Углеродные ловушки планеты: почему эти экосистемы стали объектом пристального внимания

Болота часто воспринимают как труднодоступные места, где мало что происходит. Но на самом деле они играют важную роль в глобальном климате.
Водноболотные экосистемы работают как природные "ловушки" для углерода, удерживая его в толще торфа и растительности. Недавний анализ данных учёных Китая позволил по-новому взглянуть на то, насколько эффективно это происходит в разных частях мира.
Исследование проводилось группой специалистов Института почвоведения Китайской академии наук и включало детальный разбор изменений уровня воды в болотах за последние два десятка лет. Команда изучила архивные данные, сопоставила их с почти тысячей полевых измерений и использовала методы машинного обучения, чтобы получить максимально точную картину процессов.
Учёные пришли к выводу, что один квадратный метр болота способен поглощать в среднем более 50 граммов углерода в год. Если сложить показатели всех водно-болотных угодий планеты, получится впечатляющая цифра — свыше триллиона килограммов углерода ежегодно.
Однако вклад распределён неравномерно. Лидируют тропические регионы: Южная Америка, Азия и Африка. Их болота обладают высокой продуктивностью, круглогодичным ростом растений и стабильным климатом, что позволяет экосистемам активно накапливать углерод.
С начала XXI века ситуация оказалась менее устойчивой. Анализ показал, что способность болот удерживать углерод постепенно уменьшалась. Затем наступил период частичного восстановления, но он коснулся не всех регионов одинаково.
Северные экосистемы — тундровые и бореальные болота — демонстрировали улучшение показателей. Здесь уровень воды менялся умеренно, а климатические колебания не были столь резкими.
Картина в тропиках оказалась противоположной. Болотные системы Южной Америки, Азии и Африки столкнулись с резким падением активности. Учёные связывают это с нарушением гидрологического режима: засухи и наводнения участились, водный баланс стал нестабильным, а значит, растения и торфяные слои хуже втягивают углерод из атмосферы.
Осушение болот ради сельского хозяйства
→ Потеря торфа и резкий выброс углерода.
→ Создание устойчивых агросистем рядом, без вторжения в болото.
Проведение дорог через водно-болотные угодья
→ Нарушение водного режима и деградация экосистемы.
→ Альтернатива: обходные маршруты или эстакады, сохраняющие циркуляцию воды.
Пожары на осушенных болотах
→ Утрата углеродных накоплений.
→ Регулярное увлажнение территории и мониторинг влажности торфа.
…расширить программы восстановления тропических болот?
По оценкам исследователей, именно эти регионы могут компенсировать значительную часть глобального углеродного следа, если вернуть стабильный водный баланс и ограничить хозяйственную активность.
|Плюсы
|Минусы
|Замедление изменения климата
|Требуются крупные инвестиции
|Повышение биоразнообразия
|Долгий период восстановления
|Улучшение качества воды
|Необходимость межгосударственного сотрудничества
|Формирование рабочих мест в экотуризме
|Сложность контроля территории
О проблемах сигнализируют снижение уровня воды, уменьшение растительного покрова и частые пожары. Спутниковые снимки помогают заметить изменения заранее.
Цена зависит от площади и региона. Проекты в тропиках обычно дороже из-за труднодоступности и климатических рисков.
Восстановление природной системы всегда даёт больший климатический эффект, но искусственные болота могут поддерживать локальный водный баланс и служить дополнительным резервом.
Правда: водно-болотные угодья — один из крупнейших природных накопителей углерода.
Правда: первые позитивные изменения фиксируются уже через несколько лет стабилизации уровня воды.
Правда: при возвращении водного режима продуктивность стремительно возрастает.
Болота хранят до трети мирового почвенного углерода, хотя занимают лишь малую часть суши.
Торф образуется со скоростью несколько миллиметров в год, но сохраняет углерод столетиями.
Тропические болота Амазонии формируют уникальные экосистемы, которые не встречаются больше нигде в мире.
• В середине XX века многие страны активно осушали болота ради сельского хозяйства, не зная об их климатической роли.
• В 1990-х экологические исследователи впервые обратили внимание на огромные запасы углерода в торфяниках.
• Сегодня международные программы призывают охранять болота наравне с лесами, считая их ключевым элементом климатического баланса.
