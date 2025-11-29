Из пепла восстали: города-призраки возвращаются из небытия

В этих древних городах когда-то время остановилось — исследователи

16:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Города кажутся вечными, но история показывает обратное: одни уходят под землю, другие исчезают под водой, льдом или бесконечным ковром лесов. Иногда о них помнит только местная легенда, иногда не помнит уже никто.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Раскопки древнего города

Сегодня технологии и изменения климата буквально выталкивают эти места обратно на поверхность — из-под скал, снега и воды. Об этом рассказывает Business Insider.

Подземные миры Турции: Матиате и Деринкую

На юго-востоке Турции, в городе Мидьят, где уже много веков стоят монастыри и церкви, несколько лет назад археологи наткнулись на вход в неизвестное подземное пространство. В 2020 году во время работ в известняковой породе исследователи обнаружили вход в огромный подземный город, который получил название Матиате. По оценкам, его начали вырубать почти две тысячи лет назад — то есть он старше многих религиозных сооружений на поверхности.

Под землёй открылась сеть коридоров и залов, соединяющих десятки комнат. Внутри нашли монеты, кости людей и животных, помещения для хранения вина и еды. Судя по масштабам, здесь могли укрываться десятки тысяч людей — некоторые оценки говорят о численности до 60 тысяч. Это был не просто убежище на случай опасности, а полноценный "город под городом".

Местные специалисты объясняют, что жители столетиями уходили вниз по целому набору причин. Под землёй было проще пережить жаркий климат, спрятаться от врагов, хищников, болезней. Сюда могли уходить те, кто боялся преследований за веру: в разные эпохи в регионе жили язычники, иудеи, христиане, мусульмане, и каждый пласт истории оставлял свой след в этом подземном лабиринте. Сегодня исследователи раскопали лишь небольшую часть Матиате, хотя предполагаемая площадь комплекса — около 9 миллионов квадратных футов. Цель археологов — шаг за шагом раскрыть весь город и со временем сделать его доступным для туристов.

Другой подземный гигант Турции — Деринкую в Каппадокии — вообще был rediscovered случайно. В 1963 году хозяин дома, ремонтируя подвал, заметил, что куры пропадают через щель в стене. Разобрав кладку, он обнаружил старый туннель, который уходил всё глубже. За стеной оказался целый подземный мир: многоуровневый город с залами, комнатами, конюшнями и кладовыми, уходящий на глубину до 85 метров.

Скальные породы в Каппадокии состоят из мягкого вулканического туфа, который легко поддаётся обработке. Этим пользовались древние жители: они создавали до 18 этажей подземных помещений, соединённых переходами. По разным оценкам, в Деринкую могли одновременно укрываться до 20 тысяч человек. Здесь были колодцы, вентиляционные шахты, места для скота, школы, религиозные помещения. Жили под землёй, судя по всему, не постоянно, но могли скрываться месяцами — во время войн, набегов или особенно суровых зим.

После раскрытия подземного города археологи нашли сотни входов, ведущих к сети туннелей под домами. В XX веке каппадокийские греки, покинув регион, унесли с собой и знание об этих пространствах, и город на десятилетия снова оказался "невидимым". Сегодня часть уровней Деринкую открыта для посетителей, и туристы могут буквально пройти по тем же коридорам, где когда-то прятались целые общины.

Город-призрак под водой: Сент-Томас и озеро Мид

История ещё одного "исчезнувшего" города связана не с камнем, а с водой. На юго-западе США, в Неваде, многолетняя засуха превратила некогда полноводное озеро Мид в наглядный пример изменений климата. Это крупнейшее водохранилище США, образованное плотиной Гувера, в 1980-х годах было почти полностью заполнено — около 9,3 триллиона галлонов воды. Но к 2020-м уровень воды опустился до минимальных значений с конца 1930-х.

На спутниковых снимках стало заметно широкое светлое кольцо минерализации по берегам — след от прежнего уровня воды. Там, где ещё недавно была гладь, появились высохшие участки дна. И вместе с ними — очертания некогда существовавшего здесь города Сент-Томас.

Посёлок основали мормоны в середине XIX века, затем его население поменялось, и к началу XX века здесь жили около 500 человек. В городе работала школа, почтовое отделение, магазины, в том числе лавка с мороженым. Всё изменилось, когда в 1928 году было принято решение о строительстве плотины на Колорадо. Вода постепенно поднялась и затопила долину, вместе с домами, улицами и хозяйством жителей. Последний житель покинул Сент-Томас на лодке, когда вода уже подступала к его дому.

