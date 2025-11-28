9 веков под водой: почему корейская керамика выглядит как новая

900 лет пролежала под водой корейская керамика и отлично сохранилась — исследователи

Между шумом приливов и слоистой глиной у побережья Южной Кореи почти девять веков пролежали керамические чаши, которые сегодня выглядят так, будто их только что достали из печи.

На первый взгляд это похоже на чудо: 87 предметов эпохи Корё подняли со дна моря без единой трещины, и их блеск ошеломил даже искушённую публику.

Почему же находка из Тэана сохранилась столь идеально и действительно ли западное побережье Кореи обладает особыми свойствами? Об этом рассказывает Korea Herald.

Блестящий селадон из глубины веков

10 ноября южнокорейские археологи объявили, что подняли со дна моря у западного побережья Тэана налоговое судно XV века эпохи Чосон, получившее обозначение "Мадо 4". Но внимание быстро переключилось на соседнюю находку из тех же вод: две связки селадона королевства Корё, аккуратно вложенные друг в друга.

Всего подняли 87 предметов, датируемых примерно 1150-1175 годами. После первичной очистки чаши и пиалы выстроили на чёрных подставках, и под светом ламп они буквально сияли. Именно этот контраст между возрастом и состоянием вызвал у многих вопрос: как керамика, проведшая столетия на морском дне, может выглядеть почти как новая.

Исследователи Национального научно-исследовательского института морского культурного наследия (NRIMCH) признают, что такой эффект впечатляет, но подчёркивают: он объясним сочетанием технологии упаковки груза и особенностей морского дна в районе Тэана.

Как упаковка спасла 87 чаш

Одной из причин идеального внешнего вида стала сама логика средневековой перевозки груза. Керамика была уложена во вложенные друг в друга стопки, и, судя по всему, именно в таком виде впервые погружена на борт. Этот способ экономил место в трюме, но вместе с тем выполнял и защитную функцию.

Внешние миски брали на себя основную нагрузку в момент удара корабля о дно или при оседании конструкции. Если и появлялись трещины, они были незначительными и поддавались восстановлению.

Поэтому не потребовалось выбирать единичные "выставочные" экземпляры. Состояние оказалось столь ровным, что все 87 предметов можно было показать прессе без отбора.

Почему грязевые отмели становятся "убежищем" артефактов

Вторая составляющая успеха — уникальные условия морского дна у Тэана. Этот район западного побережья Кореи окаймлён обширными приливными отмелями с высоким содержанием мелких глинистых частиц. Эти отмели уже признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО за их экологическую ценность, но для археологов они важны ещё и как природная "капсула сохранности".

Керамические изделия из Мадо были обнаружены не на открытом грунте, а под слоем ила. После крушения корабль и его груз постепенно оседали, а сверху их накрывали новые отложения.

Такая "консервация" даёт сразу два эффекта. Во-первых, под глиной образуется среда с низким содержанием кислорода, в которой микроорганизмы менее активны. Это снижает разрушение органических материалов: деревянных деталей, бирок, зерна. Во-вторых, плотная глина фиксирует предметы и не даёт им перемещаться под воздействием волн и течений.

Иначе говоря, чем глубже чаши уходят в густой ил, тем меньше у них шансов столкнуться с камнями, песком и сильным приливным потоком.

Сравнение условий сохранности артефактов

Картина меняется, как только мы переносимся в другие районы корейских морей. Национальный институт морского наследия уже много лет исследует место крушения китайского торгового судна эпохи Южной Сун у Синчан-ни на острове Чеджудо. Там дно совершенно иное: вместо глины — камни и песок, а вместо спокойных отмелей — открытая, высокоэнергичная среда.

В таких условиях керамика гораздо чаще разбивается, покрывается сколами, истирается о камни. Многие предметы там сохранились только в виде фрагментов, а целые экземпляры — скорее исключение. Сильные волны, течения и присутствие морских организмов годами разрушают поверхность и форму изделий.

Исследователи отмечают, что по мере удаления от илистых отмелей Тэана, Шинана или Вандо в сторону южного побережья — Кохына, Ёсу, Кодже — защитный слой глины становится тоньше, а доля каменистого и песчаного дна растёт. Соответственно, груз затонувших судов там подвергается большему механическому воздействию.

Таким образом, селадон из Мадо — наглядный пример того, как сочетание мягкого грунта, небольшой глубины и илистых отложений может подарить археологам практически идеальные по сохранности предметы, в то время как в других акваториях того же региона керамика нередко доходит до нас в виде осколков.

Уникальность западного побережья или часть общего рисунка

Фотографии из Тэана легко подталкивают к мысли, что это место — чуть ли не уникальный природный сейф для керамики. Однако корейские исследователи осторожны в оценках.

Похожие условия встречаются и в других акваториях Восточной Азии, особенно вдоль китайского побережья Жёлтого моря, которое геологически связано с западным побережьем Кореи. Селадон с китайских затонувших кораблей, оказавшихся под плотными донными отложениями, показывает сопоставимый уровень сохранности.

