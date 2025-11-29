От белых стен к живым мирам: Bufalini превращает МРТ из испытания в спокойное путешествие

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
9:55
Наука

Немногие пациенты задумываются о том, как сильно визуальная среда влияет на самочувствие во время медицинских процедур. Особенно это заметно в ситуациях, где тревога возникает почти автоматически — например, при прохождении МРТ. В Bufalini это давно видели на практике, но лишь недавно получили возможность изменить впечатления людей, сталкивающихся с диагностикой. Об этом сообщает cesenatoday.

Диагностика
Фото: commons.wikimedia.org by GeorgeWilliams21 is licensed under Creative Commons
Диагностика

Новый подход к МРТ и смысл гуманизации диагностики

Комната МРТ в больнице Bufalini долгое время воспринималась пациентами как место, где приходится справляться с тревогой в одиночку. Узкая капсула, громкие звуки и необходимость сохранять неподвижность становились испытанием даже для взрослых, не говоря уже о детях. Благодаря инициативе нескольких организаций теперь ситуация выглядит иначе: в диагностическое помещение установили современный Full HD видеопроектор со встроенным динамиком. Это оборудование помогает превращать сухое техническое пространство в среду, которая вызывает не страх, а ощущение спокойствия и доверия.

Проектор стал результатом сотрудничества Ассоциации All Together Charity, компании Medri, футбольного клуба Чезены и Рекламизоле. Вместо белых стен перед глазами пациента во время обследования появляются природные пейзажи, мягкие анимации или мультфильмы, которые позволяют отвлечься от непривычных шумов аппарата. Для детей особенно важна возможность видеть знакомых героев, что делает процесс менее напряжённым.

Перемены значимы тем, что Bufalini, несмотря на отсутствие статуса педиатрического центра, регулярно принимает маленьких пациентов благодаря тесной работе отделений радиологии и педиатрии. Возможность визуального отвлечения снижает напряжение у детей, а у пожилых людей формирует ощущение безопасности, когда состояние здоровья требует бережного подхода.

Как работает система и почему она изменила опыт пациентов

Новая установка стала первой в Романье и одной из первых в Италии. Она преобразует пространство перед аппаратом, создавая эффект присутствия в знакомой и уютной среде. Система сочетает визуальный контент и спокойный звуковой фон, который заменяет резкие звуки МРТ. Такой подход важен, потому что исследование проводится в замкнутом, шумном пространстве, способном вызвать панику даже у эмоционально устойчивых людей.

"Резонанс с новой установкой используется с 5 ноября, и до сих пор 91 пациент смог извлечь выгоду из этого нововведения, давая положительный отзыв с точки зрения улучшения воспринимаемого качества", — сказал директор Марчелло Бисулли.

Эта технологическая доработка не требует вмешательства в сам аппарат — она добавляет слой эмоциональной поддержки. Вмешательство кажется простым, но его влияние становится очевидным почти сразу. Пациенты отмечают, что легче остаются неподвижными, спокойнее реагируют на звуки и быстрее привыкают к обстановке.

В Bufalini видят ценность таких инициатив не только в психологическом комфорте. Спокойный пациент меньше двигается, а значит, исследование проходит качественнее, реже возникают артефакты, снижается вероятность повторных процедур. Это экономит время специалистов, уменьшает общую нагрузку на отделение и, что особенно важно, снижает стресс самого человека.

Роль доноров и межсекторное сотрудничество

Проект стал возможным благодаря нескольким организациям и активному взаимодействию между общественными и медицинскими структурами. Представители благотворительной ассоциации All Together, специалисты компании Medri и партнеры из спортивной среды вложили усилия, чтобы идея была реализована не на бумаге, а в реальной больничной комнате.

"Мы довольны этим достижением, которое стало возможным благодаря донорам, и которое вписывается в цели компании по постоянному улучшению качества медицинской среды", — сказала директор больничного комплекса Мариса Баньоли.

Для медицинской системы такие проекты особенно ценны, потому что они демонстрируют силу территориального сотрудничества. Больница Bufalini получила оборудование, которое напрямую влияет на эмоциональное состояние пациентов, а доноры смогли вложить вклад в социально значимую инициативу. Этот результат стал возможен благодаря поддержке руководства радиологии, работе специалистов по медицинской физике и усилиям отдела по сбору средств Ausl Romagna. Такие проекты становятся примером того, что объединение ресурсов ведёт к улучшению качества медицинской помощи без сложных бюрократических схем.

