Откровение для вечных подростков: наука объяснила, почему в 25 вы ещё не взрослый

Исследование показало, когда мозг действительно становится взрослым
9:48
Наука

Возможно, вы не раз ловили себя на мысли, что в свои 25 или даже 30 вы всё ещё чувствуете себя "подростком с обязанностями", а не настоящим "взрослым человеком".

Нейроны и интеллект
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нейроны и интеллект

Новое исследование даёт этому ощущению вполне научное объяснение и сдвигает привычную границу взрослости намного дальше.

Оказывается, наш мозг завершает свой переход из подросткового в "взрослый режим" гораздо позднее, чем принято думать. Об этом пишет Metro.

Что на самом деле показало исследование

Нейробиологи из Кембриджского университета изучили, как меняется мозг человека на протяжении всей жизни — от рождения до глубокой старости. Исследование провели в подразделении MRC Cognition and Brain Sciences: учёные сравнили результаты МРТ-диффузионного сканирования мозга 3802 человек в возрасте от 0 до 90 лет.

На основе этих данных они выделили четыре ключевых "поворотных момента" — возрастных этапа, когда мозг особенно заметно перестраивает свои связи. Первый приходится примерно на девять лет, когда детский мозг переходит в подростковый режим работы. Далее, по данным команды, следует долгий период изменений, который заканчивается не в 18 и даже не в 25, а близко к 32 годам.

Именно к этому возрасту нейронные связи, отвечающие за коммуникацию между разными отделами мозга, переходят в более стабильное, "взрослое" состояние. Исследователи описывают это как переход от активной перенастройки к фазе относительного баланса.

"Примерно в возрасте 32 лет мы наблюдаем наиболее выраженные изменения в проводящих путях и самый большой общий сдвиг в траектории развития по сравнению со всеми остальными переломными моментами", — говорит стипендиат фонда Гейтса в Кембридже доктор Алекса Маусли.

По словам учёных, подростковый возраст в нейробиологическом смысле — это не только гормоны и школьные годы, а длинный отрезок, когда мозг активно формирует сеть связей, влияющих на поведение, эмоции, самоконтроль и принятие решений.

Как меняется мозг от 9 до 90

Авторы работы подчёркивают, что говорить о "подростковом мозге" стоит гораздо шире, чем принято. Если половое созревание относительно легко отметить по физиологическим изменениям, то момент, когда мозг переходит к полноценному взрослому режиму, гораздо менее очевиден.

Исследование описывает несколько этапов:

  1. Около 9 лет — мозг выходит из чисто "детского" режима и вступает в фазу активной перестройки, связанной с подростковым периодом.

  2. К 32 годам — завершается основной блок изменений, нейронные связи становятся более стабильными, а архитектура мозга — более "взрослой".

  3. С 30 до примерно 60 лет — относительно стабильный этап, когда серьёзных структурных "скачков" не происходит, а изменения идут плавно.

  4. Около 66 лет — начало раннего старения, когда возрастные изменения становятся заметнее.

  5. Примерно к 83 годам — фаза позднего старения, связанная с более выраженным снижением пластичности и другими возрастными процессами.

В период между 30 и 60 годами мозг не "замирает", но резких перестроек, по данным исследования, уже нет. Отдельные зоны становятся более обособленными, а связи между ними — более избирательными.

Авторы работы связывают это с тем, что к этому времени многие когнитивные и личностные характеристики выходят на плато: интеллект и черты личности, по данным других исследований, меняются менее резко, чем в юности и старости.

Почему 32 — не "волшебный рубеж"

Важно понимать: цифра 32 — не магическая граница между "детством" и "взрослой жизнью" и уж точно не юридический возраст совершеннолетия. Речь идёт о среднем нейробиологическом показателе, полученном по группе из нескольких тысяч человек. У кого-то мозг стабилизируется раньше, у кого-то немного позже, а на процессы влияют генетика, образ жизни, стресс, здоровье и многие другие факторы.

Скорее, эта цифра помогает объяснить, почему многие люди в 25-30 всё ещё ощущают себя "в пути": продолжают искать профессиональный путь, часто меняют интересы, пробуют новые социальные роли, а иногда чувствуют внутренний разрыв между ожиданиями общества и собственным состоянием. Если мозг всё ещё находится в фазе длительной перестройки, это не "недостаток характера", а часть естественного развития.

