Мини-устройство печатает кожу за секунды: медицина подходит вплотную к эпохе органов на заказ

Современная регенеративная медицина стремительно меняет представления о лечении тяжёлых повреждений тканей и хронических ран. Но даже в этой динамичной сфере встречаются проекты, которые заставляют пересматривать сам подход к медицинским технологиям. Именно такой эффект произвела презентация Сеченовского университета на V Конгрессе молодых учёных, где были показаны разработки, объединяющие биоинженерию, клеточные технологии и принципы персонализированной медицины. Об этом сообщает rg. ru.

Новая технологическая платформа и стратегическая цель проекта

Сеченовский университет представил разработки, которые входят в крупный проект "Клетка-как-лекарство". Его задача — вывести клеточные методы лечения из разрозненных исследовательских лабораторий на уровень системной, промышленной медицинской технологии. Университет создаёт первую в России автоматизированную платформу полного цикла, которая будет способна производить индивидуальные клеточные препараты с заданными параметрами качества и доступной себестоимостью.

Такой формат позволяет идти дальше, чем обычные лабораторные наработки, и создаёт основу для внедрения клеточной терапии в клиническую практику. Автоматизация цикла производства снижает риски вариативности, делает процесс предсказуемым и открывает перспективу масштабирования, что особенно важно для сложных случаев, где стандартные методы лечения оказываются недостаточно эффективными.

Именно на фоне разработки платформы и были представлены прототипы новых устройств, которые могут существенно повысить эффективность лечения хронических ран и ускорить работу с тканевыми эквивалентами.

Портативный биопринтер: возможности регенерации прямо во время операции

Одним из центральных экспонатов стал портативный ручной биопринтер "Биоган". Это одно из первых мобильных устройств такого типа в России, позволяющее наносить регенеративный состав непосредственно во время хирургического вмешательства. По принципу действия он напоминает 3D-ручку, но вместо расплавленного пластика используется биосостав, содержащий клеточные компоненты пациента.

"Устройство работает с уникальными биочернилами на основе желатинового гидрогеля, сфероидов собственных клеток пациента и внеклеточных везикул, обладающих прорегенеративным и противовоспалительным действием", — рассказала руководитель дизайн-центра "Биофабрика" Сеченовского университета Полина Бикмулина.

Применение биопринтера направлено на лечение хронических плохо заживающих ран, включая диабетические язвы и ожоги. Биочернила создают тонкую биологическую прослойку, которая перекрывает раневую поверхность и формирует основу для образования новой ткани. Это сокращает риск инфицирования и ускоряет процесс восстановления, позволяя врачу формировать слой покрытия точно в соответствии с формой повреждённого участка.

Разработка уже проходит доклинические испытания на минипигах — стандартной модели, применяемой для оценки безопасности биомедицинских технологий. Успешное завершение этого этапа позволит перейти к клиническим исследованиям и использовать биопринтер в медицинских центрах.

Биореактор для растяжения тканей: новый подход к созданию биоэквивалентов

Второй ключевой разработкой стал тканеинженерный биореактор, созданный для растяжения биоэквивалентов — искусственных аналогов человеческих тканей. Это первый в России автоматизированный биореактор, оснащённый специализированной ячейкой, имитирующей физиологическое растяжение. Такой механизм необходим для того, чтобы создаваемые тканевые аналоги приобретали естественные свойства, характерные для живых структур организма.

Технология является важным элементом мегапроекта "Орган-на-заказ" и направлена на формирование полноценных тканевых конструкций для замены повреждённых участков организма. Биореактор позволяет создавать условия, близкие к естественным, что повышает качество формируемых тканей и делает их более жизнеспособными.

Этот подход востребован в хирургии, травматологии и пластической реконструкции, где требуется надёжная замена тканей, потерянных в результате травм, ожогов, операций или хронических заболеваний. Автоматизация увеличивает стабильность процесса, снижает вероятность ошибок и позволяет обрабатывать образцы в большем количестве.

Трёхмерная печать в стационарном формате: расширенные возможности лабораторий

Помимо мобильных устройств на стенде был представлен стационарный 3D-биопринтер — классическая лабораторная платформа для послойного создания биологических конструкций. Такой аппарат позволяет моделировать трёхмерные структуры с высокой точностью, что особенно важно при создании сложных тканевых каркасов, требующих определённой плотности, геометрии и распределения клеток.

Стационарные биопринтеры давно используются в мировых исследовательских центрах для работы с клеточными культурами, формированием фрагментов тканей и тестированием новых биоматериалов. Присутствие таких устройств в российских лабораториях расширяет возможности исследовательских коллективов и ускоряет процесс внедрения биопечати в клинические практики.

Сравнение: мобильный и стационарный биопринтеры

Если сопоставлять мобильный и стационарный биопринтеры, становится заметно, как по-разному они решают задачи регенеративной медицины. Стационарный принтер оптимален для лабораторной работы: он создаёт сложные конструкции, требует точного контроля условий и подходит для проектов, где важны параметры структуры. Мобильный биопринтер работает непосредственно в операционной: он не создаёт больших объёмов ткани, зато обеспечивает быстрое нанесение биочернил на раневую поверхность.

Стационарная система выполняет задачи подготовки биоматериалов. Портативное устройство решает задачу клинического применения. Вместе они образуют связку, способную охватить весь цикл — от разработки технологии до её внедрения в медицинскую практику.

Плюсы и минусы новых технологий Сеченовского университета

Появление биопринтеров и биореакторов открывает новые перспективы для пациентов, однако эти решения имеют особенности, которые важно учитывать.

Преимущества значимы. Биопринтер позволяет работать индивидуально с каждым пациентом, формируя покрытие точно по форме раны. Использование собственных клеток снижает риск отторжения и ускоряет восстановление. Автоматизация биореактора обеспечивает высокую повторяемость результатов, что особенно важно при создании тканевых аналогов. Такие разработки формируют основу для проектов по созданию органов на заказ и расширяют доступность клеточной терапии.

Ограничения тоже присутствуют. Технологии требуют длительных доклинических исследований, чтобы подтвердить безопасность. Для широкого внедрения необходимы обученные специалисты и доступ к лабораторной инфраструктуре. Внедрение устройств требует согласования с регуляторами и адаптации клинических протоколов. Кроме того, стоимость оборудования может стать препятствием для небольших медицинских центров.

Советы для медцентров, планирующих внедрение биопечати

Следует заранее оценить потребность в технологии и определить, какие клинические задачи она сможет решить. Важно формировать междисциплинарные команды, объединяющие хирургов, биоинженеров и специалистов по клеточным культурам. Необходимо подготовить лабораторные помещения, соответствующие требованиям работы с биоматериалами. Медицинским центрам стоит продумать систему обучения персонала и регулярного повышения квалификации. Следует учитывать этапность внедрения технологий: от пилотных проектов к широкому использованию.