Долгое время попасть на место старого города можно было только с аквалангом. Но сильная засуха и уменьшение водного стока привели к тому, что руины стали появляться над поверхностью чаще и на более долгий срок. Голые фундаменты, остатки стен, фрагменты конструкций — всё это теперь можно увидеть на высохших участках бывшего дна. Сент-Томас всплывал и раньше — в 1940-х и 1960-х годах, — но затем снова уходил под воду. Сейчас он стал своеобразным символом того, как изменения климата способны вернуть из небытия забытые места и одновременно напомнить о хрупкости водных ресурсов региона.

При этом уровень озера продолжает меняться. В 2024 году вода немного поднялась после особенно критического снижения, но будущее остаётся неопределённым: прогнозы по климату и стоку реки Колорадо говорят о долгосрочных рисках. Когда именно руины снова окажутся под водой — или, наоборот, будут видны ещё чаще, — пока никто сказать не может.

Лагерь подо льдом и город в лесу: Кэмп-Сенчури и Валериана

Не все скрытые города древние. Некоторые — совсем недавние, но спрятанные так надёжно, что увидеть их можно только с помощью сложной техники. Один из таких случаев — военный лагерь времён холодной войны Кэмп-Сенчури в Гренландии. В 1959 году инженерные части армии США построили подо льдом на севере острова сеть туннелей, в которых разместили небольшую "подледную деревню". Комплекс длиной около двух миль, работавший от ядерного реактора, мог принимать до двухсот человек. Под ледяным куполом находились жилые комнаты, лаборатории, спортзал, игровая зона, библиотека, парикмахерская — всё, что нужно для длительного пребывания.

Официально лагерь позиционировали как научную базу для изучения ледников: именно здесь начали бурить первые глубокие керны и исследовать строение ледяного щита. Но параллельно проект был связан с секретной программой "Ледяной червь", в рамках которой рассматривалась возможность размещения баллистических ракет подо льдом. В итоге от военной части проекта отказались, а в 1967 году базу законсервировали и покинули. Инженеры тогда считали, что растущий ледяной щит навсегда "запечатает" лагерь.

Спустя десятилетия ситуация изменилась. Потепление в Арктике вызывает таяние льда, и Кэмп-Сенчури оказался под пристальным вниманием учёных и экологов: внутри могут находиться радиоактивные отходы и другие загрязняющие вещества. В 2024 году радар, проникающий сквозь лёд (система UAVSAR НАСА), дал самое детальное на сегодняшний день изображение лагеря, спрятанного примерно на 30-метровой глубине. Для исследователей это одновременно и уникальный "срез" эпохи холодной войны, и напоминание о том, что-то, что когда-то задумывалось как "вечное замораживание", в условиях меняющегося климата уже не выглядит вечным.

Другая история, связанная уже не с льдом, а с лесами, — открытие скрытого майяского города Валериана на юго-востоке Мексики, в штате Кампече. Археолог Люк Олд-Томас, изучая данные лидара (лазерного сканирования местности с воздуха), наткнулся на аномалии под плотным пологом тропического леса. Эта технология позволяет "просвечивать" кроны деревьев и увидеть форму рельефа и построек под ними.

Оказалось, что под зелёной "шапкой" скрывается целый городской комплекс площадью около 15 квадратных километров. Исследователи насчитали более 6700 построек: жилые дома, площади, пирамидальные храмы, площадку для игры в мяч. По плотности застройки и масштабам инфраструктуры — террасы, дороги-насыпи, каналы, водохранилища — стало понятно, что это был крупный центр низменных майя. По оценкам, в период 750-850 годов нашей эры здесь могли жить от 30 до 50 тысяч человек. Учёные назвали город Валерианой в честь соседней лагуны.

При этом сам город пока никто физически не видела: все выводы основаны только на данных лидара. Археологам ещё предстоит добраться до Валерианы, чтобы проверить состояние построек, провести раскопки и понять, какие артефакты скрывает слой почвы. Возможно, многие каменные конструкции за столетия разрушились, а украшения и детали архитектуры спрятаны под осыпавшимися блоками. Но уже сейчас открытое "с неба" поселение считается одним из наиболее впечатляющих примеров того, как новые технологии меняют наше представление о плотности заселения древних территорий.

Сравнение скрытых городов: под землёй, под водой и под льдом

Истории Матиате, Деринкую, Сент-Томаса, Кэмп-Сенчури и Валерианы на первый взгляд очень разные, но в них много общего. Все эти места объединяет то, что в какой-то момент они перестали быть частью повседневного ландшафта и оказались скрытыми — будь то слои скалы, вода водохранилища, ледяной щит или джунгли.

