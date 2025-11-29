Неумолимый процесс под саркофагом: лава Чернобыля может выпустить то, что десятилетия было заперто

В Чернобыльской лаве обнаружен налёт, разрушающийся от влаги — СПбГУ

Исследования последствий аварии на Чернобыльской АЭС остаются актуальными даже спустя десятилетия, поскольку изменения материалов внутри разрушенного энергоблока продолжают влиять на экологическую обстановку. Наиболее сложным объектом изучения остаются затвердевшие расплавы, образовавшиеся после катастрофы и получившие название "лава". Внимание к этим образованиям растёт, так как их устойчивость меняется под влиянием окружающей среды. Об этом сообщает spbu.ru.

Что представляет собой чернобыльская лава

Сразу после аварии в апреле 1986 года расплавленное топливо вместе с конструкционными материалами попало в подреакторные помещения. Внутри реактора происходили высокотемпературные процессы, из-за которых смешались оксид урана, циркониевые оболочки тепловыделяющих элементов и силикатные компоненты строительных материалов. После охлаждения расплав превратился в плотный твёрдый материал, внешне похожий на вулканическую лаву. Именно из-за этого сходства он получил соответствующее название.

Этот материал стал объектом пристального изучения, поскольку сочетает в себе большое количество радиоактивных примесей. На сегодняшний день выделяют два основных типа лавы — чёрную и коричневую. Они отличаются концентрацией урана и структурой. Причина такого расслоения пока остаётся не до конца ясной. Исследователи предполагают, что могли существовать два независимых очага расплава или произошло разделение материала на стадии затвердевания.

Находящаяся под саркофагом лава остаётся стабильной лишь внешне. Несмотря на монолитную структуру, со временем она подвергается естественным химическим процессам, способным влиять на степень её разрушения.

Что заинтересовало исследователей

Недавняя работа российских учёных была посвящена изменениям, которые произошли на поверхности лавы в результате её контакта с влагой. На образцах обнаружен жёлтый налёт, который является продуктом изменения степени окисления урана. Именно такие процессы вызывают опасения, так как они могут приводить к разрушению затвердевших образований.

В лабораторных условиях налёт показал склонность к распаду. Это означает, что изменения структуры происходят даже при минимальном воздействии окружающей среды. В природе такое разрушение вызывают осадки, грунтовые воды или длительная влажность воздуха. Установлено, что даже небольшое количество атмосферной влаги запускает химические реакции, которые способны влиять на устойчивость материалов.

Изменение поверхности лавы важно не только с точки зрения физической сохранности объектов. Когда окисленные соединения распадаются, они могут высвобождать загрязнённые компоненты, способные перемещаться в почве и мигрировать в водные источники. Поэтому изучение поведения такого налёта позволяет оценить долговременный экологический риск.

Влияние атмосферной влаги

Экспериментальные данные показали, что расплавы, находящиеся под саркофагом, подвержены воздействию влаги даже при её низкой концентрации. Это не требует прямого контакта с осадками: достаточно присутствия влажного воздуха, характерного для закрытых помещений старых объектов. В результате на поверхности появляются слои, которые постепенно превращаются в хрупкий материал. Их разрушение создаёт условия для высвобождения радиоактивных частиц.

Такой процесс объясняется реакциями изменения состояния урана, которые сопровождаются переходом в менее устойчивые соединения. Эти образования легче теряют структурную целостность. Именно поэтому учёные уделяют столь пристальное внимание химическим изменениям лавы: они могут приводить к постепенному разрушению массивов, что в долгосрочной перспективе повышает вероятность распространения загрязняющих веществ.

Почему изучение лавы важно для экологии

Несмотря на длительность периода с момента аварии, изменения в подреакторных помещениях продолжают происходить. Саркофаги, установленные над энергоблоком, ограничивают контакт лавы с атмосферой, но не могут полностью исключить воздействие влаги и связанных с ней реакций. Поэтому оценка стабильности материалов необходима для прогнозирования возможных рисков.

Повышенная подвижность соединений урана, возникающая при разрушении поверхностных слоёв, может создавать угрозу для почв и грунтовых вод. Если загрязняющие элементы начинают мигрировать, зона влияния может выходить далеко за пределы самого реакторного помещения. Подобные процессы требуют моделирования, чтобы иметь возможность заранее оценивать последствия и принимать меры для предотвращения экологических проблем.

Сравнение типов чернобыльской лавы

По состоянию на сегодня известно, что чёрная и коричневая лава отличаются не только по внешнему виду, но и по внутреннему составу.

Чёрная лава содержит более высокую концентрацию урана. Она плотнее и имеет характерную тёмную структуру, что указывает на особенности процесса смешивания материалов. Её поверхность более устойчива, но в условиях повышенной влажности также подвержена изменениям.

содержит более высокую концентрацию урана. Она плотнее и имеет характерную тёмную структуру, что указывает на особенности процесса смешивания материалов. Её поверхность более устойчива, но в условиях повышенной влажности также подвержена изменениям. Коричневая лава включает больше силикатных включений. Она считается менее плотной и потенциально более уязвимой к воздействию влаги. Степень разрушения у обеих разновидностей зависит от того, насколько интенсивно происходят процессы окисления на поверхности.

Обе разновидности лавы остаются объектом изучения, поскольку их устойчивость различна и требует индивидуальной оценки.

