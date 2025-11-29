Исторический билет на Луну: Италия получает шанс войти в число первых покорителей новой эпохи

Европейское космическое сообщество готовится к событию, которого не было почти полвека: европейский астронавт впервые отправится к Луне в составе пилотируемой миссии. Решение Европейского космического агентства стало знаковым шагом для континента, а для Италии — историческим прорывом, поскольку именно итальянец получит место среди первых представителей Европы, участвующих в лунных экспедициях нового поколения.
Эти полёты войдут в состав программы Artemis, реализуемой NASA совместно с ESA. Инициатива предусматривает серию миссий на орбиту Луны и последующее возвращение человека на поверхность спутника. Впервые за многие десятилетия европейские космонавты станут непосредственными участниками проектов, где шаги на лунной поверхности снова станут реальностью.
Программа Artemis создаёт глобальное партнёрство, в котором каждая страна приносит свою технологическую или научную часть. Европа участвует, предоставляя ключевые элементы сервисного модуля для корабля Orion, энергетические установки и оборудование жизнеобеспечения. За это партнёры получают места в будущих пилотируемых миссиях.
По официальным данным ESA, в программу включены три европейских астронавта — один из Италии, один из Франции и один из Германии. Эти специалисты войдут в экипажи миссий, отправляющихся к Луне в конце текущего десятилетия. До сих пор лишь 12 человек — все американские астронавты эпохи "Аполлонов" — ступали на поверхность Луны.
"Наконец, мы знаем, что официально в ближайшие несколько астронавтов, которые будут на Луне, будет итальянский", — отметил президент Итальянского космического агентства Феодор Отважный.
Он подчеркнул вклад страны:
"Это еще одно признание в нашей стране, за усилия, которые у нас есть в сфере космической деятельности и способности и компетенции наших космонавтов", — добавил Феодор Отважный.
Окончательный состав экипажа ещё не объявлен, однако обсуждение сильных кандидатов уже началось. Среди наиболее вероятных фигур называют Луку Пармитано и Саманту Кристофоретти — оба имеют рекордный опыт пребывания на Международной космической станции. Пармитано провёл 366 дней на орбите, Кристофоретти — 370. Их опыт, участие в научных экспериментах и готовность работать в условиях длительных миссий делают их логичным выбором для возможного полёта к Луне.
Сам Artemis 2, который отправится в облет Луны в следующем году, будет сформирован из американских и канадских астронавтов. Европейский состав войдёт уже в следующие миссии, связанные с орбитальными операциями и высадкой на поверхность.
|Параметр
|"Аполлон"
|Artemis
|Период
|1960-1970-е
|2020-е
|Участники
|Только США
|Международное партнёрство
|Цель
|Кратковременная высадка
|Долговременная программа
|Технологии
|Одноразовые модули
|Многоразовые системы
|Перспектива
|Закончена
|Подготовка к миссиям на Марс
Тренировка в центрифугах для адаптации к перегрузкам.
Изучение работы с кораблём Orion и лунными модулями.
Подготовка к выходу в скафандрах нового поколения.
Отработка действий на симуляторах лунной поверхности.
Длительные тренировки в условиях невесомости и гидролабораториях.
Психологическая подготовка для длительных миссий.
Ошибка: считать Artemis повторением программы "Аполлон"
Последствие: недооценка масштабов и целей
Альтернатива: рассматривать Artemis как основу будущих межпланетных миссий
Ошибка: предполагать автоматическое участие всех европейских астронавтов
Последствие: неверные ожидания и путаница
Альтернатива: ориентироваться на официальные решения ESA и NASA
Ошибка: думать, что подготовка ограничивается пилотированием
Последствие: упрощённое понимание сложности миссий
Альтернатива: учитывать подготовку в науке, медицине и инженерии
Ошибка: рассматривать Луну как конечную цель
Последствие: неправильная оценка роли программы
Альтернатива: видеть в ней этап перед миссиями к Марсу и дальним объектам
…Европа получит больше мест в будущих миссиях?
Это возможно, если вклад ESA в инфраструктуру Artemis будет расширяться.
…Италия станет одним из ведущих партнёров NASA?
Учитывая активность АСИ и участие страны в разработке модулей, такая перспектива вполне реалистична.
|Плюсы
|Минусы
|Доступ к лунным миссиям
|Большие финансовые вложения
|Рост технологической отрасли
|Долгие циклы подготовки
|Международное сотрудничество
|Возможно ограниченное число мест
|Прорывные исследования
|Зависимость от решений NASA
Когда состоится первый европейский полёт к Луне?
Первые полёты с участием европейцев запланированы на вторую половину десятилетия.
Кто точно отправится на Луну?
Имена будут утверждены ESA после завершения этапов отбора и подготовки.
Могут ли европейские астронавты участвовать в посадке?
Да, программа предусматривает такое участие, но зависит от состава экипажей конкретных миссий.
Миф: Европа отстаёт в космических программах.
Правда: ESA — ключевой партнёр NASA и критический участник Artemis.
Миф: итальянские астронавты не имеют нужного опыта.
Правда: Пармитано и Кристофоретти — одни из самых опытных космонавтов Европы.
Миф: Artemis — короткая программа.
Правда: проект рассчитан на долгосрочные исследования и подготовку к Марсу.
Италия — один из крупнейших вкладчиков ESA в лунную программу.
Новые скафандры для Artemis разрабатываются с учётом роста мобильности астронавтов.
Orion — первый многоразовый пилотируемый корабль NASA для глубинного космоса со времён "Аполлона".
После завершения программы "Аполлон" в 1970-х годах лунные миссии были приостановлены, а основные исследования переместились на околоземную орбиту. Европейские государства участвовали в развитии космических станций, создании автоматических зондов и научных миссий. Появление программы Artemis стало первым серьёзным шагом к возвращению человека на Луну, и благодаря международным договорам европейские астронавты впервые получили возможность войти в состав экипажей пилотируемых лунных экспедиций.
