Зона молчания: почему вулканы без камер и датчиков опаснее Этны

Мир недооценивает опасность "спящих" вулканов — вулканолог Кэссиди

Когда речь заходит о вулканах, большинство людей вспоминают громкие названия вроде Этны или Йеллоустона.

Вулкан

Но британский вулканолог Майк Кэссиди предупреждает: настоящая угроза чаще исходит от тех вулканов, которые кажутся спокойными, о которых редко пишут и за которыми почти не следят.

Такие "скрытые" гиганты нередко извергаются внезапно, оставляя людям лишь считанные минуты на реакцию.

В своей статье для The Conversation учёный подчеркнул, что недооценка рисков — типичная ошибка общества. Мир привык бояться известных вулканических систем, но именно те, которые веками не проявляли активности, становятся самыми непредсказуемыми.

Когда "спящие" вулканы просыпаются

Последний пример — вулкан Хайли-Губби в Эфиопии, который пробудился впервые почти за 12 тыс. лет. Извержение выбросило мощные столбы пепла, покрывшие пеплом населённый пункт Афдера и достигнувшие даже Йемена и Индии. К счастью, жертв не было — но это скорее удачное совпадение, чем правило.

Подобные истории случались и раньше. В 1982 году вулкан Эль-Чичон в Мексике, который считали безобидным, внезапно взорвался после столетий тишины. Пирокластические потоки уничтожили леса, разрушили здания и перекрыли реки. Пепел выпал даже в Гватемале. Тогда погибли около 2000 человек, а 20 тысяч лишились домов.

Но последствия были куда более масштабными. Серные выбросы поднялись в атмосферу и стали причиной временного похолодания в Северном полушарии. Африканский муссон сместился, приводя к засухе и голоду в Восточной Африке. По оценкам, трагедия 1983-1985 годов унесла жизни не менее миллиона человек.

Где наблюдений катастрофически мало

Несмотря на технологический прогресс, мониторинг охватывает лишь часть действующих вулканов. Подробные данные есть меньше чем по половине из них. Научные силы распределены неравномерно: известные вулканы изучают детально, а целые регионы остаются "слепыми зонами".

"Об одном вулкане (Этна) опубликовано больше исследований, чем обо всех 160 вулканах Индонезии, Филиппин и Вануату вместе взятых", — заявил Кэссиди.

И это проблема, учитывая, что наиболее разрушительные извержения происходят не там, где установлены камеры и датчики, а как раз на давно спокойных вулканах, о которых забыли поколения.

Изученные и игнорируемые вулканы

Тип вулкана Как изучается Типичные риски Примеры Хорошо известный Мощная сеть датчиков, публикации, спутниковый мониторинг Предсказуемость выше, но риски велики при крупных извержениях Этна, Йеллоустон Скрытый вулкан Наблюдений мало, данных почти нет Взрыв без предупреждения, внезапная эвакуация Эль-Чичон, Хайли-Губби Редко вспоминаемый Низкий интерес исследователей Ошибочные прогнозы, поздние сигналы Вулканы Восточной Африки, Тихоокеанского региона

Как снизить риски для регионов

Создание сети наблюдения. Использование сейсмодатчиков, газоанализаторов, тепловых камер. Регулярное обновление карт опасности. Геологи фиксируют лава-флоу, зоны пирокластического риска и пути эвакуации. Использование спутникового мониторинга. Платформы для наблюдения за деформациями почвы и температурой. Обучение населения. Ежегодные тренировки, мобильные приложения для тревожных уведомлений, памятки. Инвестиции в раннее предупреждение. Установка сирен, автоматизированных систем контроля и локальных центров оповещения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать вулкан, если он "спит" столетиями

→ Резкое и внезапное извержение может застать регион врасплох.

→ Альтернатива: базовый мониторинг и регулярные отчёты. Сосредоточиться только на знаменитых вулканах

→ Потеря внимания к реальным угрозам.

→ Альтернатива: перераспределение научных усилий в пользу "белых пятен". Недооценивать климатические последствия

→ Ошибки в прогнозах урожайности и водных ресурсов.

→ Альтернатива: интеграция климатических моделей с вулканологическими данными.

А что если… вулкан пробуждается ночью

Многие извержения начинаются в тёмное время суток. В регионах без системы оповещения люди могут проснуться уже под пеплом или в зоне лавового потока. Даже небольшие инвестиции — датчики, SMS-оповещения, обучение — способны радикально изменить итог.

Плюсы и минусы раннего мониторинга

Плюсы Минусы Снижение смертности Высокая стоимость оборудования Возможность эвакуации Требует постоянного обслуживания Улучшение прогнозирования Нужна подготовка специалистов Защита инфраструктуры Не все регионы могут позволить

FAQ

Почему спящий вулкан считается опасным?

Потому что долгий период тишины говорит не о безопасности, а о недостатке данных. Такие вулканы пробуждаются резко и мощно.

Как понять, что вулкан начинает меняться?

Сейсмическая активность, изменения температуры, выделение газов. Эти процессы фиксируют только приборы.

Можно ли полностью предсказать извержение?

Нет. Но раннее наблюдение позволяет сократить риски и своевременно эвакуировать людей.

Мифы и правда

Миф: "Опасны только известные вулканы"

Правда: самые разрушительные извержения часто происходят там, где мониторинг минимален.

Миф: "Если вулкан молчит сто лет, он безопасен"

Правда: три четверти крупных извержений случаются именно после долгих периодов спокойствия.

Миф: "Отдалённые вулканы не влияют на глобальный климат"

Правда: выбросы серы и пепла способны менять температуру и нарушать муссоны.

Три интересных факта

Больше всего людей живёт рядом с малоизученными вулканами Тихоокеанского кольца. Пепловые облака от отдельных извержений могут обходить Землю несколько раз. Вулканологи используют дроны для исследования кратеров, куда нельзя подойти.