Особенность Тэана — в концентрации факторов. Небольшая глубина, широкие илистые отмели и многовековая активная морская торговля привели к тому, что в пределах относительно небольшой акватории накопилось сразу несколько исторических кораблекрушений. Артефакты с предыдущих объектов, обозначенных как Мадо 1-4, уже хранятся и демонстрируются в близлежащем Морском музее Тэана, и новая находка логично вписывается в этот контекст.

Зачем археологам "идеальные" чаши

Для широкой публики стопки почти нетронутого селадона выглядят как сенсация. Для археологов это, прежде всего, часть большого исследования морских путей, торговли и ремесла эпохи Корё.

Во время последних раскопок у острова Мадо рядом с керамикой нашли деревянный якорь, якорные камни, рисовые зёрна, фрагменты древесины и другие элементы корабельного груза. Всё это позволяет предположить, что под слоем ила может скрываться ещё один корпус судна эпохи Корё, который сейчас условно называют "Мадо 5".

Главная интрига для исследователей — в том, какие сведения смогут дать будущие работы. Если внутри корпуса удастся обнаружить деревянные или бамбуковые бирки, они могут указать, где именно был изготовлен селадон, каким маршрутом он следовал и кому предназначался.

Таким образом, ценность находки — не только в красоте самих чаш, но и в возможностях восстановить целую историю морской торговли XII века: от гончарной мастерской до конечного заказчика.

Плюсы и минусы находок в приливных отмелях

Археологи подчёркивают, что работа в среде вроде Тэана имеет свои сильные стороны и ограничения.

Преимущества илистых отмелей для сохранности:

• Высокая вероятность обнаружить неповреждённые керамические изделия.

• Защита от механического воздействия волн, камней и песка.

• Замедленное разрушение органики в условиях низкого уровня кислорода.

• Возможность изучать целые партии груза, а не разрозненные фрагменты.

Но есть и сложные стороны:

• Раскопки в вязком иле технически сложны и требуют аккуратной работы.

• Точная фиксация положения предметов в толще донных отложений занимает больше времени.

• Органические материалы хоть и лучше сохраняются, но нуждаются в сложной консервации после подъёма.

• Спутниковые и гидролокационные исследования сложнее интерпретировать из-за неоднородности донного грунта.

Советы шаг за шагом: как работают подводные раскопки в Тэане

Предварительное исследование района. Специалисты анализируют исторические источники, старые карты и данные о морских маршрутах, чтобы определить перспективные зоны поиска. Инструментальное обследование дна. Применяют гидролокаторы бокового обзора, магнитометры и видеосъёмку, чтобы выявить аномалии и потенциальные участки кораблекрушений. Локальное зондирование грунта. В намеченных точках исследуют толщу ила, чтобы подтвердить наличие объектов: фрагментов дерева, керамики, металлических деталей. Планомерные раскопки. Дайверы по квадратам снимают верхние слои донных отложений, фиксируют положение артефактов и документируют каждую находку. Подъём и первичная очистка. Предметы аккуратно поднимают на поверхность, промывают от ила и готовят к транспортировке в лабораторию консервации. Консервация и анализ. В лаборатории артефакты стабилизируют, описывают, датируют, сопоставляют с другими находками и включают в общую научную картину. Музейная экспозиция. Уже после завершения основных исследований отобранные предметы попадают в музей, где становятся частью постоянных или временных выставок.

Популярные вопросы о находках селадона у берегов Тэана

Почему селадон из Тэана выглядит почти "новым"?

Его спасло сочетание двух факторов: вложенная упаковка груза, защищающая внутренние чаши, и плотные глинистые отложения, которые за века полностью "запечатали" керамику в слое ила.

Можно ли увидеть подобные находки в музее?

Артефакты с предыдущих кораблекрушений района Мадо (Мадо 1-4) уже хранятся и экспонируются в Морском музее Тэана. Новые находки после консервации, как правило, тоже пополняют музейные собрания.

Всегда ли керамика с затонувших судов сохраняется так хорошо?

Нет. Там, где дно каменистое и открытое, как у Синчан-ни на Чеджудо, керамика чаще разбивается, покрывается сколами и сохранилась в основном в виде фрагментов. Тэан — удачный пример именно благодаря илу и слабому механическому воздействию.

Почему археологов интересуют не только сами чаши, но и якоря, бирки и зерно?

Потому что эти детали помогают восстановить контекст: маршрут корабля, происхождение груза, сеть торговли и связи между регионами. Именно совокупность предметов, а не единичный артефакт, даёт полноценную историческую картину.

Могут ли подобные находки изменить наше представление о Корё и морской торговле?

Да, каждая новая раскопка уточняет маршруты, масштабы экспорта керамики и организацию морских перевозок, дополняя известные письменные источники живыми материальными свидетельствами.