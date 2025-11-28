Заповедники оказались иллюзией защиты: мусор находит путь туда, куда человеку вход закрыт

Микропластик обнаружили даже в изолированном атолле Рокас — профессор Итаро Брага

Когда говорят об изолированных природных уголках, чаще всего вспоминают морские заповедники. Их считают территориями, где экосистемы защищены от давления извне, а вода остаётся чистой. Но новое исследование бразильских и австралийских учёных показывает: даже самые строгие охраняемые зоны не могут полностью оградить себя от микропластика. Он всё так же проникает в отдалённые воды, путешествуя на огромные расстояния вместе с ветром и течениями.

Что обнаружили исследователи

Чтобы измерить степень загрязнения, исследователи использовали двустворчатых моллюсков — устриц, мидий и других фильтраторов. Эти организмы пропускают огромные объёмы воды через свои жабры и задерживают всё, что плавает вокруг, включая микропластик. Такой естественный «биофильтр» отражает состояние экосистемы гораздо точнее, чем разовые водные пробы.

"Наше исследование показало, что загрязнение микропластиком происходит даже в самых экологически чистых зонах. Например, в атолле Рокас, где нет никакой экономической деятельности и запрещено посещение туристами. Микропластик может попадать в такие места с ветром или океанскими течениями", — сказал профессор Итаро Брага.

Полученные данные ясно показывают: отсутствие людей не гарантирует полную защиту. Микрочастицы лёгкие, устойчивые и практически не разрушаются, поэтому они свободно перемещаются по воздуху и воде.

Какие частицы нашли и откуда они берутся

Большинство обнаруженных элементов были менее одного миллиметра. Химики определили состав 59,4 % частиц и получили интересную картину. В образцах нашли материалы, которые широко применяются в быту, промышленности и судоходстве.

Наиболее частыми оказались алкидные полимеры — 28,1 %. Они входят в состав красок и лаков, часто используемых для покрытия корпусов лодок и морского оборудования. Следом идёт целлюлоза — 21 %, представленная как природными волокнами, так и продуктами бумажной промышленности.

ПЭТ составил 14 % — именно из него делают бутылки, упаковку и синтетические ткани. Ещё 12,3 % пришлось на ПТФЭ (тефлон), применяемый в антипригарных покрытиях и технических конструкциях.

Оставшиеся 40,6 % фрагментов идентифицировать не удалось, что подчёркивает серьёзность и многообразие пластикового загрязнения.

Где нашли микропластик и насколько его много

Исследовали десять бразильских территорий: Жерикоакоара, Атол-дас-Рокас, Фернанду-ди-Норонья, Риу-дус-Фрадеш, Аброльюс, Тамойос, Алькатрасес, Гуаракешаба, Карижос и Арвореду. Следы микропластика обнаружили везде.

Самый высокий уровень загрязнения выявили в архипелаге Алькатрас — 0,90 ± 0,59 частиц на грамм влажной ткани моллюсков. Самый низкий — в атолле Рокас — 0,23 частиц на грамм. Среднее значение по всем территориям составило 0,42 ± 0,34.

Почему эти показатели важны

С одной стороны, уровень загрязнения оказался ниже среднего по охраняемым морским территориям мира. Он также значительно ниже концентраций, зарегистрированных в незащищённых прибрежных районах Бразилии.

"Положительным моментом является то, что уровень загрязнения во всех этих районах ниже среднего показателя по охраняемым морским территориям в мире. И значительно ниже среднего показателя по Бразилии для неохраняемых территорий", — сказала Беатрис Зачелло Нуньес.

Но учёные подчёркивают: даже такие значения свидетельствуют о глобальности проблемы. Микропластик не останавливается на границах заповедников и легко переносится на тысячи километров.

Что нужно менять в системе охраны природы

Полученные результаты ясно показывают: даже «запретные» зоны нуждаются в постоянной поддержке. Необходимо улучшать нормы экологического контроля, управлять территориями более эффективно и бороться с источниками загрязнения за пределами заповедников.

