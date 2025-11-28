Заповедники оказались иллюзией защиты: мусор находит путь туда, куда человеку вход закрыт

Когда говорят об изолированных природных уголках, чаще всего вспоминают морские заповедники. Их считают территориями, где экосистемы защищены от давления извне, а вода остаётся чистой. Но новое исследование бразильских и австралийских учёных показывает: даже самые строгие охраняемые зоны не могут полностью оградить себя от микропластика. Он всё так же проникает в отдалённые воды, путешествуя на огромные расстояния вместе с ветром и течениями.
Чтобы измерить степень загрязнения, исследователи использовали двустворчатых моллюсков — устриц, мидий и других фильтраторов. Эти организмы пропускают огромные объёмы воды через свои жабры и задерживают всё, что плавает вокруг, включая микропластик. Такой естественный «биофильтр» отражает состояние экосистемы гораздо точнее, чем разовые водные пробы.
"Наше исследование показало, что загрязнение микропластиком происходит даже в самых экологически чистых зонах. Например, в атолле Рокас, где нет никакой экономической деятельности и запрещено посещение туристами. Микропластик может попадать в такие места с ветром или океанскими течениями", — сказал профессор Итаро Брага.
Полученные данные ясно показывают: отсутствие людей не гарантирует полную защиту. Микрочастицы лёгкие, устойчивые и практически не разрушаются, поэтому они свободно перемещаются по воздуху и воде.
Большинство обнаруженных элементов были менее одного миллиметра. Химики определили состав 59,4 % частиц и получили интересную картину. В образцах нашли материалы, которые широко применяются в быту, промышленности и судоходстве.
Наиболее частыми оказались алкидные полимеры — 28,1 %. Они входят в состав красок и лаков, часто используемых для покрытия корпусов лодок и морского оборудования. Следом идёт целлюлоза — 21 %, представленная как природными волокнами, так и продуктами бумажной промышленности.
ПЭТ составил 14 % — именно из него делают бутылки, упаковку и синтетические ткани. Ещё 12,3 % пришлось на ПТФЭ (тефлон), применяемый в антипригарных покрытиях и технических конструкциях.
Оставшиеся 40,6 % фрагментов идентифицировать не удалось, что подчёркивает серьёзность и многообразие пластикового загрязнения.
Исследовали десять бразильских территорий: Жерикоакоара, Атол-дас-Рокас, Фернанду-ди-Норонья, Риу-дус-Фрадеш, Аброльюс, Тамойос, Алькатрасес, Гуаракешаба, Карижос и Арвореду. Следы микропластика обнаружили везде.
Самый высокий уровень загрязнения выявили в архипелаге Алькатрас — 0,90 ± 0,59 частиц на грамм влажной ткани моллюсков. Самый низкий — в атолле Рокас — 0,23 частиц на грамм. Среднее значение по всем территориям составило 0,42 ± 0,34.
С одной стороны, уровень загрязнения оказался ниже среднего по охраняемым морским территориям мира. Он также значительно ниже концентраций, зарегистрированных в незащищённых прибрежных районах Бразилии.
"Положительным моментом является то, что уровень загрязнения во всех этих районах ниже среднего показателя по охраняемым морским территориям в мире. И значительно ниже среднего показателя по Бразилии для неохраняемых территорий", — сказала Беатрис Зачелло Нуньес.
Но учёные подчёркивают: даже такие значения свидетельствуют о глобальности проблемы. Микропластик не останавливается на границах заповедников и легко переносится на тысячи километров.
Полученные результаты ясно показывают: даже «запретные» зоны нуждаются в постоянной поддержке. Необходимо улучшать нормы экологического контроля, управлять территориями более эффективно и бороться с источниками загрязнения за пределами заповедников.
"Одного создания морских охраняемых территорий недостаточно, чтобы остановить загрязнение... Чтобы смягчить последствия, необходимы только глобальные меры", — сказал Брага.
Одной из таких инициатив может стать Глобальный договор по пластику под эгидой ЮНЕП.
|Материал
|Источник
|Наличие в пробах
|Алкидные полимеры
|Лодки, краски, оборудование
|28,1 %
|Целлюлоза
|Природные волокна и бумага
|21 %
|ПЭТ
|Упаковка, текстиль
|14 %
|ПТФЭ
|Антипригарные и технические покрытия
|12,3 %
|Неидентифицированные частицы
|Разные источники
|40,6 %
Использовать альтернативы одноразовому пластику — многоразовые бутылки, сумки, контейнеры.
Выбирать бытовую химию и косметику без пластиковых абразивов.
Снижать потребление синтетического текстиля или использовать мешки-фильтры для стирки.
Следить за состоянием лодок и морского оборудования — повреждённые покрытия часто становятся источником микрочастиц.
Поддерживать организации, работающие над сокращением пластиковых отходов на международном уровне.
Ошибка: считать, что заповедники полностью защищены.
Последствие: недооценка масштабов загрязнения.
Альтернатива: мониторинг с помощью биофильтраторов и расширение контроля.
Ошибка: оценивать состояние только по водным пробам.
Последствие: нерепрезентативные данные.
Альтернатива: исследование моллюсков, которые накапливают загрязнение.
Ошибка: игнорировать источники за пределами охраняемых зон.
Последствие: неэффективные природоохранные меры.
Альтернатива: международные соглашения и сокращение выбросов пластика.
Если концентрации продолжат увеличиваться, пострадают не только моллюски, но и хищники, которые ими питаются — рыбы, птицы, морские млекопитающие. Микропластик уже найден в организме черепах, китов и даже глубоководных видов. Чем выше уровень загрязнения, тем сильнее меняется пищевая цепочка.
|Плюсы
|Минусы
|Высокая точность долгосрочной оценки
|Зависимость от поведения вида
|Оседлость и предсказуемость
|Возможные биологические вариации
|Накопление загрязнений
|Требуются безопасные методы отбора
|Подходят для разных климатических зон
|Не отражают мгновенные изменения
Как микропластик попадает в заповедники?
Его переносят течение, ветер и штормы — источники могут находиться за сотни километров.
Можно ли очистить такие зоны вручную?
Нет. Микропластик слишком мал, и очистка возможна только на уровне предотвращения загрязнения.
Как потребитель может снизить его количество?
Уменьшить использование пластика, выбирать экологичные материалы и правильно утилизировать отходы.
Миф: если территорию закрыть, пластик туда не попадёт.
Правда: микрочастицы движутся независимо от границ и проникают в любые зоны.
Миф: моллюски загрязняются только рядом с городами.
Правда: их ткани показывают загрязнение даже в полностью изолированных районах.
Миф: микропластик быстро разлагается.
Правда: он сохраняется десятилетиями и переносится очень далеко.
Некоторые микропластики меньше толщины человеческого волоса в десятки раз.
Моллюски — один из самых надёжных индикаторов состояния океана.
Пластик найден даже в снегу Антарктиды и на дне Марианской впадины.
Проблема микропластика начала активно обсуждаться в 1970-х годах, когда впервые появились данные о пластиковых гранулах в морской воде. Позднее, с ростом производства полимеров, масштабы загрязнения увеличивались ежегодно. В 2000-х микропластик признали одной из главных угроз океанам, а в 2010-х появились первые международные соглашения, направленные на ограничение пластиковых отходов. Сегодня страны обсуждают глобальный договор, который должен объединить усилия по предотвращению загрязнения планеты.
