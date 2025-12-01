Берег уходит из-под ног: учёные сообщили о глобальной угрозе, которая касается половины планеты

Учёные предупреждают: к концу века Земля может потерять половину своих пляжей. Глобальное потепление, рост уровня моря и неумеренная застройка прибрежных территорий приводят к разрушению экосистем и ставят под угрозу миллионы людей. Об этом сообщает ScienceDaily со ссылкой на международные исследования прибрежных зон.
За последние десятилетия эрозия пляжей стала одной из наиболее острых экологических проблем. Повышение уровня океана, вызванное таянием ледников и изменением климата, приводит к постепенному размыванию песчаных берегов. Одновременно растущая урбанизация усугубляет ситуацию: строительство гостиниц, дорог и жилых комплексов вблизи побережий нарушает естественную циркуляцию песка.
"Примерно половина всех мировых пляжей к концу века может исчезнуть. Нам необходимо совместное управление прибрежными экосистемами, чтобы предотвратить катастрофу", — заявил профессор морских исследований Университета Уругвая UdeLaR Омар Дефео.
Разрушение береговых линий уже сегодня наносит ущерб рыболовству, туризму и инфраструктуре прибрежных городов, повышая риск наводнений и потери земель.
Пляж — это не просто полоса песка у воды, а сложный природный механизм, состоящий из трёх взаимосвязанных зон.
Эти компоненты взаимодействуют между собой, создавая динамичное равновесие. Ветер переносит песок с суши к воде, а волны возвращают его обратно, формируя устойчивую систему. Любое вмешательство — от строительства до массового туризма — нарушает этот баланс, делая экосистему уязвимой.
Исследование, проведённое на 30 пляжах северной части Сан-Паулу, показало: высокий поток отдыхающих и регулярная очистка берегов резко снижают биоразнообразие. На участках с активным туризмом наблюдается падение биомассы и исчезновение мелких организмов, обитающих в песке.
"Самое важное открытие заключается в том, что антропогенное воздействие распространяется далеко за пределы зоны вмешательства. Даже небольшое строительство на верхней части пляжа влияет на виды, живущие под водой", — подчеркнул Дефео.
Подобные процессы фиксируются и в других странах: постоянное расширение курортных зон разрушает естественные дюны, из-за чего волны беспрепятственно размывают берег.
Глобальное исследование, включившее данные о 315 пляжах по всему миру, показало, что около 20% из них уже находятся под угрозой серьёзной эрозии. Особенно уязвимы участки со смешанным песчано-галечным составом и крутыми склонами.
Анализ факторов риска выявил главные причины деградации пляжей:
Исследователи подчёркивают: даже если человечество сократит выбросы углекислого газа, эрозионные процессы, запущенные сегодня, будут продолжаться десятилетиями.
Если первый тип необходим для естественного обновления экосистем, то второй нарушает природные циклы и приводит к необратимым потерям.
Из-за глобального потепления происходит таяние ледников и расширение морской воды при нагревании.
Островные государства, побережья Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Средиземноморья.
Полностью — нет, но можно замедлить, уменьшив антропогенную нагрузку и восстановив естественные барьеры.
