Desk
Рост ВВП Германии на 1,3% зависит от условий — министр экономики Райхе
Украинцы раскритиковали Лайму Вайкуле за исполнение песни "Щедрик"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.