Такое понимание может снижать ощущение вины или тревоги за то, что "к 30 я ещё не стал тем самым взрослым". С точки зрения нейробиологии, этот период всё ещё относится к поздней подростковости — во всяком случае, если смотреть на структуру мозговых связей, а не на паспорт.

Сравнение юридического и "нейронного" взросления

Юридически во многих странах человек становится взрослым в 18 лет. В этот момент он получает право голосовать, подписывать договоры, нести полную ответственность за свои решения. Биологическая реальность, судя по данным исследования, гораздо сложнее. Мозг продолжает активно изменяться и после 18 лет.

Нейробиологические маркеры подросткового периода, связанные с развитием проводящих путей, сохраняются до третьего десятка жизни. Общество ожидает полной стабильности и определённости от людей уже в начале двадцатых. На уровне мозговой архитектуры это время всё ещё похоже на "строительную площадку".

В итоге многие испытывают внутренний конфликт между социальными нормами и собственным ощущением незавершённости. Понимание различия между юридическим и нейронным взрослением может помочь мягче относиться к себе и другим в этом возрасте.

Плюсы и минусы "долгой подростковости"

Продлённая фаза перестройки мозга имеет не только сложности, но и преимущества. С одной стороны, более длительная пластичность даёт возможность дольше учиться, осваивать новые навыки и менять траекторию жизни. Мозг в этом возрасте всё ещё достаточно гибок, чтобы подстраиваться под новые задачи и опыт.

С другой стороны, растянутая во времени "подростковость" может сопровождаться ощущением нестабильности. Человек может дольше сомневаться в выборе профессии, партнёра, стиля жизни. Дополнительное давление создают социальные ожидания "успеть всё к 30".

Плюсом такого периода становится возможность пробовать и ошибаться без окончательного "застывания" в одной роли. Минусом — повышенный риск выгорания, если постоянно сравнивать себя с чужими успехами и игнорировать собственный темп развития.

Как прожить путь к взрослости спокойнее

  1. Признайте, что чувство "я ещё не совсем взрослый" в 25-30 лет — нормальное, а не признак несостоятельности.

  2. Разделите внешние ожидания и свои реальные потребности: что вы делаете "по норме", а что действительно важно лично вам.

  3. Ставьте среднесрочные цели на 1-3 года, а не требуйте от себя окончательного плана на всю жизнь.

  4. Следите за базовыми факторами здоровья мозга: сон, движение, питание и снижение хронического стресса влияют на то, как проходят периоды перестройки.

  5. Не бойтесь переучиваться или менять траекторию — возраст до 30-35 лет всё ещё благоприятен для освоения нового.

  6. Обсуждайте свои переживания с близкими или специалистом: знание о том, что многие проходят через подобные чувства, снижает тревогу.

  7. Помните, что "взрослость" — это не один момент, а процесс: ответственность, самостоятельность и устойчивость формируются постепенно, а не "в день рождения".

Популярные вопросы о возрасте взрослости

Значит ли это, что до 32 лет человек остаётся подростком?
Нет, речь не идёт о том, что в социальном или юридическом смысле все до 32 лет — подростки. Исследование описывает именно структурные изменения мозга, а не правовой статус или зрелость в широком смысле.

Если мозг стабилизируется после 30, развиваться дальше уже поздно?
Нет, нейропластичность сохраняется всю жизнь, просто после определённого возраста крупные структурные "скачки" происходят реже. Учиться, менять привычки и развивать навыки можно и в 40, и в 60 — просто процесс может быть чуть менее быстрым.

Почему важно знать о таких "поворотных моментах"?
Это помогает реалистичнее смотреть на свои ожидания к себе и другим, лучше понимать подростков и молодых взрослых, а также планировать образование, карьеру и отдых с учётом реальных возможностей мозга на разных этапах жизни.

Если мне уже больше 32, всё уже "зафиксировано" навсегда?
Нет, исследование говорит о стабилизации архитектуры, а не о полном прекращении изменений. Мозг продолжает адаптироваться к опыту, а здоровье, когнитивные нагрузки и образ жизни остаются важными факторами до глубокой старости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