"Одного создания морских охраняемых территорий недостаточно, чтобы остановить загрязнение... Чтобы смягчить последствия, необходимы только глобальные меры", — сказал Брага.

Одной из таких инициатив может стать Глобальный договор по пластику под эгидой ЮНЕП.

Сравнение типов загрязнений

Материал Источник Наличие в пробах Алкидные полимеры Лодки, краски, оборудование 28,1 % Целлюлоза Природные волокна и бумага 21 % ПЭТ Упаковка, текстиль 14 % ПТФЭ Антипригарные и технические покрытия 12,3 % Неидентифицированные частицы Разные источники 40,6 %

Как уменьшить загрязнение

Использовать альтернативы одноразовому пластику — многоразовые бутылки, сумки, контейнеры. Выбирать бытовую химию и косметику без пластиковых абразивов. Снижать потребление синтетического текстиля или использовать мешки-фильтры для стирки. Следить за состоянием лодок и морского оборудования — повреждённые покрытия часто становятся источником микрочастиц. Поддерживать организации, работающие над сокращением пластиковых отходов на международном уровне.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что заповедники полностью защищены.

Последствие: недооценка масштабов загрязнения.

Альтернатива: мониторинг с помощью биофильтраторов и расширение контроля.

Ошибка: оценивать состояние только по водным пробам.

Последствие: нерепрезентативные данные.

Альтернатива: исследование моллюсков, которые накапливают загрязнение.

Ошибка: игнорировать источники за пределами охраняемых зон.

Последствие: неэффективные природоохранные меры.

Альтернатива: международные соглашения и сокращение выбросов пластика.

А что если...

Если концентрации продолжат увеличиваться, пострадают не только моллюски, но и хищники, которые ими питаются — рыбы, птицы, морские млекопитающие. Микропластик уже найден в организме черепах, китов и даже глубоководных видов. Чем выше уровень загрязнения, тем сильнее меняется пищевая цепочка.

Плюсы и минусы использования моллюсков как индикаторов

Плюсы Минусы Высокая точность долгосрочной оценки Зависимость от поведения вида Оседлость и предсказуемость Возможные биологические вариации Накопление загрязнений Требуются безопасные методы отбора Подходят для разных климатических зон Не отражают мгновенные изменения

FAQ

Как микропластик попадает в заповедники?

Его переносят течение, ветер и штормы — источники могут находиться за сотни километров.

Можно ли очистить такие зоны вручную?

Нет. Микропластик слишком мал, и очистка возможна только на уровне предотвращения загрязнения.

Как потребитель может снизить его количество?

Уменьшить использование пластика, выбирать экологичные материалы и правильно утилизировать отходы.

Мифы и правда

Миф: если территорию закрыть, пластик туда не попадёт.

Правда: микрочастицы движутся независимо от границ и проникают в любые зоны.

Миф: моллюски загрязняются только рядом с городами.

Правда: их ткани показывают загрязнение даже в полностью изолированных районах.

Миф: микропластик быстро разлагается.

Правда: он сохраняется десятилетиями и переносится очень далеко.

Три интересных факта

Некоторые микропластики меньше толщины человеческого волоса в десятки раз. Моллюски — один из самых надёжных индикаторов состояния океана. Пластик найден даже в снегу Антарктиды и на дне Марианской впадины.

Исторический контекст

Проблема микропластика начала активно обсуждаться в 1970-х годах, когда впервые появились данные о пластиковых гранулах в морской воде. Позднее, с ростом производства полимеров, масштабы загрязнения увеличивались ежегодно. В 2000-х микропластик признали одной из главных угроз океанам, а в 2010-х появились первые международные соглашения, направленные на ограничение пластиковых отходов. Сегодня страны обсуждают глобальный договор, который должен объединить усилия по предотвращению загрязнения планеты.