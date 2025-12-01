Берег уходит из-под ног: учёные сообщили о глобальной угрозе, которая касается половины планеты

К концу века мир может потерять до 50% береговой линии — профессор Омар Дефео

Учёные предупреждают: к концу века Земля может потерять половину своих пляжей. Глобальное потепление, рост уровня моря и неумеренная застройка прибрежных территорий приводят к разрушению экосистем и ставят под угрозу миллионы людей. Об этом сообщает ScienceDaily со ссылкой на международные исследования прибрежных зон.

Планета теряет береговую линию

За последние десятилетия эрозия пляжей стала одной из наиболее острых экологических проблем. Повышение уровня океана, вызванное таянием ледников и изменением климата, приводит к постепенному размыванию песчаных берегов. Одновременно растущая урбанизация усугубляет ситуацию: строительство гостиниц, дорог и жилых комплексов вблизи побережий нарушает естественную циркуляцию песка.

"Примерно половина всех мировых пляжей к концу века может исчезнуть. Нам необходимо совместное управление прибрежными экосистемами, чтобы предотвратить катастрофу", — заявил профессор морских исследований Университета Уругвая UdeLaR Омар Дефео.

Разрушение береговых линий уже сегодня наносит ущерб рыболовству, туризму и инфраструктуре прибрежных городов, повышая риск наводнений и потери земель.

Как устроена прибрежная система

Пляж — это не просто полоса песка у воды, а сложный природный механизм, состоящий из трёх взаимосвязанных зон.

формируются под воздействием ветра и выполняют роль природного барьера от штормов. Прибрежная полоса: территория, которая оголяется во время отлива и снова заливается водой при приливе.

территория, которая оголяется во время отлива и снова заливается водой при приливе. Подводная зона: область, где начинается активное расхождение волн и происходит отложение песка.

Эти компоненты взаимодействуют между собой, создавая динамичное равновесие. Ветер переносит песок с суши к воде, а волны возвращают его обратно, формируя устойчивую систему. Любое вмешательство — от строительства до массового туризма — нарушает этот баланс, делая экосистему уязвимой.

Люди ускоряют разрушение

Исследование, проведённое на 30 пляжах северной части Сан-Паулу, показало: высокий поток отдыхающих и регулярная очистка берегов резко снижают биоразнообразие. На участках с активным туризмом наблюдается падение биомассы и исчезновение мелких организмов, обитающих в песке.

"Самое важное открытие заключается в том, что антропогенное воздействие распространяется далеко за пределы зоны вмешательства. Даже небольшое строительство на верхней части пляжа влияет на виды, живущие под водой", — подчеркнул Дефео.

Подобные процессы фиксируются и в других странах: постоянное расширение курортных зон разрушает естественные дюны, из-за чего волны беспрепятственно размывают берег.

Мировой масштаб проблемы

Глобальное исследование, включившее данные о 315 пляжах по всему миру, показало, что около 20% из них уже находятся под угрозой серьёзной эрозии. Особенно уязвимы участки со смешанным песчано-галечным составом и крутыми склонами.

Анализ факторов риска выявил главные причины деградации пляжей:

Повышение уровня моря и изменение направления ветров.

Усиление штормовой активности.

Неконтролируемая застройка побережий.

Интенсивный туризм и транспортная нагрузка.

Исследователи подчёркивают: даже если человечество сократит выбросы углекислого газа, эрозионные процессы, запущенные сегодня, будут продолжаться десятилетиями.

Естественная и антропогенная эрозия

медленный процесс, обусловленный движением волн и ветра, формирующий береговые формы тысячелетиями. Антропогенная эрозия: ускоренное разрушение, вызванное строительством, добычей песка и изменением течений.

Если первый тип необходим для естественного обновления экосистем, то второй нарушает природные циклы и приводит к необратимым потерям.

Плюсы и минусы человеческого влияния

Плюсы

Развитие туристической инфраструктуры.

Экономический рост прибрежных регионов.

Минусы

Утрата биоразнообразия и природных барьеров.

Рост угрозы наводнений.

Сокращение территорий для гнездования птиц и морских животных.

Разрушение экономики, зависящей от устойчивого прибрежного климата.

Популярные вопросы об исчезновении пляжей

Почему уровень моря растёт

Из-за глобального потепления происходит таяние ледников и расширение морской воды при нагревании.

Какие регионы наиболее уязвимы

Островные государства, побережья Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Средиземноморья.

Можно ли остановить эрозию

Полностью — нет, но можно замедлить, уменьшив антропогенную нагрузку и восстановив естественные барьеры.