Подземные города Турции — пример того, как люди сознательно уходили вниз, используя особенности геологии и ради безопасности создавая целый альтернативный мир. Город под озером Мид, напротив, оказался "жертвой" крупных инфраструктурных проектов XX века и теперь напоминает о сложной связи между развитием и экологией. Лагерь подо льдом в Гренландии показывает, как военные объекты, рассчитанные на вечную консервацию, могут вернуться в повестку из-за климатических изменений. Валериана демонстрирует, насколько условным может быть понятие "белого пятна" на карте: там, где взгляд видит лишь лес, технологии выявляют многолюдный мегаполис классической цивилизации майя.

Во всех случаях человек одновременно и создаёт, и "прячет" города — иногда намеренно, иногда как побочный эффект своих решений. А современные методы наблюдения, от спутников и лидара до радаров сквозь лёд, теперь заставляют нас по-новому смотреть на то, что находится под поверхностью привычного мира.

Плюсы и минусы технологий, которые помогают находить затерянные города

Современные инструменты исследования ландшафта сильно ускорили открытие скрытых объектов. Лидар позволяет "снять" лесной покров и увидеть планировку древних городов. Радар сквозь лёд даёт возможность "заглянуть" в недра ледяных щитов. Спутниковые снимки и данные об уровне воды показывают, как засуха обнажает прежние поселения. Всё это даёт мощный толчок археологии и истории, расширяет наши знания и помогает точнее оценивать влияние климата и инфраструктурных проектов.

Однако у этих технологий есть и ограничения. Они показывают в основном форму и контуры объектов, но не заменяют непосредственные раскопки и консервацию. Лидар не видит, что спрятано под поверхностью, а радар не даёт полной картины состояния сооружений. Кроме того, данные о скрытых городах поднимают новые экологические и этические вопросы: что делать с объектами, содержащими опасные отходы, как в случае с Кэмп-Сенчури; как сочетать массовый туризм и сохранение хрупких подземных и подводных памятников; как работать с территориями, где местные сообщества имеют свои интересы и память о прошлом.

Советы по знакомству со скрытыми городами

Если вы планируете посетить подземные или затопленные города, заранее изучайте официальные рекомендации и маршруты: такие объекты часто имеют ограничения по посещению. Отдавайте предпочтение лицензированным экскурсиям: это снижает риск для вас и помогает сохранить хрупкие памятники. Помните, что климатические изменения могут влиять на доступность локаций: уровень воды, состояние льда или почвы могут заметно меняться от сезона к сезону. В музеях и археологических центрах обращайте внимание на экспозиции, посвящённые методам исследования — это помогает лучше понять, как именно были обнаружены скрытые города. Относитесь с уважением к местным сообществам: для них руины и подземные комплексы могут быть не только туристической точкой, но и частью семейной или религиозной истории. Следите за новостями научных открытий: многие объекты, как Валериана, пока существуют только в виде карт и моделей, но в будущем могут стать полноценными археологическими площадками. Помните, что даже самые впечатляющие визуализации — это лишь первый шаг, и за каждым "сенсационным открытием" стоит долгая, кропотливая работа исследователей на земле.

Популярные вопросы о скрытых городах и их открытиях

Почему города вообще оказываются "потерянными"?

Причин много: природные катастрофы, изменение климата, строительство плотин и дорог, войны, переселения, экономический упадок. Иногда люди сознательно уходят в другие места, а старые поселения постепенно зарастают, затапливаются или засыпаются.

Можно ли считать все такие города пригодными для туризма?

Не всегда. Некоторые объекты слишком хрупкие или опасные — как Кэмп-Сенчури с потенциальными радиоактивными отходами. Другие, как Валериана, пока известны только по данным дистанционного зондирования и нуждаются в научной разведке и охране, прежде чем туда смогут попасть туристы.

Чем открытия вроде Валерианы важны для науки?

Они помогают пересмотреть представления о плотности населения, организации хозяйства и политической структуре древних цивилизаций. Один новый крупный город может изменить наше понимание того, как была устроена жизнь в целом регионе.

Означает ли засуха, что мы будем чаще "находить" затопленные города?

Частично да: снижение уровня воды действительно обнажает старые поселения и инфраструктуру. Но это двоякий эффект: вместе с новыми археологическими данными мы получаем и серьёзные экологические риски, связанные с изменением климата и нехваткой воды.