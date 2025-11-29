Древние строители Стоунхенджа: зачем они вырыли эти огромные ямы рядом

Ямы рядом со Стоунхенджем меняют историю древней Британии — BBC

Наука

Гигантские ямы, скрытые под мягкими холмами Уилтшира, вновь заставили археологов по-новому взглянуть на ландшафт вокруг Стоунхенджа.

Фото: Wikipedia by simonwakefield, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ стоунхендж

Новое исследование подтвердило: рядом с Дэррингтон-Уоллс обнаружен огромный неолитический комплекс вырытых людьми ям, которому более 4 тысяч лет.

Причём как единая структура он может соперничать с крупнейшими памятниками доисторической Британии. Об этом сообщает BBC.

Гигантские ямы рядом со Стоунхенджем

Речь идёт о серии массивных ям в районе Дэррингтон-Уоллс в Уилтшире, недалеко от Стоунхенджа и Вудхенджа. Каждая имеет около десяти метров в диаметре и более пяти метров в глубину — по сути, это "колодцы" размером с двухэтажный дом. Ямы расположены на равном расстоянии друг от друга и образуют большой круг, который исследователи называют единым сооружением.

Профессор Винс Гаффни из Университета Брэдфорда отмечает, что в таком масштабе это не просто набор случайных выемок в земле, а продуманная структура, вписанная в окружающий ритуальный ландшафт. По его словам, в статусе целостного объекта этот круг ям может быть одним из крупнейших доисторических сооружений в Британии, если не самым крупным.

Новое исследование, опубликованное в журнале Internet Archaeology Journal, подтвердило: ямы практически наверняка вырыты людьми, а не образованы естественными процессами. Возраст комплекса превышает четыре тысячи лет, то есть он относится к позднему неолиту — времени активного строительства мегалитических памятников.

Как доказали, что ямы вырыли люди

Чтобы понять происхождение этих загадочных структур, исследователи обследовали около 12 квадратных километров местности. Особенность в том, что ямы невозможно заметить невооружённым глазом: с земли и даже с обычных фотографий пейзаж выглядит спокойным — поля, тропы, редкие деревья.

Помогли геофизические методы и работа с рельефом: данные дронов, архивные материалы и подповерхностное сканирование. Когда контуры ям удалось зафиксировать, стало ясно, что перед учёными — не разрозненные ямы, а тщательно выверенный круг.

По меловому грунту Уилтшира рыть углубления такой глубины крайне тяжело, особенно с неолитическими инструментами. Это означает длительную коллективную работу, использование простейших методов измерения и довольно строгий план. Исследователи подчёркивают: подобный масштаб и точность указывают на хорошо организованное сообщество с чёткими представлениями о том, каким должен быть священный ландшафт.

Кроме того, круг ям оказался связан с другим памятником недалеко от Ларкхилла. Такая "сцепка" объектов говорит о том, что ямы были частью более широкого ритуального комплекса, а не изолированным экспериментом.

Что нашли внутри: ДНК, осадки и животные

Так как ямы слишком велики для полного быстрого раскопа, археологи выбрали другой путь: пробурили узкие скважины и взяли керны — цилиндрические образцы грунта из разных слоёв. Эти "столбики земли" позволили проследить, как ямы заполнялись осадками и органическими материалами в течение тысячелетий.

Специалисты выделили древнюю ДНК из отложений. Анализ показал присутствие остатков животных, в том числе овец и крупного рогатого скота. Это значит, что окрестности активно использовались людьми: поблизости могли проходить пути перегонов стада, устраиваться жертвоприношения или коллективные трапезы.

Также отложения помогли уточнить время создания ям.

Учёные применили метод люминесцентного датирования: зерна минеральных частиц "запоминают" последний контакт с солнечным светом. Когда их извлекают и стимулируют в лаборатории, можно оценить, сколько времени прошло с момента, когда осадок оказался в темноте, то есть с момента засыпки ямы.

