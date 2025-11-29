Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Галактика, нарушившая все законы: учёные столкнулись с телом, которое не подчиняется ни одной модели

Телескоп "Хаббл" показал необычную форму NGC 2775 — Popular Science
5:23
Наука

Астрономы снова обсуждают галактику NGC 2775 — загадочный космический объект, находящийся на расстоянии 67 миллионов световых лет от Земли. Её структура нарушает привычные представления о классификации галактик и сочетает черты сразу нескольких типов. Почему этот звёздный гигант вызывает столько вопросов, отвечает Popular Science со ссылкой на данные NASA.

Активная галактика с джетом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Активная галактика с джетом

Галактика, не вписывающаяся в привычные схемы

NGC 2775 давно озадачивает исследователей. На фотографиях, сделанных телескопом "Хаббл", видно, что её центр выглядит как у эллиптических галактик — плотный и лишённый выраженных рукавов. Однако по краям видны следы спиральной структуры — дугообразные скопления звёзд, погружённые в облака космической пыли.

Такое сочетание свойств не позволяет однозначно классифицировать объект. В классической схеме Хаббла галактики делятся на эллиптические, спиральные и линзовидные, но NGC 2775, по словам учёных, нарушает все границы между ними.

"NGC 2775 сочетает черты спиральных и эллиптических галактик, образуя нечто промежуточное и редкое", — говорится в отчёте NASA.

Линзовидная или спиральная

Некоторые астрономы предполагают, что NGC 2775 может быть линзовидной галактикой — особым типом, который объединяет черты двух основных классов. У таких объектов плотное ядро и размытые рукава, состоящие из пыли и старых звёзд. Именно этот вариант сегодня считается наиболее вероятным.

Согласно наблюдениям, звёздообразование в центральной части NGC 2775 почти прекратилось, а активные процессы происходят на периферии. Это ещё один аргумент в пользу линзовидной природы галактики.

Следы древнего столкновения

Учёные не исключают, что необычная форма NGC 2775 — результат столкновения с другими галактиками. В пользу этой версии говорит наличие гигантского хвоста из водорода, протянувшегося на расстояние около 100 000 световых лет. Он не виден на снимках "Хаббла", но фиксируется радионаблюдениями.

"Мы можем наблюдать последствия древнего слияния — возможно, именно оно привело к смешению структур и прекращению активного звёздообразования в центре", — отмечают исследователи проекта PHANGS-HST.

Подобные взаимодействия часто оставляют за собой следы в виде деформированных рукавов, пылевых колец и газовых шлейфов.

Почему NGC 2775 так важна для науки

Изучение этой галактики помогает астрономам понять, как эволюционируют переходные формы между спиральными и эллиптическими системами. Вопрос о происхождении линзовидных галактик остаётся открытым: неясно, формируются ли они как самостоятельный тип или становятся результатом столкновений.

NGC 2775 может оказаться ключом к разгадке этой загадки. Наблюдения с помощью телескопов "Хаббл" и James Webb позволят уточнить распределение звёзд, газа и пыли в её структуре и определить, какие процессы сформировали её современный облик.

NGC 2775 и другие переходные галактики

  • NGC 2775: сочетает спиральные рукава с эллиптическим ядром.
  • NGC 3115 (Spindle Galaxy): типичная линзовидная галактика, схожая по морфологии.
  • NGC 2685 (Helix Galaxy): редкий пример перекрещенных структур, также возникший после слияния.

Эти объекты объединяет общее свойство — слабовыраженные рукава и медленное звёздообразование, что делает их ключевыми для изучения процессов перехода между типами галактик.

Плюсы и минусы теорий происхождения

Плюсы гипотезы о слиянии

  • Объясняет сложную морфологию.
  • Подтверждается наличием водородного хвоста.
  • Согласуется с наблюдениями снижения активности в ядре.

Минусы

  • Не найдено прямых следов недавних столкновений.
  • Требует уточнения временных масштабов событий.

Плюсы гипотезы о естественном развитии

  • Описывает плавный переход от спиральной к линзовидной форме.
  • Соответствует структуре звёздных популяций.

Минусы

  • Не объясняет наличие мощного газового шлейфа.

Популярные вопросы

Где находится NGC 2775

В созвездии Рака, на расстоянии около 67 миллионов световых лет от Земли.

Какой тип галактики у неё сейчас

Большинство учёных классифицируют её как флоккулентную спиральную или линзовидную.

Почему она уникальна

NGC 2775 сочетает свойства сразу трёх типов галактик, что делает её важным объектом для изучения эволюции Вселенной.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
