Тайна острова Пасхи снова ожила: новое открытие поставило под сомнение привычную историю

Статуи острова Пасхи создавали независимые семейные группы — PLOS One

Тайна создания гигантских статуй Моаи на острове Пасхи вновь привлекла внимание учёных. Новое исследование показало: знаменитые каменные изваяния, вероятно, создавались разными семьями и кланами без единого центра управления. Эта находка меняет прежние представления о социальной структуре древних жителей Рапа-Нуи. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на журнал PLOS One.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Статуя Моаи

Независимые мастера острова

Знаменитые статуи Моаи, достигающие в высоту около четырёх метров, давно считаются символом острова Пасхи. Они были созданы полинезийцами между 1250 и 1500 годами н. э. из вулканического туфа в карьере Рано-Рараку, а затем перемещались к побережью и устанавливались на каменные платформы — аху.

Однако вопрос о том, кто именно занимался их изготовлением и как организовывался этот процесс, долго оставался без ответа. Ранее археологи предполагали, что всё строительство контролировалось централизованной властью, но новые данные указывают на обратное.

"Наш анализ выявил 30 отдельных очагов добычи, каждый из которых использовал собственные приёмы резьбы", — говорится в исследовании, опубликованном в PLOS One.

Учёные пришли к выводу, что создание статуй не подчинялось единому центру. Разные кланы имели свои участки в карьере и применяли уникальные методы работы, что говорит о высоком уровне самостоятельности и ремесленного мастерства.

Технология и масштаб исследования

Для подтверждения гипотезы исследователи создали детализированную трёхмерную модель Рано-Рараку, объединив более 11 000 снимков, полученных с помощью дронов. Это позволило не только увидеть расположение моаи на разных стадиях готовности, но и выявить направления, по которым статуи вывозились из карьера.

Оказалось, что каждая группа мастеров вырезала фигуры на своём участке и транспортировала их по разным маршрутам. Это подтверждает идею о децентрализованной организации труда и независимости семейных общин.

"Эта пространственная организация и существование одновременных мастерских показывают, что производство моаи следовало клановой схеме, характерной для общества Рапа-Нуи", — отмечают авторы исследования.

Таким образом, строительство статуй, как и сама жизнь островитян, строилось на принципах автономии и кооперации.

Социальная структура и культурное значение

Ранее считалось, что для возведения столь масштабных памятников требовалось централизованное управление, но новые находки показывают обратное. Система взаимодействия между группами была сложной, но не иерархической. Кланы могли соревноваться в мастерстве, но при этом обменивались знаниями и помогали друг другу.

Подобная модель характерна для традиционных обществ, где коллективное взаимодействие обеспечивало устойчивость в условиях ограниченных ресурсов. Для Рапа-Нуи это имело решающее значение: изолированность острова заставляла его жителей искать баланс между конкуренцией и сотрудничеством.

Археологи отмечают, что моаи, вероятно, служили символами престижа семей и одновременно объединяли общины, укрепляя их социальные связи. Каждый памятник становился частью общей культурной идентичности.

Сравнение теорий о происхождении моаи

Ранее существовало несколько объяснений происхождения статуй.

Централизованная модель предполагала, что строительство контролировалось верховным вождём или жречеством, распоряжающимся трудовыми ресурсами.

предполагала, что строительство контролировалось верховным вождём или жречеством, распоряжающимся трудовыми ресурсами. Децентрализованная модель, подтверждённая новым исследованием, утверждает, что каждая семья или клан самостоятельно создавали статуи, соревнуясь между собой.

Преимуществом второй модели является объяснение большого разнообразия форм и размеров моаи, а также их расположения по всему острову. Недостатком — трудность координации и возможное дублирование усилий, что требовало высокой социальной сплочённости.

Плюсы и минусы децентрализованного подхода

Понимание этой модели даёт представление о преимуществах и ограничениях подобной организации труда.

Плюсы

Развитие ремесленных традиций и индивидуальных техник.

Устойчивость системы при отсутствии единого лидера.

Укрепление социальной сплочённости через сотрудничество.

Разнообразие культурных форм и художественных решений.

Минусы

Отсутствие централизованного планирования могло снижать эффективность.

Риск конфликтов между кланами.

Сложности в распределении ресурсов и логистике при транспортировке статуй.

Тем не менее археологи подчеркивают, что именно эта модель позволила сохранить баланс и обеспечить устойчивость общества в изолированных условиях острова.

Популярные вопросы о статуях Моаи

Кто создал статуи Моаи

Их создали жители острова Пасхи — народ Рапа-Нуи, происходящий из Полинезии.

Как перемещали моаи

Статуи передвигали на деревянных санях или перекатывали вертикально, используя верёвки — метод, который современные эксперименты подтвердили как возможный.

Почему их лица обращены внутрь острова

Большинство статуй смотрит в сторону поселений, что, по мнению учёных, символизировало защиту и духовное присутствие предков.

Сколько моаи создано на острове

Всего известно более тысячи статуй, большинство из которых установлены вдоль побережья.

Что показывает новое исследование

Оно доказывает, что строительство велось децентрализованно, усилиями разных кланов, что отражает сложную социальную систему древнего общества.