"Суперхендж" и ритуальный ландшафт

Доктор Тим Киннэрд назвал комплекс "суперхенджем" — по аналогии с термином "хендж", которым археологи описывают земляные и каменные круги неолитической эпохи. В данном случае речь идёт не о кольце стоящих камней, как в Стоунхендже, а о гигантской цепи ям, формирующих круг вокруг Дэррингтон-Уоллс.

Важно, что новые данные вписываются в более широкое представление о районе Стоунхенджа как о едином ритуальном пространстве. Здесь сосредоточено множество памятников: сам Стоунхендж, Вудхендж, огромный земляной круг Дэррингтон-Уоллс, курганы и другие структуры. Круг ям, связанный с ограждением у Ларкхилла, дополняет этот "неолитический ансамбль", показывая, что люди того времени вписывали свои представления о мире прямо в ландшафт.

Исследователи подчёркивают: ямы могли служить не только границами или ориентирами. Возможно, они обозначали священную область, по которой совершались процессии, или разделяли пространство живых и мёртвых. Однозначного ответа пока нет, но новые данные позволяют лучше понять масштаб и сложность замысла древних строителей.

Стоунхендж и круг ям Дэррингтон-Уоллс

Стоунхендж давно считается одним из символов британской доисторической архитектуры. Это каменный круг с монолитами, ориентированными по Солнцу, и сложной историей строительства. Круг ям вокруг Дэррингтон-Уоллс устроен иначе. Вместо камней — глубокие выемки в меловом грунте. Вместо визуально доминирующего памятника — почти невидимая структура, скрытая под землёй.

Стоунхендж воспринимается как "центр" ритуального ландшафта. Круг ям, наоборот, очерчивает границу и работает с пространством в масштабе всей долины. При этом оба объекта демонстрируют высокую организацию труда и знание геометрии: точные круги, выверенные расстояния, ориентация в рельефе. В результате новые данные не умаляют значения Стоунхенджа, но показывают, что он был частью гораздо более сложной системы памятников.

Плюсы и минусы версии о "космологическом" смысле ям

Археологи всё чаще говорят о том, что подобные комплексы отражают системы верований древних обществ. У этой интерпретации есть свои сильные стороны. Ямы образуют чёткий геометрический круг, что свидетельствует о намеренном замысле, а не о случайном использовании. Связь с другими памятниками, такими как Ларкхилл и Дэррингтон-Уоллс, укладывается в идею единого ритуального ландшафта.

Масштаб работы и отсутствие утилитарных следов (например, явных признаков добычи мела) говорят в пользу символического назначения. Но есть и ограничения. Отсутствие письменных источников не позволяет точно знать, что именно означал этот круг для людей того времени. Интерпретации зависят от косвенных данных и могут меняться с появлением новых находок. ДНК животных и осадки дают информацию о среде, но не рассказывают напрямую о ритуалах или мифах.

Поэтому версии о "космологии" остаются научно обоснованными гипотезами, а не окончательными выводами.

Популярные вопросы о неолитических ямах у Стоунхенджа

Это открытие меняет наше понимание Стоунхенджа?

Оно не отменяет прежние знания, но расширяет контекст. Стоунхендж всё больше воспринимается как часть крупного ритуального ландшафта, а не отдельный памятник.

Зачем древним людям были нужны такие огромные ямы?

Точной функции пока не знают. Предполагают, что ямы могли обозначать священные границы, служить элементами ритуальных маршрутов или отражать представления о мире и космосе.

Можно ли увидеть эти ямы во время визита к Стоунхенджу?

Большинство структур скрыты под землёй и видны только через специальные карты и схемы. Но музеи и информационные центры в регионе часто показывают визуализации и материалы раскопок.

Почему возраст ям так важен?

Возраст более 4000 лет показывает, что они создавались примерно в ту же эпоху, что и другие крупные неолитические памятники региона. Это помогает уточнить хронологию и связи между объектами.

Что даёт анализ ДНК и осадков?

Древняя ДНК и слои отложений позволяют понять, какие животные и растения были в районе, как использовалась территория и как долго ямы оставались открытыми или заполнялись.