Почему гуманизация МРТ становится трендом

В последние годы внимание к состоянию пациента во время диагностики растёт во многих странах. Гуманизация процессов — направление, которое объединяет технологические решения, элементы дизайна и психологические подходы. В случае МРТ эта тенденция особенно заметна: уменьшение тревоги позволяет проводить исследования быстрее и точнее, а сами пациенты затем легче соглашаются на повторные обследования при необходимости.

Психологи отмечают, что ощущение контроля и наличие визуального "якоря" помогают мозгу лучше справляться с ситуацией, которую человек воспринимает как опасную или некомфортную. Для детей такие визуальные инструменты становятся способом перенести акцент с незнакомой техники на то, что вызывает позитивные эмоции. Для взрослых — возможностью временно переключиться и удерживать спокойствие.

Наличие подобного оборудования делает медицинские услуги более гибкими и ориентированными на индивидуальные потребности человека, что становится важной частью современного здравоохранения.

Сравнение: традиционная МРТ и МРТ с визуальной поддержкой

При анализе двух подходов к МРТ ― обычного и гуманизированного ― различия становятся очевидными. В классической модели пациент сталкивается с замкнутым пространством, громкими звуками и отсутствием визуальных ориентиров. В гуманизированной модели ключевыми становятся отвлекающие элементы, позволяющие снизить эмоциональное напряжение.

Традиционная МРТ предполагает стрессовый фон, который может увеличивать вероятность движения пациента и ухудшать качество снимков. МРТ с визуальной поддержкой снижает уровень тревоги и помогает сохранить неподвижность во время исследования. В традиционном процессе риск панической реакции особенно высок у детей и людей с клаустрофобией. Новый подход уменьшает эти риски, делая процедуру более доступной и психологически комфортной.

Таким образом, МРТ с визуальной поддержкой выигрывает по эмоциональному восприятию, качеству процедуры и общему удобству для пациента.

Плюсы и минусы визуального сопровождения МРТ

Визуальная система Bufalini изменила восприятие процедуры, но важно оценить её влияние комплексно, рассматривая как преимущества, так и ограничения.

Плюсы включают в себя несколько значимых факторов. Возможность снизить тревогу делает обследование менее напряжённым. Повышенная расслабленность пациента снижает вероятность движения, а значит повышает качество снимков. Дети легче соглашаются на исследование, поскольку оно воспринимается как знакомая ситуация. Персоналу проще организовать процесс, так как пациенты быстрее адаптируются к условиям.

Среди минусов можно отметить необходимость технического обслуживания оборудования. Оборудование требует корректного выбора контента, чтобы он был нейтральным, не слишком ярким и подходящим разным возрастным группам. Также подобная система не полностью устраняет страх у пациентов с выраженной клаустрофобией, хотя заметно снижает его проявления. Наконец, внедрение подобных технологий требует координации между техническими и медицинскими службами.

Советы для пациентов, которым предстоит МРТ

  1. Стоит заранее уточнить, доступна ли визуальная поддержка в конкретном медицинском центре.

  2. Перед обследованием полезно выбрать удобную одежду, чтобы избежать лишнего дискомфорта.

  3. Пациенту лучше сообщить персоналу о наличии тревожности, чтобы специалисты могли подготовить оптимальные условия.

  4. Детям можно заранее рассказать о мультфильмах или изображениях, которые они увидят во время процедуры.

  5. Людям, склонным к тревоге, рекомендуется использовать техники дыхания, помогающие расслабиться во время исследования.

Популярные вопросы о гуманизации МРТ

Помогает ли визуализация полностью избавиться от страха перед МРТ?
Она снижает уровень тревоги, но у людей с сильной клаустрофобией страх может сохраняться, хотя проявляется значительно слабее.

Для кого визуальная поддержка особенно полезна?
Для детей, пожилых людей и взрослых, испытывающих дискомфорт в замкнутых пространствах.

Влияет ли подобная система на качество снимков?
Да, поскольку спокойный пациент меньше двигается, риск искажений уменьшается.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
