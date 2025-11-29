Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть

В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA

В океанографии более века действовало правило, определяющее, как приповерхностные течения отклоняются под влиянием ветра и вращения Земли. Однако наблюдения в Бенгальском заливе выявили явление, которое противоречит этому устоявшемуся пониманию. Исследования, основанные на многолетних измерениях, показывают, что природные процессы могут быть значительно сложнее существующих моделей. Об этом сообщает Science Advances.

Теория Экмана: основа океанографических моделей

В 1905 году шведский исследователь Вагн Вальфрид Экман сформулировал модель, объясняющую взаимодействие ветра, вращения Земли и поверхностных течений. Согласно этой теории, в северном полушарии течение отклоняется вправо от направления ветра, а в южном — влево. Постепенное изменение направления течения с глубиной образует спиральный профиль, известный как "спираль Экмана". Такой подход стал фундаментом современных представлений о циркуляции океана.

Эта модель долгое время служила основой для прогнозирования поведения поверхностных вод, расчётов климатических процессов и анализа взаимодействий между океаном и атмосферой. Она позволила сформировать единый взгляд на механизмы, определяющие распространение тепла, питательных веществ и загрязняющих веществ в мировой акватории.

Аномалия, обнаруженная в Бенгальском заливе

Новое исследование, проведённое группой учёных из NOAA, Индийского национального центра океанических информационных служб и Загребского университета, поставило под сомнение традиционные схемы. Многолетние данные с якорного буя, установленного на широте 13,5° северной широты, показали, что поверхностные течения отклоняются влево от ветрового направления — в северном полушарии это считается невозможным согласно классической теории Экмана.

Учёные отмечают, что измерения охватывали различные сезоны и фазы муссонов, что исключает случайность или краткосрочные аномалии. Наиболее ярко эффект проявляется во время юго-западного муссона — в июле и августе. В этот период дневные бризы, связанные с нагревом суши, распространяются на сотни километров от побережья и существенно изменяют поведение поверхностного слоя океана.

Особую роль играет вертикальная стратификация. Устойчивый термоклин препятствует перемешиванию вод, создавая условия, при которых поверхностное течение определяется преимущественно влиянием ветра, а не глубинными процессами. Это объясняет неожиданный характер движения, расходящийся с традиционным механизмом спирали Экмана.

Майкл Макфаден, ведущий научный сотрудник NOAA и один из авторов исследования, подчёркивает масштабы открытия:

"Эти данные проливают свет на динамику океана, которую раньше никто не мог обнаружить", — отмечает Майкл Макфаден.

Какие силы управляют движением воды в этом регионе

Столь необычная реакция поверхностных течений связана с целым рядом факторов. Исследователи установили, что краткие циклы дневных ветров, изменяющихся по часовой стрелке, способны формировать движение, отклоняющееся влево от их направления, если период этих ветров значительно короче локального инерционного периода.

Дополнительную роль играют:

выраженная стратификация вод;

узкий поверхностный слой смешения;

барьерный характер термоклина;

роль горизонтальных градиентов давления;

турбулентное трение в верхних слоях.

Корректировка исходных уравнений Экмана с учётом этих факторов позволила описать наблюдаемую структуру потоков и объяснить, почему в Бенгальском заливе действует механизм, который ранее считался невозможным.

Значение открытия для науки и прогнозирования

Полученные данные выходят далеко за рамки локальной океанографии. Понимание взаимодействия ветров и течений имеет ключевое значение для климатических моделей, особенно в регионах, зависимых от муссонов. Почти треть мирового населения находится в зонах, где муссонные осадки определяют сельское хозяйство и уровень водных ресурсов. Точность прогнозов напрямую зависит от корректности представлений о механизмах циркуляции океана.

Кроме того, отклоняющиеся течения влияют на:

распространение загрязнений;

транспортировку питательных веществ;

биогеохимические процессы;

маршруты поисково-спасательных операций;

стратегии реагирования на разливы нефти.

Будущие спутниковые миссии, в частности NASA "Surface Water and Ocean Topography", смогут предоставить высокоточные данные с разрешением до 5 км. Это позволит проверить наблюдения в других регионах и уточнить роль локальных факторов.

