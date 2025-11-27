Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перепады влажности вызывают ржавчину и трещины на инвентаре по данным Antonovsad
Удаление тату фрезой увеличило риск заражения ВИЧ — врач Наталья Турская
Полина Диброва была инициатором нового романа бывшего мужа
Таможня может ввести ограничения на ввоз автомобилей через Белоруссию — Лев Воропаев
Говяжий фарш безопаснее для быстрых беляшей
Средиземное море в Египте подходит для лета, Красное — для зимы — Lonely Planet
Индекс Мосбиржи снизился до 2621 пунктов по данным БКС Мир инвестиций
Лазарева* рассказала о формировании ощущения дома в эмиграции
Маленькие квартиры в Японии рассчитаны на одного жильца

Углеродные ловушки планеты: почему эти экосистемы стали объектом пристального внимания

Вот что скрывают болота — учёные
Наука

Болота часто воспринимают как труднодоступные места, где мало что происходит. Но на самом деле они играют важную роль в глобальном климате.

Метановые пузыри в болоте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Метановые пузыри в болоте

Водноболотные экосистемы работают как природные "ловушки" для углерода, удерживая его в толще торфа и растительности. Недавний анализ данных учёных Китая позволил по-новому взглянуть на то, насколько эффективно это происходит в разных частях мира.

Исследование проводилось группой специалистов Института почвоведения Китайской академии наук и включало детальный разбор изменений уровня воды в болотах за последние два десятка лет. Команда изучила архивные данные, сопоставила их с почти тысячей полевых измерений и использовала методы машинного обучения, чтобы получить максимально точную картину процессов.

Что показал глобальный анализ болот

Учёные пришли к выводу, что один квадратный метр болота способен поглощать в среднем более 50 граммов углерода в год. Если сложить показатели всех водно-болотных угодий планеты, получится впечатляющая цифра — свыше триллиона килограммов углерода ежегодно.

Однако вклад распределён неравномерно. Лидируют тропические регионы: Южная Америка, Азия и Африка. Их болота обладают высокой продуктивностью, круглогодичным ростом растений и стабильным климатом, что позволяет экосистемам активно накапливать углерод.

Динамика меняется: что происходит в XXI веке

С начала XXI века ситуация оказалась менее устойчивой. Анализ показал, что способность болот удерживать углерод постепенно уменьшалась. Затем наступил период частичного восстановления, но он коснулся не всех регионов одинаково.

Северные экосистемы — тундровые и бореальные болота — демонстрировали улучшение показателей. Здесь уровень воды менялся умеренно, а климатические колебания не были столь резкими.

Картина в тропиках оказалась противоположной. Болотные системы Южной Америки, Азии и Африки столкнулись с резким падением активности. Учёные связывают это с нарушением гидрологического режима: засухи и наводнения участились, водный баланс стал нестабильным, а значит, растения и торфяные слои хуже втягивают углерод из атмосферы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Осушение болот ради сельского хозяйства
    → Потеря торфа и резкий выброс углерода.
    → Создание устойчивых агросистем рядом, без вторжения в болото.

  2. Проведение дорог через водно-болотные угодья
    → Нарушение водного режима и деградация экосистемы.
    → Альтернатива: обходные маршруты или эстакады, сохраняющие циркуляцию воды.

  3. Пожары на осушенных болотах
    → Утрата углеродных накоплений.
    → Регулярное увлажнение территории и мониторинг влажности торфа.

А что если…

…расширить программы восстановления тропических болот?
По оценкам исследователей, именно эти регионы могут компенсировать значительную часть глобального углеродного следа, если вернуть стабильный водный баланс и ограничить хозяйственную активность.

Плюсы и минусы восстановления болот

Плюсы Минусы
Замедление изменения климата Требуются крупные инвестиции
Повышение биоразнообразия Долгий период восстановления
Улучшение качества воды Необходимость межгосударственного сотрудничества
Формирование рабочих мест в экотуризме Сложность контроля территории

FAQ

Как определить, что экосистеме болота нужна помощь?

О проблемах сигнализируют снижение уровня воды, уменьшение растительного покрова и частые пожары. Спутниковые снимки помогают заметить изменения заранее.

Сколько стоит восстановление болот?

Цена зависит от площади и региона. Проекты в тропиках обычно дороже из-за труднодоступности и климатических рисков.

Что эффективнее: восстановление или создание искусственных болот?

Восстановление природной системы всегда даёт больший климатический эффект, но искусственные болота могут поддерживать локальный водный баланс и служить дополнительным резервом.

Мифы и правда

Миф. Болота мало влияют на климат

Правда: водно-болотные угодья — один из крупнейших природных накопителей углерода.

Миф. Восстановление — это слишком медленно

Правда: первые позитивные изменения фиксируются уже через несколько лет стабилизации уровня воды.

Миф. Тропические болота бесполезны из-за засух

Правда: при возвращении водного режима продуктивность стремительно возрастает.

Три интересных факта

  1. Болота хранят до трети мирового почвенного углерода, хотя занимают лишь малую часть суши.

  2. Торф образуется со скоростью несколько миллиметров в год, но сохраняет углерод столетиями.

  3. Тропические болота Амазонии формируют уникальные экосистемы, которые не встречаются больше нигде в мире.

Исторический контекст

• В середине XX века многие страны активно осушали болота ради сельского хозяйства, не зная об их климатической роли.
• В 1990-х экологические исследователи впервые обратили внимание на огромные запасы углерода в торфяниках.
• Сегодня международные программы призывают охранять болота наравне с лесами, считая их ключевым элементом климатического баланса.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Санкции США достигли предела и создают риски для нефтяного рынка — эксперт Юшков
Точка зрения
Санкции США достигли предела и создают риски для нефтяного рынка — эксперт Юшков
Плёнка от влаги и герметичные швы помогают утеплить балкон
Недвижимость
Плёнка от влаги и герметичные швы помогают утеплить балкон
Популярное
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот

Ученые предлагают революционный взгляд на сознание: не продукт мозга, а основа всего сущего. Новая модель объединяет квантовую физику и философию.

Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме
Гигантский протуберанец в 80 раз больше Земли отделился от Солнца — ИКИ РАН
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Макаревич* взорвал ностальгию по СССР: его слова ломают самый живучий советский миф
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Последние материалы
Говяжий фарш безопаснее для быстрых беляшей
Средиземное море в Египте подходит для лета, Красное — для зимы — Lonely Planet
Индекс Мосбиржи снизился до 2621 пунктов по данным БКС Мир инвестиций
Лазарева* рассказала о формировании ощущения дома в эмиграции
Маленькие квартиры в Японии рассчитаны на одного жильца
Мини-растяжку для снятия скованности корпуса предложил профессиональный тренер
Мир недооценивает опасность "спящих" вулканов — вулканолог Кэссиди
Туристы в Таиланде еле-еле добились компенсации за потерянный багаж — Pravda
Сельдь помогает снизить риск сердечно-сосудистых болезней — Галина Смирнова
Горчица разрыхляет верхний слой глинистой почвы — эксперт Николай Хромов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.