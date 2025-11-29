Исторический билет на Луну: Италия получает шанс войти в число первых покорителей новой эпохи

Феодор Отважный заявил о включении итальянца в лунный экипаж — АСИ

7:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Европейское космическое сообщество готовится к событию, которого не было почти полвека: европейский астронавт впервые отправится к Луне в составе пилотируемой миссии. Решение Европейского космического агентства стало знаковым шагом для континента, а для Италии — историческим прорывом, поскольку именно итальянец получит место среди первых представителей Европы, участвующих в лунных экспедициях нового поколения.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Астронавт ходит по луне

Эти полёты войдут в состав программы Artemis, реализуемой NASA совместно с ESA. Инициатива предусматривает серию миссий на орбиту Луны и последующее возвращение человека на поверхность спутника. Впервые за многие десятилетия европейские космонавты станут непосредственными участниками проектов, где шаги на лунной поверхности снова станут реальностью.

Как Европа и Италия входят в новую лунную эпоху

Программа Artemis создаёт глобальное партнёрство, в котором каждая страна приносит свою технологическую или научную часть. Европа участвует, предоставляя ключевые элементы сервисного модуля для корабля Orion, энергетические установки и оборудование жизнеобеспечения. За это партнёры получают места в будущих пилотируемых миссиях.

По официальным данным ESA, в программу включены три европейских астронавта — один из Италии, один из Франции и один из Германии. Эти специалисты войдут в экипажи миссий, отправляющихся к Луне в конце текущего десятилетия. До сих пор лишь 12 человек — все американские астронавты эпохи "Аполлонов" — ступали на поверхность Луны.

"Наконец, мы знаем, что официально в ближайшие несколько астронавтов, которые будут на Луне, будет итальянский", — отметил президент Итальянского космического агентства Феодор Отважный.

Он подчеркнул вклад страны:

"Это еще одно признание в нашей стране, за усилия, которые у нас есть в сфере космической деятельности и способности и компетенции наших космонавтов", — добавил Феодор Отважный.

Кто может стать первым итальянцем на Луне

Окончательный состав экипажа ещё не объявлен, однако обсуждение сильных кандидатов уже началось. Среди наиболее вероятных фигур называют Луку Пармитано и Саманту Кристофоретти — оба имеют рекордный опыт пребывания на Международной космической станции. Пармитано провёл 366 дней на орбите, Кристофоретти — 370. Их опыт, участие в научных экспериментах и готовность работать в условиях длительных миссий делают их логичным выбором для возможного полёта к Луне.

Сам Artemis 2, который отправится в облет Луны в следующем году, будет сформирован из американских и канадских астронавтов. Европейский состав войдёт уже в следующие миссии, связанные с орбитальными операциями и высадкой на поверхность.

Сравнение: программа Artemis и "Аполлон"

Параметр "Аполлон" Artemis Период 1960-1970-е 2020-е Участники Только США Международное партнёрство Цель Кратковременная высадка Долговременная программа Технологии Одноразовые модули Многоразовые системы Перспектива Закончена Подготовка к миссиям на Марс

Советы шаг за шагом: как готовят астронавтов к лунным миссиям

Тренировка в центрифугах для адаптации к перегрузкам. Изучение работы с кораблём Orion и лунными модулями. Подготовка к выходу в скафандрах нового поколения. Отработка действий на симуляторах лунной поверхности. Длительные тренировки в условиях невесомости и гидролабораториях. Психологическая подготовка для длительных миссий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать Artemis повторением программы "Аполлон"

Последствие: недооценка масштабов и целей

Альтернатива: рассматривать Artemis как основу будущих межпланетных миссий Ошибка: предполагать автоматическое участие всех европейских астронавтов

Последствие: неверные ожидания и путаница

Альтернатива: ориентироваться на официальные решения ESA и NASA Ошибка: думать, что подготовка ограничивается пилотированием

Последствие: упрощённое понимание сложности миссий

Альтернатива: учитывать подготовку в науке, медицине и инженерии Ошибка: рассматривать Луну как конечную цель

Последствие: неправильная оценка роли программы

Альтернатива: видеть в ней этап перед миссиями к Марсу и дальним объектам

А что если…

…Европа получит больше мест в будущих миссиях?

Это возможно, если вклад ESA в инфраструктуру Artemis будет расширяться.

…Италия станет одним из ведущих партнёров NASA?

Учитывая активность АСИ и участие страны в разработке модулей, такая перспектива вполне реалистична.

Плюсы и минусы участия Европы в Artemis

Плюсы Минусы Доступ к лунным миссиям Большие финансовые вложения Рост технологической отрасли Долгие циклы подготовки Международное сотрудничество Возможно ограниченное число мест Прорывные исследования Зависимость от решений NASA

FAQ

Когда состоится первый европейский полёт к Луне?

Первые полёты с участием европейцев запланированы на вторую половину десятилетия.

Кто точно отправится на Луну?

Имена будут утверждены ESA после завершения этапов отбора и подготовки.

Могут ли европейские астронавты участвовать в посадке?

Да, программа предусматривает такое участие, но зависит от состава экипажей конкретных миссий.

Мифы и правда

Миф: Европа отстаёт в космических программах.

Правда: ESA — ключевой партнёр NASA и критический участник Artemis.

Миф: итальянские астронавты не имеют нужного опыта.

Правда: Пармитано и Кристофоретти — одни из самых опытных космонавтов Европы.

Миф: Artemis — короткая программа.

Правда: проект рассчитан на долгосрочные исследования и подготовку к Марсу.

Три интересных факта

Италия — один из крупнейших вкладчиков ESA в лунную программу. Новые скафандры для Artemis разрабатываются с учётом роста мобильности астронавтов. Orion — первый многоразовый пилотируемый корабль NASA для глубинного космоса со времён "Аполлона".

После завершения программы "Аполлон" в 1970-х годах лунные миссии были приостановлены, а основные исследования переместились на околоземную орбиту. Европейские государства участвовали в развитии космических станций, создании автоматических зондов и научных миссий. Появление программы Artemis стало первым серьёзным шагом к возвращению человека на Луну, и благодаря международным договорам европейские астронавты впервые получили возможность войти в состав экипажей пилотируемых лунных экспедиций.