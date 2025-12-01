Жизнь началась не здесь? Образцы с Бенну подтвердили теорию, что Землю засеяли вещества из космоса

Межпланетная миссия OSIRIS-REx подарила учёным одно из самых значимых открытий последних лет. В образцах, доставленных с астероида Бенну, обнаружена аминокислота триптофан — важнейший компонент живых организмов, ранее никогда не найденный за пределами Земли. Это открытие, как отмечает New-Science.ru со ссылкой на NASA, подтверждает космическую гипотезу происхождения жизни на нашей планете.

Небесный курьер жизни

OSIRIS-REx, запущенный NASA в 2016 году, стал первой американской миссией, собравшей пробы с поверхности астероида и доставившей их на Землю в нетронутом состоянии. Анализ образцов показал, что Бенну содержит полный набор веществ, необходимых для возникновения жизни — аминокислоты, нуклеобазы, аммиак и минералы.

"Мы нашли не просто отдельные молекулы, а целый химический набор, способный запустить биологическую эволюцию", — отмечается в отчёте NASA Goddard Space Flight Center.

Особенно важным стало обнаружение триптофана - аминокислоты, участвующей в синтезе белков и ферментов. Её присутствие впервые зафиксировано в веществе внеземного происхождения, что делает находку уникальной в истории астробиологии.

Астероид как капсула времени

Астероид Бенну считается фрагментом древнего тела, сформировавшегося около 4,5 миллиарда лет назад — почти одновременно с рождением Солнечной системы. Его состав позволяет буквально заглянуть в прошлое, когда в космосе формировались первые сложные молекулы.

Учёные называют Бенну "пазлом из эпохи зарождения планет". Благодаря тому, что образцы были доставлены без соприкосновения с атмосферой Земли, исключена возможность химического загрязнения. Это позволяет с высокой степенью уверенности утверждать, что найденные соединения действительно внеземного происхождения.

Триптофан и другие кирпичики жизни

В пробах с Бенну обнаружено уже 15 различных протеиногенных аминокислот - то есть тех, что участвуют в построении белков живых организмов. Помимо этого, выявлены все пять нуклеобаз - структурных компонентов ДНК и РНК.

Такое сочетание веществ представляет собой "молекулярный конструктор" жизни, способный при определённых условиях стать основой для образования клеточных структур. Это укрепляет гипотезу панспермии - предположения о том, что жизнь могла быть занесена на Землю из космоса посредством метеоритов или астероидов.

"Бенну показывает, что космос способен синтезировать сложные органические молекулы естественным путём", — говорится в исследовании NASA.

Как астероиды могли засеять Землю

Учёные предполагают, что миллиарды лет назад подобные объекты, падая на раннюю Землю, доставляли на неё органические вещества. В то время планета находилась в стадии активного формирования, а её атмосфера и океаны могли стать идеальной средой для последующего развития жизни.

Согласно расчётам, падение всего нескольких десятков таких астероидов могло обеспечить планету необходимым объёмом биохимических соединений. И если эта теория верна, то жизнь на Земле действительно имеет космическое происхождение.

Бенну и другие миссии по сбору внеземных образцов

OSIRIS-REx (NASA): собрал материал с астероида Бенну (2020 г.), доставил на Землю в 2023-м.

собрал материал с астероида Бенну (2020 г.), доставил на Землю в 2023-м. Hayabusa2 (JAXA): миссия Японии, доставившая образцы с астероида Рюгу, где были обнаружены следы аминокислот, но не триптофан.

миссия Японии, доставившая образцы с астероида Рюгу, где были обнаружены следы аминокислот, но не триптофан. Genesis и Stardust (NASA): более ранние проекты по сбору частиц солнечного ветра и кометной пыли, не выявившие органических соединений.

Таким образом, Бенну стал первым объектом, на котором обнаружен полный комплекс биохимических элементов, необходимых для формирования жизни.

Плюсы и научное значение открытия

Плюсы

Подтверждает возможность синтеза органики в космосе.

Усиливает гипотезу панспермии.

Расширяет знания о химическом составе ранней Солнечной системы.

Показывает потенциал астероидов как "курьеров" биоматерии.

Минусы / нерешённые вопросы

Неизвестно, как именно молекулы выжили при падении на планету.

Остаётся неясным, могла ли органика самостоятельно эволюционировать до живых форм.

Что дальше

NASA планирует дальнейший анализ образцов в стерильных лабораториях, включая изучение изотопного состава углерода, азота и серы. Эти данные помогут установить, при каких температурах и условиях происходило формирование органических соединений.

Параллельно Европейское космическое агентство готовит миссию Hera, которая также будет исследовать состав астероидных пород, чтобы подтвердить универсальность подобных находок.

Популярные вопросы о миссии

Зачем именно выбрали астероид Бенну

Он представляет древний углеродный тип тел, сохранивших первоначальные материалы Солнечной системы.

Можно ли говорить, что жизнь на Земле пришла из космоса

Учёные осторожны в выводах, но наличие аминокислот и нуклеобаз на Бенну делает эту гипотезу крайне вероятной.

Есть ли аналогичные проекты в будущем

Да, NASA и JAXA планируют новые миссии к астероидам, чтобы уточнить механизмы образования органики в космосе.