Жизнь началась не здесь? Образцы с Бенну подтвердили теорию, что Землю засеяли вещества из космоса

Межпланетная миссия OSIRIS-REx подарила учёным одно из самых значимых открытий последних лет. В образцах, доставленных с астероида Бенну, обнаружена аминокислота триптофан — важнейший компонент живых организмов, ранее никогда не найденный за пределами Земли. Это открытие, как отмечает New-Science.ru со ссылкой на NASA, подтверждает космическую гипотезу происхождения жизни на нашей планете.
OSIRIS-REx, запущенный NASA в 2016 году, стал первой американской миссией, собравшей пробы с поверхности астероида и доставившей их на Землю в нетронутом состоянии. Анализ образцов показал, что Бенну содержит полный набор веществ, необходимых для возникновения жизни — аминокислоты, нуклеобазы, аммиак и минералы.
"Мы нашли не просто отдельные молекулы, а целый химический набор, способный запустить биологическую эволюцию", — отмечается в отчёте NASA Goddard Space Flight Center.
Особенно важным стало обнаружение триптофана - аминокислоты, участвующей в синтезе белков и ферментов. Её присутствие впервые зафиксировано в веществе внеземного происхождения, что делает находку уникальной в истории астробиологии.
Астероид Бенну считается фрагментом древнего тела, сформировавшегося около 4,5 миллиарда лет назад — почти одновременно с рождением Солнечной системы. Его состав позволяет буквально заглянуть в прошлое, когда в космосе формировались первые сложные молекулы.
Учёные называют Бенну "пазлом из эпохи зарождения планет". Благодаря тому, что образцы были доставлены без соприкосновения с атмосферой Земли, исключена возможность химического загрязнения. Это позволяет с высокой степенью уверенности утверждать, что найденные соединения действительно внеземного происхождения.
В пробах с Бенну обнаружено уже 15 различных протеиногенных аминокислот - то есть тех, что участвуют в построении белков живых организмов. Помимо этого, выявлены все пять нуклеобаз - структурных компонентов ДНК и РНК.
Такое сочетание веществ представляет собой "молекулярный конструктор" жизни, способный при определённых условиях стать основой для образования клеточных структур. Это укрепляет гипотезу панспермии - предположения о том, что жизнь могла быть занесена на Землю из космоса посредством метеоритов или астероидов.
"Бенну показывает, что космос способен синтезировать сложные органические молекулы естественным путём", — говорится в исследовании NASA.
Учёные предполагают, что миллиарды лет назад подобные объекты, падая на раннюю Землю, доставляли на неё органические вещества. В то время планета находилась в стадии активного формирования, а её атмосфера и океаны могли стать идеальной средой для последующего развития жизни.
Согласно расчётам, падение всего нескольких десятков таких астероидов могло обеспечить планету необходимым объёмом биохимических соединений. И если эта теория верна, то жизнь на Земле действительно имеет космическое происхождение.
Таким образом, Бенну стал первым объектом, на котором обнаружен полный комплекс биохимических элементов, необходимых для формирования жизни.
NASA планирует дальнейший анализ образцов в стерильных лабораториях, включая изучение изотопного состава углерода, азота и серы. Эти данные помогут установить, при каких температурах и условиях происходило формирование органических соединений.
Параллельно Европейское космическое агентство готовит миссию Hera, которая также будет исследовать состав астероидных пород, чтобы подтвердить универсальность подобных находок.
Он представляет древний углеродный тип тел, сохранивших первоначальные материалы Солнечной системы.
Учёные осторожны в выводах, но наличие аминокислот и нуклеобаз на Бенну делает эту гипотезу крайне вероятной.
Да, NASA и JAXA планируют новые миссии к астероидам, чтобы уточнить механизмы образования органики в космосе.
