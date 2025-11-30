Город становится прозрачным: платформa фиксирует опасные отклонения ещё до подписи архитектора

ВолгГТУ разработал систему автоматической проверки проектов – rg.ru

Городская застройка кажется упорядоченной только на первый взгляд: за каждым зданием стоит длинный путь согласований, где малейшая ошибка в расчётах может привести к серьёзным последствиям. Особенно трудно соблюдать нормы при проектировании сложных объектов — от школ и больниц до транспортных узлов и новых кварталов. Поэтому появление технологии, способной автоматически проверять проекты ещё до их передачи специалистам, вызвало повышенный интерес в профессиональном сообществе. Об этом сообщает rg. ru.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ строительство

Как появилась идея автоматизировать проверку городской среды

В Волгоградском государственном техническом университете разработали программную систему, которая анализирует цифровые модели объектов и выявляет нарушения строительных и санитарных норм ещё на стадии проектирования. Эта идея родилась на стыке градостроительства, инженерных расчётов и цифровых технологий. Авторы разработки стремились решить одну из самых трудоёмких задач отрасли — ускорить экспертизу проектов и снизить количество ошибок, возникающих при ручной проверке документации.

Экспертиза городских сооружений — обязательная часть подготовки любого проекта, независимо от того, идет ли речь о сквере, детском саде, автобусном парке или новом корпусе больницы. Даже несколько неправильно рассчитанных метров могут привести к нарушениям санитарных требований. Например, дошкольное учреждение должно быть размещено на определённом расстоянии от дорог, железнодорожных путей и автозаправок. Корпуса внутри участка также должны соблюдать нормативы взаимного расположения, чтобы обеспечить достаточное естественное освещение.

До недавнего времени эксперты проводили большую часть проверок вручную или использовали зарубежное программное обеспечение, которое не всегда корректно учитывало российские правила. Новая отечественная система позволяет автоматизировать значительную часть этих операций, сокращая время экспертизы и снижая риск человеческих ошибок.

Принцип работы системы и её ключевые особенности

Разработанное ПО анализирует проект, выявляет несоответствия и формирует перечень нарушений, которые проектировщикам необходимо устранить ещё до передачи документации на экспертизу. Это особенно важно в условиях постоянного обновления нормативной базы, где даже опытный специалист может пропустить неочевидное несоответствие.

"Система анализирует цифровую модель города и правила в онтологии, выявляя ошибки, например слишком близко стоящие здания, недостаточную озеленённость, а также другие нарушения санитарных или строительных норм. То есть она помогает проектировщику изначально избежать нарушений, а при экспертизе такие проблемы автоматически показывает", — объяснил Данила Парыгин.

Автор разработки уточнил, что система способна учитывать положения ГОСТов, СанПиН и действующих сводов правил. Это позволяет проверять как расстояния между объектами, так и условия минимального уровня озеленённости или правильность размещения функциональных зон.

Система представляет собой гибкую платформу, которая подключается к цифровой модели города, анализирует её структуру и сопоставляет с нормативной онтологией. Такой подход делает процесс проверки точным, объективным и менее затратным по времени.

Почему автоматизация важна для градостроительства

Современные города растут и меняются быстрее, чем успевают обновляться методы их проектирования. Автоматизация экспертиз помогает выровнять этот дисбаланс. Использование цифровых моделей позволяет рассматривать город как единую взаимосвязанную систему, а не как набор отдельных объектов, что существенно повышает качество планирования.

Разработка ВолгГТУ открывает перспективы для перехода к интеллектуальной экспертизе — процессу, который в будущем сможет полностью моделировать влияние новых объектов на окружающее пространство. В случае успешного развития технологии будет возможно создавать цифровые двойники населённых пунктов, позволяющие прогнозировать последствия любых изменений ещё до начала строительства.

Такие инструменты делают возможным и более точное градостроительное планирование. Например, система может контролировать, не снизится ли уровень освещённости жилья из-за нового здания, не окажется ли образовательное учреждение слишком близко к шумной трассе или не нарушены ли требования по озеленённости участка.

Сравнение: ручная экспертиза и автоматизированная система

Сопоставление традиционной экспертизы и новой автоматизированной платформы позволяет наглядно увидеть преимущества цифрового подхода. Ручная проверка требует значительного времени, она подвержена субъективному восприятию и зависит от квалификации конкретного специалиста. При большом количестве документов возрастает риск пропустить несоответствие или неверно оценить параметры проекта.

Автоматизированная система работает иначе: она сравнивает проект с нормативами по заданным алгоритмам и обнаруживает нарушения с высокой точностью. При этом исключается человеческий фактор, что особенно важно при проверке больших объектов и сложных территориальных моделей. Однако полностью заменить экспертов система пока не может: ручная проверка остаётся необходимой для оценки нестандартных ситуаций и контекстных факторов.

Таким образом, обе модели дополняют друг друга: автоматизация снимает рутину и ускоряет процесс, а эксперт обеспечивает точность при сложных проектных решениях.

Плюсы и минусы автоматизации проверки городской среды

Внедрение цифровых инструментов в градостроительную экспертизу имеет свои сильные стороны, но одновременно требует взвешенного подхода.

Плюсы довольно значительны. Система позволяет значительно сократить время на проверку и снизить нагрузку на специалистов. Уменьшается риск ошибки, связанной с человеческим фактором. Проектировщики получают возможность увидеть нарушения ещё до передачи проекта на экспертизу. Использование цифровых моделей повышает точность анализа городской среды. Автоматизация способствует созданию цифровых двойников городов.

Минусы тоже существуют. Программное обеспечение требует регулярного обновления, чтобы соответствовать изменению нормативной документации. Необходимо обеспечить обучение сотрудников работе с системой. Для нестандартных проектных решений цифровые алгоритмы пока не всегда достаточны. Внедрение технологии требует инвестиций в инфраструктуру и поддержку серверных мощностей.

Советы для проектировщиков, внедряющих цифровые инструменты

Стоит заранее ознакомиться с нормативами, которые учитывает система, чтобы лучше планировать архитектурные решения. Важно использовать корректные цифровые модели, поскольку неточности в исходных данных вызывают ошибки анализа. Проектировщикам рекомендуется интегрировать систему на ранних этапах проектирования, чтобы избежать переделок. Следует регулярно проверять обновления нормативов и удостоверяться, что программное обеспечение поддерживает актуальные версии документов. Для сложных проектов нужно сочетать автоматическую проверку с консультацией экспертов.

Популярные вопросы об автоматизации экспертизы городской среды

Можно ли полностью заменить экспертов автоматической системой?

Нет, но система снимает большую часть рутинных задач и улучшает качество анализа.

Какие нормы она проверяет?

ГОСТы, СанПиН и своды правил, относящиеся к строительству и размещению объектов.

Можно ли использовать её для создания цифрового двойника города?

Да, разработчики рассматривают эту возможность в перспективе.